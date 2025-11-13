PHOTOS: OLIVER TWIST se presenta en el Teatro La Latina

Enter Your Email to Unlock This Article



BroadwayWorld Spain estuvo presente en la presentación oficial de OLIVER TWIST, EL MUSICAL, el esperado proyecto de AMR Produce, creadores de Los chicos del coro. Gracias al ojo experto de Alejandro Palacios, traemos para nuestros lectores una galería de fotos exclusivas que capturan la emoción, el talento y los primeros detalles de esta nueva producción familiar que ya se puede ver en el Teatro La Latina.

La presentación reunió al equipo creativo y a parte del elenco de este musical que promete convertirse en uno de los grandes estrenos de la temporada. Daniel Escrig y Eneko Haren se alternarán en el papel de Oliver Twist, mientras que Pablo Grife dará vida a Hurón. El elenco adulto contará con intérpretes de la talla de Rubén Yuste, Lourdes Zamalloa y Manu Rodríguez, entre otros.

En el apartado creativo, el libreto y las letras de las canciones corren a cargo de Pedro Víllora, la música está dirigida por Gerardo Gardelín, con coreografía de Luis Santamaría, escenografía de David Pizarro, diseño de iluminación de Juanjo Llorens y la dirección escénica es de Juan Luis Iborra, el equipo detrás del éxito de Los chicos del coro.La puesta en escena promete combinar emoción, ternura y grandes momentos musicales con un elenco de más de treinta intérpretes y música en directo.

Fotos: Alejandro Palacios

