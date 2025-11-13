 tracker
PHOTOS: OLIVER TWIST se presenta en el Teatro La Latina

Alejandro Palacios captura en exclusiva la presentación de OLIVER TWIST, EL MUSICAL en Madrid, mostrando al elenco, el equipo creativo y los primeros detalles del musical

By: Nov. 13, 2025
BroadwayWorld Spain estuvo presente en la presentación oficial de OLIVER TWIST, EL MUSICAL, el esperado proyecto de AMR Produce, creadores de Los chicos del coro. Gracias al ojo experto de Alejandro Palacios, traemos para nuestros lectores una galería de fotos exclusivas que capturan la emoción, el talento y los primeros detalles de esta nueva producción familiar que ya se puede ver en el Teatro La Latina.

La presentación reunió al equipo creativo y a parte del elenco de este musical que promete convertirse en uno de los grandes estrenos de la temporada. Daniel Escrig y Eneko Haren se alternarán en el papel de Oliver Twist, mientras que Pablo Grife dará vida a Hurón. El elenco adulto contará con intérpretes de la talla de Rubén Yuste, Lourdes Zamalloa y Manu Rodríguez, entre otros.

En el apartado creativo, el libreto y las letras de las canciones corren a cargo de Pedro Víllora, la música está dirigida por Gerardo Gardelín, con coreografía de Luis Santamaría, escenografía de David Pizarro, diseño de iluminación de Juanjo Llorens y la dirección escénica es de Juan Luis Iborra, el equipo detrás del éxito de Los chicos del coro.La puesta en escena promete combinar emoción, ternura y grandes momentos musicales con un elenco de más de treinta intérpretes y música en directo.

Fotos: Alejandro Palacios

Juan Luis Iborra

El reparto de OLIVER TWIST

El reparto de OLIVER TWIST

El reparto de OLIVER TWIST

El reparto de OLIVER TWIST

Daniel Escrig (centro)

Los niños olvidados de OLIVER TWIST

Pablo Grife y Daniel Escrig

Daniel Escrig (centro) y los niños olvidados de OLIVER TWIST

Daniel Escrig y Pablo Grife

Pablo Grife y Daniel Escrig

Los niños olvidados de OLIVER TWIST

Los niños olvidados de OLIVER TWIST

Noelia Marlo (centro) y los niños olvidados de OLIVER TWIST

Pablo Grife

El reparto de OLIVER TWIST

Pablo Grife, Jeriel Figueroa y Ruben Yuste

Ruben Yuste y los niños olvidados de OLIVER TWIST

Pablo Grife, Ruben Yuste y Daniel Escrig

Ruben Yuste

El reparto completo de OLIVER TWIST

El elenco adulto de OLIVER TWIST

Ruben Yuste

Gerardo Gardelin

Daniel Escrig




