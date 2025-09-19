PHOTOS: El Teatro Lara se rinde al brillante estreno de ATRAPADAS EN LA OFI

El musical arranca su quinta temporada en la capital
La sala grande del Teatro Lara recibió este jueves el reestreno de ATRAPADAS EN LA OFI, un musical de humor que convirtió al público en protagonista de las anécdotas de cuatro personajes que se quedan encerrados en su oficina en la noche de un viernes.
Fotos: Alejandro Palacios
A través de las canciones más reconocibles de la historia de la música, Ricky Merino, Paula García, Andoni García y Candela Solé narraron una historia de amistad y secretos que arrancó las risas y aplausos del público.
Asimismo, ATRAPADAS EN LA OFI, de LaCojaProducciones, está dirigida por Sara Pérez y Emma de Martino y coreografiada por Edu Llorens.
El musical se suma de esta manera por quinta temporada a la cartelera madrileña como una propuesta “fresca y desenfadada”, que traslada la rutina de la oficina al terreno del musical en clave cómica.
Con una calificación media de 9,7 por parte del público en Atrápalo, la obra se ha ganado el cariño de los espectadores gracias a su frescura, su humor disparatado y unas canciones que ya forman parte de la experiencia compartida entre el elenco y el público.
