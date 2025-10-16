 tracker
PHOTOS: Así fue la alfombra roja de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO en el Teatro Calderón de Madrid

Pablo Puyol, Julia Möller y Christian Escuredo protagonizaron una velada mágica

By: Oct. 16, 2025
El Teatro Calderón vivió ayer su momento más mágico con el Estreno VIP de HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO, la nueva gran apuesta de LETSGO y beon.Entertainment que propone el reto de unir el espectáculo de un gran musical con la increible pasión de la magia en directo. 

La obra, protagonizada por Pablo Puyol (Houdini), Julia Möller (Bess Houdini) y Christian Escuredo (Theo), recorre la vida del mago más legendarioHarry Houdini, con punto de partida en la última función de su carrera, que cambiaria su vida por completo. Además, el musical aterriza en Madrid tras su exitoso estreno en Italia y antes de llegar a Broadway, prometiendo una experiencia escénica internacional. 

Además, la magia traspasa el escenario y los espectadores podrán disfrutar de una experiencia inmersiva única, que recorrerá los pasillos y espacios del Teatro Calderón con objetos originales de la época, trucos y juegos, y magos en directo. Antes de cada función, el público se sumergirá en la historia del ilusionismo y la magia, para devolver la emoción por el teatro y la fascinación por lo imposible. 

El Estreno VIP fue una velada mágica que situó al Teatro Calderón en el punto de mira del teatro musical en España, para celebrar el inicio de la temporada de esta gran obra. Por el gran Photocall desfilaron personar reconocidas del mundo de la cultura y el teatro, entre otras personalidades y celebrities. La noche, sin duda, estuvo llena de emoción y alegría.

Fotos: Alejandro Palacios.

Juan Dos Santos, Julia Möller, Pablo Puyol y Christian Escuredo

Juan Dos Santos, Julia Möller, Pablo Puyol y Christian Escuredo

Elenco y equipo al completo

Elenco

Equipo directivo y productivo

Juan Dos Santos

Christian Escuredo

Christian Escuredo

Julia Möller

Julia Möller

Pablo Puyol

Pablo Puyol

Erika Bleda

Talía del Val

Dani Tatay

Gerónimo Rauch

Sergi Albert

Barei

Gerardo Martínez

Teresa Gareche

Petra Martínez

Innocence

Christian Sánchez

Juan Dos Santos

Tiago Barbosa

Iñaki Fernández y Dario Regattieri

Víctor Palmero

Pupi Poisson

Blas Valverde y Marta Valverde

Adrián Lastra

Marta Sango

Marietta Calderon

