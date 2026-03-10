Feature: MOULIN ROUGE! IL MUSICAL! at SISTINA CHAPITEAU

🎭 NEW! Italy Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Italy & beyond. ✨ Sign Up

“MOULIN ROUGE! IL MUSICAL”

Numeri da record a Roma per il kolossal diretto da Massimo Romeo Piparo

Dopo 19 settimane consecutive al Sistina Chapiteau

il Musical si prepara a conquistare Milano

COMUNICATO STAMPA

È stata un’impresa da record quella che ha visto protagonista al Sistina Chapiteau di Roma Moulin Rouge! Il Musical, il nuovo spettacolo diretto da Massimo Romeo Piparo, rimasto in scena per ben 19 settimane consecutive di programmazione. Con 78.480 biglietti venduti e un entusiasmo del pubblico in costante crescita, lo spettacolo si è imposto sulla scena teatrale italiana come il titolo di punta dell’intera Stagione.

In 180 giorni di attività, che hanno coperto l’intero periodo della concessione di suolo pubblico rilasciata da Roma Capitale, il Sistina Chapiteau -il teatro itinerante ideato e realizzato da Piparo e allestito per l’occasione nell’area di Tor di Quinto, a Roma- si è trasformato in un inedito polo culturale temporaneo, capace di ridefinire gli spazi dello spettacolo dal vivo e di ampliare l’offerta teatrale della capitale. Un’operazione che ha restituito alla città un luogo stabile di aggregazione culturale, uno spazio vivo di incontro e partecipazione. Un intervento che ha comportato anche un significativo investimento economico: 5 milioni di euro, di cui circa 600 mila destinati alla concessione del suolo pubblico, alle utenze e alla gestione dei servizi. Per il regista Massimo Romeo Piparo, ideatore della struttura, è motivo di particolare orgoglio aver contribuito ad arricchire l’offerta culturale di Roma con uno spettacolo di così lunga tenitura, offrendo alla collettività, in un luogo dal respiro internazionale, un’esperienza condivisa di arte, bellezza ed emozione. In questo senso, lo Chapiteau non è stato soltanto un palcoscenico temporaneo: è diventato un presidio culturale capace di rinnovare lo spazio urbano e ricordare che il teatro può essere, ancora una volta, un gesto civile e collettivo, una forma di bellezza che unisce e cura la città.

“Ci sono tanti traguardi che segnano il naturale passo di una carriera”, afferma Piparo. “Ma ce ne sono solo pochissimi capaci di far sentire forte la mission di chi opera con costanza, abnegazione e coraggio nel mondo dello show business: questo è senz’altro un traguardo che “vale una carriera”. Uno di quei momenti che potrebbero far dire “posso anche smettere qui “. E ti fa sentire fiero delle proprie idee, della propria indipendenza, della visione ampia e trasversale che ha permesso di mettere su un gruppo di persone capaci ancora di stupire, stupirsi e segnare tappe della Storia. Il Sistina Chapiteau con Moulin Rouge! Il Musical, senza ombra di dubbio segna una pagina di storia della capitale, dello Spettacolo dal vivo italiano, del marchio Sistina e del palmares PeepArrow. Resta l’amarezza e il dispiacere di non aver potuto aprire un varco a qualcosa che potesse essere accolto dalle istituzioni come “irrinunciabile e non cedibile ad alcuno”: eppure sarà così. Lo Chapiteau Sistina ha smesso di illuminare l’area di Tor di Quinto per trasferirsi presto a Milano. Nulla di fatto. Nessun bando, nessuna richiesta né tavolo di dialogo per far sì che quel teatro “conquistato” dalla capitale Roma restasse a reiterare ancora la sua nobile funzione di rendere “viva” una parte della città. Però porterò sempre con me l’entusiasmo, la gioia, gli occhi commossi delle decine di migliaia di spettatori che hanno riempito queste indimenticabili 19 settimane”.

Anche i numeri raccontano l'incredibile successo di pubblico e di critica ottenuto da questo titolo leggendario, messo in scena per la prima volta in Italia e prodotto su licenza della casa produttrice australiana Global Creatures, nota per il successo internazionale di “Moulin Rouge! The Musical” a Broadway: 10.200 giornate lavorative retribuite, 56 persone al giorno di media per sei mesi, 65.320 ore di lavoro, 90 alzate di sipario, 102 persone impiegate per ogni alzata di sipario, oltre 30mila litri di gasolio per scaldare e illuminare l'imponente tendone dello Chapiteau, mezzo milione di iva sui biglietti, una massiccia partecipazione alle repliche di spettatori under 25 (il 38%) e un forte richiamo di pubblico proveniente da fuori Roma (il 31%). A questo si aggiungono i numeri dello Chapiteau: oltre 3000 mt di tiranti, 1600 mt di ferro, 500 picchetti, 130 mt di tralicci, 3.9 tonnellate e 4200mq di pvc, circa 90 chilometri di fili luminosi e anche la magnificenza di un allestimento kolossal con un palco di oltre 30 metri, doppio palcoscenico girevole, un cast di oltre 30 artisti di puro talento, una travolgente colonna sonora suonata dal vivo da una grande Orchestra, costumi e coreografie mozzafiato, che hanno reso "Moulin Rouge! Il Musical" un’esperienza immersiva e sensoriale irripetibile.

Nella consapevolezza di aver realizzato una delle più grandi imprese della Storia dello spettacolo, "Moulin Rouge! Il Musical” è pronto ora a voltare pagina e si prepara a scrivere un nuovo capitolo a Milano per una nuova, straordinaria stagione: il celebre musical tornerà nella sua spettacolare cornice itinerante, il Sistina Chapiteau, nella vasta area di Sesto San Giovanni, a partire dal prossimo 18 novembre. Proprio da oggi, gli appassionati possono assicurarsi i loro posti per le repliche milanesi: un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia travolgente, i colori e le emozioni di uno show che continua a stupire e conquistare il pubblico di tutto il mondo.

IL FILM

Distribuito da Twentieth Century Studios in accordo speciale con Buena Vista Theatrical, MOULIN ROUGE! di Baz Luhrmann è stato presentato in anteprima al Festival di Cannes nel 2001. Il film è stato premiato come miglior film ai Golden Globe ed è stato candidato a otto premi Oscar vincendone due. Il film è stato girato a Sydney, in Australia, ed è entrato nei cuori della gente per aver riportato in auge il musical cinematografico. La colonna sonora è stata da subito un successo.

IL MOULIN ROUGE DI PARIGI

Il Moulin Rouge di Parigi, gestito da Jean-Jacques Clerico (CEO), è un universo abbagliante e spettacolare, simbolo del modo di festeggiare parigino dal 1889. Nato come cabaret e sala da ballo popolare, il locale è diventato un music-hall iconico nei ruggenti anni Venti, e poi un teatro in cui si sono esibiti numerosi famosi artisti francesi e internazionali. Oggi, il Moulin Rouge e i suoi 60 artisti presentano lo spettacolo Féerie revue: due ore di stupore tra cabaret e music-hall in cui si alternano scene di danza e numeri a sorpresa, senza dimenticare il ballo più emblematico del Moulin Rouge, il French Cancan! Fin dalla sua creazione, il Moulin Rouge di Parigi è sempre stato un invito a vivere e condividere tutte le emozioni e l'effervescenza di una festa unica e stravagante.

www.moulinrouge.fr

IL MUSICAL

Moulin Rouge! Il Musical è stato presentato in anteprima mondiale a Boston nel 2018 ed è subito diventato un successo acclamato in tutto il mondo. L'anno successivo lo spettacolo ha debuttato a Broadway, dove è stato acclamato da pubblico e critica e ha ricevuto ben dieci premi ai Tony Awards. Ancora oggi il musical fa il tutto esaurito a Broadway, ed è in scena nel West End di Londra, in un tour nordamericano, in Germania, nei Paesi Bassi e in un tour mondiale. Moulin Rouge! The Musical è prodotto da Carmen Pavlovic e Gerry Ryan OAM per Global Creatures e Bill Damaschke.

Moulin Rouge® è un marchio registrato di Moulin Rouge.

MOULIN ROUGE! IL MUSICAL

Libretto di JOHN LOGAN

Basato sul film del 2001 di Twentieth Century Studios Motion Picture.

Scritto da Baz Luhrmann e Craig Pearce, Diretto da Baz Luhrmann

Prodotto da Guardamago Srl

PeepArrow Entertainment & Il Sistina

Adattamento e Regia MASSIMO ROMEO PIPARO

Direzione musicale EMANUELE FRIELLO

Coreografie BILLY MITCHELL

Scene TERESA CARUSO

Costumi CECILIA BETONA

Disegno Luci DANIELE CEPRANI

Disegno Fonico STEFANO GORINI

MOULIN ROUGE! IL MUSICAL

MILANO 2026

IL SISTINA CHAPITEAU

Via Milano 218 - Sesto San Giovanni, Milano

Ilsistinachapiteau.it

