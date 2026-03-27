TV: La familia del Musical en España celebra el Día Mundial Del Teatro con BroadwayWorld Spain

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¡Arriba el telón! Hoy es el día más importante del año para todos los que amamos las artes escénicas. En este 27 de marzo, Día Mundial del Teatro, la emoción se respira en cada patio de butacas, en cada camerino y en cada rincón de nuestro país.

Para ello, hemos descolgado el teléfono y hemos llamado a algunas de las grandes estrellas de la cartelera madrileña. Queríamos que nos contaran, de primera mano, qué significa para ellos subirse al escenario cada noche, pero también queríamos que nos acompañaran en un viaje en el tiempo.

En el vídeo que veréis a continuación, no solo escuchamos las voces de nuestros artistas; también hacemos un recorrido nostálgico por los musicales que han marcado los últimos 15 años en España.

Ha sido emocionante rescatar joyas que hoy son historia, como aquella producción de SONRISAS Y LÁGRIMAS que nos enamoró hace ya década y media, o el fenómeno generacional de HOY NO ME PUEDO LEVANTAR. Hemos vuelto a sentir la energía de los primeros días de LA LLAMADA en el hall del Lara y nos hemos estremecido recuperando las imágenes de los primeros vídeos de EL REY LEÓN, el cual cambió la Gran Vía para siempre.

Pero el viaje no termina ahí. La nostalgia se funde con el presente más brillante al recordar éxitos recientes que ya son parte de nuestra memoria colectiva, como la majestuosidad de ANASTASIA o la espectacularidad de la actual producción de ALADDÍN.

Este viaje emocional no sería lo mismo sin su música. Todo el vídeo está envuelto por el proyecto VIVA EL MUSICAL, un medley que destila amor por el género. El proyecto contó con la dirección musical y los arreglos de Nico Sans al piano, la interpretación de los actores Sergio Campoy y Sofía Rangone.

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