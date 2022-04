Mireia Mambo nos habla sobre su papel en EL GUARDAESPALDAS

La producción de LetsGo Entertainment de EL GUARDAESPALDAS levanta el telón esta noche en el Espacio Ibercaja Delicias dentro de la gira del musical que ya ha visitado ciudades como Barcelona o Gijón. Este show, basado en la aclamada película de 1992 escrita por Lawrence Kasdan y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, estará en cartel hasta el 29 de mayo.

Su protagonista, Mireia Mambo, a quien conocemos por haber protagonizado en España musicales como SISTER ACT y con una importante carrera en el WEST END en shows como HAIRSPRAY, MOTOWN o RAGTIME, nos cuenta como encara ponerse en la piel del papel que creó Whitney Houston en la gran pantalla.

BroadwayWorld Spain: ¿Cómo está siendo afrontar un rol tan conocido como el de Rachel Marron?

Mireia Mambo: La verdad que está siendo muy divertido. Al principio llegó como un reto bastante inesperado, porque la propuesta llegó mucho después de haber hecho las audiciones, después de la pandemia. Fue una maravilla, me preguntaba si sería capaz, pero aquí estoy, al lado de alguien tan generoso como es Octavi, cuidándome cada día para afrontar cada función y pasándomelo bomba.

BWW: Además, es un papel tan reconocido por el público general como fue en su día el que hiciste en SISTER ACT. ¿Qué es lo mejor de interpretar papeles tan queridos por el respetable?

MM: Quizá el hecho de que sean personajes tan característicos, con mucho desparpajo y que tengan que ver con un tipo de personalidad americana que nos ha llegado a todos. Todos conocemos una parte u otra de la comicidad americana, y eso nos acerca a estos roles, aunque para mi tenga el inconveniente de que quizá no conocemos bien a la comunidad negra española.

Pero de la misma forma que en su dia tuve la oportunidad con Deloris de acercarla más a lo que yo conocía habiendo crecido aquí, estoy encarando el papel de Rachel como una mujer sin tener en cuenta su raza, sin que sea lo que le define en la historia de amor que todos conocemos. A mi personalmente me sirve para acercar más al público el personaje.

BWW: Justamente comentabas ahora acerca de la comunidad negra de aquí. Este año en cartel coincide EL GUARDAESPALDAS con otro musical en el que la diversidad étnica está muy presente como es TINA. Es un avance, ¿no?

MM: Estoy encantadísima, como tu bien sabes. Es cierto que hemos avanzado, y me encanta porque veo gente que ya conocía previamente en grandes roles y otros de los que nunca había oído. En el caso de TINA además de las protagonistas, que tiene un gran mérito, están apoyadas por tal cantidad de gente española afro-descendiente que me parece un simbolismo brutal, un gran paso adelante y que abra puertas para otros shows así. ¡Toda este gente no se puede quedar sin oportunidades!

¡Esperemos que no! También has destacado antes tu trabajo con Octavi Pujades, que te acompaña como Frank Farmer. ¿Qué tal es actuar cada noche con él?

Es maravilloso. La verdad es que es súper generoso, cuida de toda la compañía, y es increíble. No esperaba que alguien con tanto bagaje tuviera los pies en la tierra y esté tan al servicio de sus compañeros dentro y fuera del escenario. Tienes la sensación de que te está escuchando todo el rato y está presente.

BWW: Todos conocemos la película de EL GUARDAESPALDAS, todos esos grandes momentos, pero de los icónicos dentro del musical, ¿con cuál te quedarías?

MM: Hay varios, pero sin duda el que comparto con Sonia Egea como mi hermana y con Octavi. El triángulo amoroso, en el que le cantamos 'Run To You'. Esa puesta en escena es preciosa, y toda la obra se asemeja mucho a la película, con las canciones haciendo avanzar la historia, pero sin duda este momento a nivel musical y escénico me encanta.

BWW: De momento, ¿cuál está siendo la respuesta del público en las paradas de gira que habéis hecho?

MM: Maravillosa, y esto no me lo esperaba, aunque después de la pandemia si que es verdad que no sabes que esperarte. ¡Tenemos tantos musicales en cartel! Es una maravilla.

BWW: Ya te digo, ¿qué te parece? De 0 a 100

MM: Es increíble. Entonces, claro, en Barcelona me preguntaban qué me parecía la competencia que había, ¡pues espero más! Quizá nos estemos adelantando, dicen que el musical todavía no está asentado del todo, pero no es verdad. Al final la gente, sea aquí o en Barcelona, o en Gijón, donde acabamos de estar, y la respuesta ha sido bestial. Se notan las ganas de pasárselo bien, y cuantos más haya mejor. ¡Y que vivan los musicales muchos años, empujando la industria, y poniéndola donde merece!

La pandemia ha sido una época muy dura y nos ha enseñado a todos que tenemos que vivir el aquí y el ahora.

BWW: Si, si, ¡Carpe Diem! Ahora que dices que debe seguir el auge, ¿con qué musical y qué rol te gustaría continuar más adelante tu carrera en el género?

MM: Buah... esta es difícil. En esto me considero muy privilegiada, porque veo y escucho lo que pasa en Londres, cómo ahí ya está teniendo una protagonista como en LEGALLY BLONDE curvy y además asiático-británica, y en SIX hay una diversidad absoluta en sus protagonistas.

BWW: Serías una gran Catalina de Aragón...

MM: ¡Audicioné para el papel! Y al final lo ha hecho una chica con la que he trabajado en EVITA, que es brutal y me alegré mucho por ella, así como por Kery, Astrid, etc en TINA. Ya que hay tanta gente negra, ¿por qué no traer un DREAMGIRLS?

BWW: ¡Sería un puntazo! Mientras esperamos que lleguen esos musicales y esos roles, ¿por qué dirías que nadie debe perderse EL GUARDAESPALDAS?

MM: Creo que a todos nos hace falta volver al romanticismo, volver a esa parte en la que vemos que hay circunstancias en las que vale la pena apostar y perderse en los sentimientos, aunque no sea la manera en que acaban los personajes. Pero sales del teatro diciendo "No voy a conformarme, voy a luchar por el amor, y vivir como se debe." Y por supuesto por estas canciones que han quedado ahí para la historia, estos grandes hits de Whitney Houston.