Madrid se suma a la gira española del espectáculo de Cirque du Soleil: KURIOS

La magia y el asombro vuelven a la capital española con una propuesta inédita. El aclamado espectáculo de Cirque du Soleil, KURIOS – GABINETE DE CURIOSIDADES, aterrizará por primera vez en Madrid el próximo 30 de octubre de 2026. La icónica Gran Carpa se instalará en el Escenario Puerta del Ángel, invitando al público madrileño a escapar de la rutina y adentrarse en un universo fascinante donde la curiosidad y la imaginación son los auténticos protagonistas de la velada.

Ambientado en un pasado alternativo de estética steampunk, KURIOS nos abre las puertas al laboratorio mecánico de un excéntrico científico. Convencido de la existencia de un mundo invisible lleno de ideas descabelladas y sueños grandiosos, este inventor logra detener el tiempo, permitiendo que un desfile de personajes de otro mundo cobre vida para habitar su gabinete. Aplaudido por la crítica internacional, el espectáculo renueva el sello característico de la compañía canadiense combinando acrobacias espectaculares con poesía, arte y un refrescante sentido del humor.

Esta esperada cita reafirma el estrecho vínculo entre Cirque du Soleil y Madrid, ciudad que la compañía ha visitado en veinte ocasiones desde su primer desembarco en 1998. La llegada a la capital forma parte de una ambiciosa gira española a lo largo de 2026 que incluye paradas en Sevilla, Bilbao, Málaga, Alicante y Barcelona. Desde su estreno original en Montreal en 2014, el impecable trabajo de sus 50 artistas en escena ha logrado hipnotizar a más de seis millones de espectadores en más de cuarenta ciudades de todo el mundo.

Para aquellos que no quieran perderse esta celebración de lo imposible, la preventa exclusiva de entradas comienza hoy mismo, 3 de marzo, para los miembros registrados de Cirque Club. Por su parte, la venta general para el gran público se abrirá este próximo 5 de marzo a través de la página oficial de Cirque du Soleil, marcando el inicio de la cuenta atrás para uno de los grandes eventos culturales del año en Madrid.

