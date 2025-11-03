Llega la 17ª edición de los Premios de Teatro Musical

En esta ocasión se celebrará en el Rooftop Lírico Calderón el próximo 10 de noviembre
El próximo 10 de noviembre el Rooftop Lírico Calderón acogerá la gala de la 17ª Edición de los Premios de Teatro Musical (PTM), que contará con la asistencia de todos los finalistas.
ÀNIMA, AVENUE Q, COME FROM AWAY, GYPSY o LOS PILARES DE LA TIERRA son solo algunas de las grandes producciones que se postulan este año para alzarse con los diversos galardones que ofrece esta ya asentada entrega de premios en nuestro país.
La apertura de puertas y photocall tendrán lugar a las 19:30h, dando comienzo la celebración una hora después.
Los PTM fueron creados en el año 2007 con el objetivo de galardonar a los profesionales del sector como reconocimiento a su labor, y para potenciar la industria del teatro musical en España.
Videos