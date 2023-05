Llega el primer ENCUENTRO DE COMPOSITORES DE TEATRO MUSICAL ESPAÑOL

Dustin Calderón es un compositor y director musical de Teatro Musical con una larga y prolífica carrera a sus espaldas. Fue subcampeón a capela del mundo, finalista de Got Talent España 7 y con música en Netflix. Creador de Amorismo, 6ID y Pitin, ha compuesto, estrenado y dirigido para Stage, Teatro Calderón, Élite, Showprime, Dúo Dinámico, Belén Aguilara o los PTM. Más allá de su carrera, Calderón tiene la visión de "ser un líder de la industria del teatro musical en España para inspirar el cambio y elevar el nivel artístico", para lo cual trabaja mediante la integridad, la salud mental, la amistad y el respeto no solo de la profesión, sino de cada uno de los miembros que la forman.

