Joan Vázquez anuncia las colaboraciones para el aniversario de SOMETHING’S COMING

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo lunes 1 de diciembre el cantante y actor Joan Vázquez celebra en Golem’S Teatre el 10º Aniversario de su proyecto SOMETHING’S COMING con un concierto especial en el que no faltarán las sorpresas.

Ferran González, Jordi Garreta y Patrícia Paisal se unirán a Vázquez en esta celebración de la música de Sondheim a través de su estilo único y personal.

Por su lado, Sondheim fue un gran compositor de musicales y una leyenda de Broadway. Es autor de las letras de WEST SIDE STORY y GYPSY, y de la música y letras de COMPANY, SWEENEY TODD, LITTLE NIGHT MUSIC, FOLLIES, SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE, MERRILY WE ROLL ALONG, PASSION o INTO THE WOODS. “A través de sus canciones hemos reído y hemos llorado, hemos aprendido a amar y a entender (o aceptar que no podemos entender del todo) el mundo en el que vivimos", ha explicado Joan Vázquez.

En esta función, el artista interpretará a piano y voz algunas de las canciones más emblemáticas de estos musicales de Broadway, en un espectáculo que ya ha recorrido escenarios de cabarets en Londres y Nueva York. En este sentido, el show incluirá temas como Send in the Clowns de LITTLE NIGHT MUSIC, Being Alive de COMPANY, Losing My Mind de FOLLIES, Sooner or Later de la película DICK TRACY (Oscar a la Mejor Canción Original) o el propio Something's Coming de WEST SIDE STORY.

Por otro lado, Joan Vázquez cuenta con un amplio recorrido en el teatro musical, habiendo actuado en importantes musicales y teatros de Barcelona y Madrid durante más de una década. Claude en HAIR, Frank en MERRILY WE ROLL ALONG o Sky en MAMMA MIA! destacan entre otros títulos como RENT o MY FAIR LADY. Como autor, intérprete y productor, es responsable también de los exitosos musicales PAQUITO FOREVER (Premio a la Mejor Interpretación en los Premios de Teatro Musical), CIUTAT DE GESPA y NEON HAND. Ahora, con este tributo, pretende volver a homenajear a su carrera y uno de los grandes del musical.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.