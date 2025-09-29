José Pastor se une a CABARET como Emcee Alternante

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La nueva producción inmersiva de CABARET, que acaba de abrir sus puertas en el Teatro Albéniz de Madrid, da la bienvenida a José Pastor como alternante del Emcee, a quien da vida Abril Zamora, en las funciones de los sábados a las 20.30h y los domingos a las 17.15h.

Con una sólida trayectoria en teatro musical (Chicago, Jesucristo Superstar), en televisión (Bosé, La Templanza, Ni una más, Valeria, La otra mirada) y en cine (Cerdita, Al óleo), José aporta a este personaje su talento, versatilidad y energía única.

El elenco está liderado por Abril Zamora (Emcee), Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost). A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert(Ensemble), Graciela Monterde (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.

Con producción de LetsGo y dirección de Federico Bellone, CABARET se estrenó oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, acompañado de un elenco de primer nivel. La cercanía con el público, la fuerza de la música en directo y la intensidad interpretativa del reparto prometen consolidar este montaje como uno de los grandes acontecimientos de la cartelera madrileña.

nspirada en la aclamada versión inmersiva estrenada en el West End en 2021, esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.