Javier Godino protagoniza GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA

Del 12 al 14 de febrero, el Teatro del Soho CaixaBank acogerá el estreno nacional De GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA, un nuevo musical protagonizado por Javier Godino, uno de los grandes nombres del teatro musical en España. El espectáculo combina dramaturgia contemporánea, música en directo y un ambicioso planteamiento escénico para rendir homenaje a una de las figuras más universales de nuestra cultura.

Se trata de un musical original de Tom Vega, con texto de Ignasi Vidal y dirección de Juan José Afonso, que aborda la figura de Francisco de Goya desde una mirada humana y contradictoria. Junto a Godino, el elenco lo completan Erika Bleda como la Duquesa de Alba, Leo Rivera como Godoy, Silvia Luchetti como la Reina María Luisa, Paco Morales como Ceán Bermúdez, Diego Molero como el Gran Inquisidor y Germán Torres como Francisco Bayeu.

La obra sitúa a Goya atrapado entre el poder y la censura, el amor y la política, en una España convulsa marcada por la Inquisición y la modernidad ilustrada. A través de sus relaciones personales y profesionales, el musical explora un universo de pasiones prohibidas, intrigas y luchas ideológicas, profundizando en la creatividad, el compromiso artístico y los conflictos internos del pintor.

La narrativa incorpora además la figura de Velázquez, que aparece como guía simbólico del relato y referente vital y artístico para Goya. Según su compositor, Tom Vega, la inspiración del proyecto surge de un impulso por reivindicar la grandeza cultural española y dar una nueva voz al legado del artista aragonés.

