Interview: Hablamos con Clara Alvarado sobre su papel en ATRAPADAS EN LA OFI

ATRAPADAS EN LA OFI es una comedia musical que convierte al publico en el protagonista en cada función del Teatro Lara de Madrid. Con música y grandes anécdotas, cuatro personajes se quedan encerrados en su oficina un viernes por la noche, donde surgen grandes confesiones e interesantes preguntas.

A través de las canciones más reconocibles de la historia de la música (especialmente de los años 80) Ricky Merino, Paula García, Andoni García, Candela Solé, Sergio Campoy y Clara Alvarado, narran una historia de amistad y secretos que arranca en cada función las risas y aplausos del público.

El musical, dirigido por Sara Pérez y Emma de Martino, se suma así por quinta temporada a la cartelera madrileña como una propuesta “fresca y desenfadada”, que traslada la rutina de la oficina al terreno del musical en clave cómica. Además, está coreografíada por Edu Llorens y producida por LaCojaProducciones.

Con una calificación media de 9,7 por parte del público en Atrápalo, la obra se ha ganado el cariño de los espectadores gracias a su frescura, su humor disparatado y unas canciones que ya forman parte de la experiencia compartida entre el elenco y el público.

Nosotros hemos hablado con Clara Alvarado sobre su papel, la implicación en la obra y las emociones de poder participar en este musical. Aquí la entrevista completa:

