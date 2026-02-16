El Teatro Maravillas inicia una nueva era de la mano del Grupo Smedia

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El pasado viernes 13 de febrero, el Grupo Smedia presentó oficialmente la renovación del emblemático Teatro Maravillas, un espacio que se integra en su red de gestión tras una ambiciosa remodelación de cuatro meses. Este encuentro con la prensa, marcado por la emoción y el respaldo de todas las compañías programadas, sirvió para dar la bienvenida a una etapa que combina los más de cien años de historia del recinto con una actualización técnica de vanguardia.

La reforma ha priorizado la experiencia del espectador mediante un rediseño del patio de butacas que alcanza las 400 localidades, mejorando la visibilidad y el confort acústico. Además de la renovación estética con materiales actuales, se ha optimizado la eficiencia de la caja escénica, la iluminación y la climatización, junto a una nueva estrategia de cartelería más directa. El Maravillas mantiene su esencia de "teatro de barrio" dentro de un grupo que ya gestiona una parte muy significativa de las butacas privadas en Madrid, sumándose a referentes como el Teatro Alcázar o el Teatro Fígaro.

En lo que respecta a la cartelera, el teatro vive un momento de éxito absoluto con UN MATRIMONIO SIN FILTROS, de Marta Hazas y Javier Veiga, que encadena cinco semanas de entradas agotadas. Smedia refuerza así su compromiso con el teatro de texto, la comedia y la improvisación, manteniendo además sus exitosas sesiones "golfas" con JAMMING e HIPNONAUTAS. Como novedad, el Maravillas permanecerá abierto durante el verano para atender tanto al público local como al flujo constante de turistas que recibe la capital.

Con más de dos décadas de trayectoria y más de un millón de espectadores anuales, el Grupo Smedia consolida su posición como motor de la escena madrileña. Helena Salaberria, Directora General del grupo, destaca que esta incorporación busca completar un proyecto basado en la calidad y la innovación, afrontando el futuro con la convicción de que el teatro sigue siendo un lugar de encuentro imprescindible para todos los públicos.

