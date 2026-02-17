TV: EL FANTASMA DE LA ÓPERA presenta su nuevo teaser mientras continúa su gira por españa

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La productora LETSGO ha presentado un nuevo teaser de EL FANTASMA DE LA ÓPERA que muestra al elenco principal de la gira en plena acción, ofreciendo un adelanto visual de la puesta en escena que recorre actualmente España. Este nuevo material audiovisual se lanza en un momento en que la producción continúa su trayectoria por el territorio nacional tras haber superado la cifra de 500.000 espectadores. El montaje, que se presenta actualmente en el Cartuja Center de Sevilla, encara sus últimas funciones en la capital hispalense hasta el próximo 22 de febrero. A partir de esa fecha, la compañía iniciará un calendario de representaciones que abarcará diversas ciudades españolas durante el primer semestre de 2026.

La gira confirmada de EL FANTASMA DE LA ÓPERA seguirá en el Auditorium de Palma de Mallorca, donde el espectáculo permanecerá del 27 de febrero al 8 de marzo. Posteriormente, la producción se trasladará al Auditorio Baluarte de Pamplona entre el 19 y el 22 de marzo. Tras una pausa en abril, la obra se representará en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia del 7 al 10 de mayo, para continuar después en el Gran Teatro de Córdoba del 15 al 24 de mayo. El calendario actual de EL FANTASMA concluye con una estancia prolongada en el Teatro Cervantes de Málaga, programada del 3 de julio al 9 de agosto.

El elenco principal está encabezado por Daniel Diges en el papel de Erik y Ana San Martín como Christine Daaé, contando con Manu Pilas y Judith Tobella como alternantes en ambos personajes. El papel del vizconde Raoul de Chagny es interpretado por el sevillano Rubén López. El reparto de EL FANTASMA DE LA ÓPERA se completa con profesionales de trayectoria en el género musical como la soprano Marta Pineda, Enrique R. del Portal, Eduardo Santamaría, Mario Corberán e Isabel Malavia, junto a un equipo de más de veinte intérpretes entre el elenco de soporte y el cuerpo de baile.

Este proyecto se desarrolla bajo el sello de Amigos Para Siempre (APS), la empresa conjunta fundada en 2022 por el compositor Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas. Esta entidad tiene como objetivo la producción de teatro musical de alto formato para el mercado global de habla hispana. EL FANTASMA DE LA ÓPERA mantiene la estructura narrativa de la novela original de Gaston Leroux, publicada en 1910, y conserva la partitura que ha convertido a este título en uno de los mayores éxitos de la historia del teatro desde su estreno en Londres en 1986.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.