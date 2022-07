INTERVIEW: Marc Shaiman nos habla sobre su trabajo en cine y en Broadway

La séptima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), festival internacional de música del audiovisual organizado por el Ayuntamiento de la ciudad a través de Málaga Procultura (Festival de Málaga), ha querido destacar entre otros la carrera del compositor Marc Shaiman, que recibirá el Premio MOSMA Maestro 2022 por todo su trabajo. "Siempre es genial recibir un reconocimiento como éste, y la gente aquí en Málaga ha sido tan estupenda, con tanto talento. Ha sido una semana estupenda y estoy seguro de que la noche del domingo va a ser el final perfecto," comenta Shaiman.

El domingo 10 a las 20.00 h, el concierto MOSMA Maestros será la gran clausura de esta edición en el Teatro Cervantes en una velada dedicada a la música de Marc Shaiman. La Orquesta Sinfónica de Málaga dirigida por Arturo Díez Boscovich, el Coro Gospel It y The MOSMA Broadway Band interpretarán canciones e impresionantes temas orquestales de sus bandas sonoras y musicales más conocidos y queridos SISTER ACT, HAIRSPRAY o EL REGRESO DE MARY POPPINS entre otros grandes éxitos del maestro.

"Una de las cosas que más me gustan de componer para películas es, no solo tener una gran orquesta para tocar la música, sino toda la experiencia de estar en el estudio con la orquesta," reconoce Marc. "Eso significa que estás compartiendo espacio a veces con hasta 80 músicos, si tienes suerte, que creo que fueron los que tuvimos en EL REGRESO DE MARY POPPINS. Estás con 80 virtuosos, gente con muchísimo talento que ha estudiado, practicado para ser los mejores, y compartir el espacio con todos ellos es como estar en la iglesia."

Además de grandes bandas sonoras de cine como ALGO PARA RECORDAR, EL CLUB DE LAS PRIMERAS ESPOSAS o LA FAMILIA ADDAMS, Shaiman es el autor de musicales de Broadway como CATCH ME IF YOU CAN, CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY y como no, HAIRSPRAY, por el que recibió el Tony a la mejor partitura. "HAIRSPRAY es jodidamente bueno, y lo segundo es que es una historia de amor y aceptación que por desgracia siempre está vigente, porque habla sobre intentar parar el racismo y la fobia a lo diferente. Es una pena pero nunca pasará de moda. Lo contamos con alegría con un feliz final, y durante dos horas y media el público entra en lo que tristemente es solo una fantasía."

Aparte del gran concierto del domingo, el jueves 7 de julio Shaiman ofreció un concierto a piano donde repasó sus mejores trabajos de musicales acompañado por Albert Bolea, Lorena Calero y María Adamuz como solistas. "Fue fantástico. Va a ser difícil que el concierto del domingo lo supere, habrá una gran orquesta y es emocionante, pero estos tres eran muy buenos," comenta Shaiman. "Les di las canciones más complicadas para cantar, y las clavaron. Fue genial salir con ellos, estar en el escenario con ellos, todo fue mágico todo. Ojalá lo del domingo pueda ser mitad y mitad en cuanto a repertorio, y habría quitado un par o tres suites de películas, para que el público escuchase lo que se escuchó ayer."

En el concierto, se interpretaron temas de HAIRSPRAY, CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY, SMASH y CATCH ME IF YOU CAN. "Albert cantó Goodbye tan bien como todos los artistas que lo han cantado en Broadway, es complicada. Un montón de grandes cantantes no pueden, y lo se porque es mía. Albert se cantó el final, y nunca había alargado tanto esa nota final, aguantó el Si Bemol más que nadie. Pero no es tanto por las notas altas, sino también la calidad emocional e interpretativa que le pusieron a las canciones."

Marc Shaiman y Albert Bolea

Además de inolvidables shows de Broadway, Shaiman es uno de los autores de las canciones de la serie SMASH. "Lo mejor fue grabar y actuar con los cantantes, como Megan Hilty, Kat McPhee o Christian Borle. En esta serie teníamos que escribir una canción cada semana. Scott Wittman, con el que escribí HAIRSPRAY, y yo somos muy de dejarlo todo para el último momento, pero es que aquí no podías. Tenía que mandarles a los actores una demo de mi cantando la canción digamos el lunes, tenían que venir a mi estudio el martes con la canción aprendida, que es que se la iban aprendiendo en el metro, grabábamos y ensayábamos el miércoles y la rodábamos el jueves, asi de rápido era el plan. Pero era emocionante porque todo el mundo daba lo mejor de si mismo, y lo podían hacer. Estoy seguro que si le preguntas a Kat o a Megan te dirían lo mismo, los momentos de creación de estas canciones fueron emocionantes. Rodarlas también, y luego sentarte en casa y verlo alucinabas porque esa misma noche al final de la semana salía en la tele. Me acuerdo cuando vi 'Let's Be Bad' que creo que sale en el cuarto episodio, Megan estaba tan bien, con esa puesta en escena de Josh Bergasse, tan increíble, y Scott y yo estábamos en plan "No me puedo creer que ahora esto lo estén viendo millones de personas."

La carrera de Shaiman es impresionante y todavía sigue en activo, con un proyecto como SOME LIKE IT HOT, una nueva versión para Teatro Musical de CON FALDAS Y A LO LOCO, que llegará a Broadway a finales de este año. "Como todo ahora, te has pasado muchos años desarrollando un proyecto y con el COVID se nos quedó parado dos años, así que todos somos más viejos de lo que se supone que teníamos que ser. Pero ahí estamos y por supuesto, Christian Borle es el mejor. Tenemos un reparto maravilloso, cantantes fenomenales, mucha comedia y mucho corazón, porque le queríamos añadir más emoción a la historia, ojalá que sin perder la comicidad, pero queremos darle profundidad a los personajes."

Esta historia ya se ha visto en Broadway con el musical de 1972 SUGAR, pero en este caso sus autores quieren actualizarlo. "Queríamos reconocer lo que está pasando en el mundo a día de hoy, y abordarlo, aunque la acción tenga lugar en 1931. Estamos buscando la manera de hablar de temas que son importantes para la gente a dia de hoy. Es difícil hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta la época en la que ocurre el show, pero creo que lo hemos hecho, y la gente dirá si lo hemos conseguido."

