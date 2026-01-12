Houdini conquista Madrid: El musical celebra sus 100 funciones en el Teatro Calderón

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El pasado domingo 11 de enero, la cartelera madrileña vivió una jornada histórica. HOUDINI alcanzó sus primeras 100 funciones, consolidándose como el fenómeno teatral de la temporada. La producción de beon. Entertainment y LETSGO continúa su racha imparable en el Teatro Calderón antes de su esperado estreno en Broadway, ofreciendo al público una propuesta que fusiona la narrativa teatral con el ilusionismo de gran formato de una manera nunca antes vista.

Bajo la dirección de Federico Bellone, quien ha dedicado más de diez años a desarrollar este proyecto inspirado en el libro El hombre imposible, el musical narra la intensa vida del icónico Harry Houdini. La obra profundiza en una existencia marcada por el riesgo y la lucha constante por superar los límites humanos, todo ello arropado por la partitura de Giovani Maria Lori. Esta música, influenciada por el folclore húngaro, rinde un emotivo homenaje a las raíces del más famoso de los escapistas, mientras que la dirección musical de Carlos López y la asesoría de Julio Awad terminan de redondear una atmósfera sonora impecable.

El reparto está encabezado por un elenco de lujo que otorga una gran solidez a la historia. Pablo Puyol se pone en la piel de Houdini, mientras que Julia Möller interpreta a su esposa, Bess. A ellos se unen Cristian Escuredo como Theo, el hermano del ilusionista, y Juan Dos Santos en el papel del narrador. Juntos, junto a un sólido equipo de ensamble y swings, logran equilibrar la emoción dramática con la espectacularidad de más de 20 números de ilusionismo, entre los que destaca la asombrosa aparición de un elefante en directo.

Más allá de lo que ocurre sobre el escenario, la producción destaca por ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes. Antes del comienzo de la función, los espectadores realizan un recorrido interactivo de una hora por las dependencias del teatro, incluyendo estancias que han permanecido cerradas al público durante más de tres décadas. Este trayecto permite conocer de cerca la historia del ilusionismo a través de objetos originales y la presencia de magos en vivo, convirtiéndose en un valor añadido único en la oferta cultural nacional.

A pesar del éxito rotundo de crítica y público, la oportunidad de disfrutar de esta experiencia tiene fecha de caducidad. El musical continuará su temporada en Madrid únicamente hasta el 29 de marzo, fecha tras la cual el equipo se preparará para su desembarco internacional. Con el diseño de magia de Paolo Carta y la coreografía de Gillian Bruce, la producción deja el listón muy alto, demostrando por qué Madrid ha sido el lugar elegido para el nacimiento de este proyecto antes de su llegada a los escenarios neoyorquinos.

