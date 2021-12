Hablamos con el equipo de EL DIARIO DE ADÁN Y EVA

Este sábado 18 de diciembre la Sala Arapiles 16 acoge el estreno de EL DIARIO DE ADÁN Y EVA, el nuevo musical de Jana Producciones protagonizado por Miriam Madrid como Eva y Carlos de Austria como Adán. La compañía que en 2009 sorprendió con su Blancanieves Boulevard, Premio Max al Mejor Musical, regresa ahora con una adaptación del texto de Mark Twain. "Vi la obra de teatro y me emocionó tanto que dije que un día lo haría musical," comenta Javier Muñoz, director y autor del musical. "Las dos facetas de este musical son que es divertido y con muchísima alma, con mucho sentimiento."

La obra original de 1906 se ha llevado en múltiples ocasiones a los escenarios, más recientemente en la reposición de HOY EL DIARIO DE ADÁN Y EVA con Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo, y esta vez se trata de una versión musical muy divertida y amable, con el sello de Jana Producciones. "Creo que la adaptación está muy bien hecha porque, aunque conserva la esencia del texto de Twain, se ha actualizado," nos cuenta el actor Carlos de Austria. "El original, por ser la época que es, tiene algunos detalles como la cosificación de la mujer. Es muy divertido, muy amable, para todos los públicos."

Esta producción se presentó hace 6 años en gira por España y ahora se ha retomado para su estreno en la capital. "Lo vivo de una manera completamente diferente. He evolucionado como persona y actriz. En este tiempo he hecho BILLY ELLIOT, y lo he retomado desde otro estado," reconoce Miriam Madrid, que da vida a Eva. "Mi Eva es ese personaje inocente, puro, que descubre todo por primera vez. Esa evolución de un ser humano, que empieza desde cero, es lo que le hace entender las diferencias con el otro, ese ser que aparece de repente, que es Adán."

Miriam había trabajado previamente con la productora como Bárbara Milton en Blancanieves Boulevard. "Vuelvo a estar sobre el escenario dirigida por Javier y eso nos ha hecho muchísima ilusión. Nos conocemos muchísimo y ya sabemos de qué pie cojeamos cada uno, eso lo hace muy fácil todo. Como me conoce tanto, hay veces que me dice "Esto lo quiero de ti, esto que haces tu normalmente," especialmente en las partes más cómicas, más espontaneas, más infantiles. Nos deja aportar mucho."

Para Carlos, este es su primer musical, y anteriormente le hemos podido ver en la comedia LA FUNCIÓN QUE SALE MAL. "Yo he trabajado mucho texto tanto en televisión como en teatro, clásicos, mucho verso, pero siempre he sido muy cantarín," confiesa el actor. "Aunque no tengo formación en musicales como tal, en Jana me han sabido imprimir la ilusión y estoy muy contento." Javier Muñoz, por su parte, comenta acerca de Carlos: "Me encantó la prueba que hizo en los castings, tiene una vis cómica genial y canta muy bien, toca la guitarra y creo que tiene futuro en musicales. Preparar este musical no ha sido trabajar, ha sido pasárselo super bien."

Y es que el director tanto de la obra como de la Escuela Jana tiene muy claro que la etiqueta de actor de musicales no hace justicia al talento que esta engloba. "Los actores de musicales son capaces de hacer algo que se sale de la realidad y lo hacen creíble. Son todoterrenos. El elenco que arropa a Adán y Eva han sido alumnos de Jana, y asi les damos una oportunidad a la gente que empieza, igual que las tuvieron Iñigo Etayo, Cristina Llorente o ahora Lucía Peman en GREASE."

La Escuela Jana ya es todo un referente en el género y cantera de grandes artistas que han protagonizado musicales en nuestro país. Miriam Madrid es profesora de este centro y comenta que "la escuela ha crecido exponencialmente. Tienen 1500 alumnos, tienen sede en todo el mundo, cuidan mucho su sello, y les funciona, a la vista está. Me siento super privilegiada de formar de este sello."

EL DIARIO DE ADÁN Y EVA estará en la Sala Arapiles 16 hasta el 9 de enero, un teatro de Chamberí que reabre ahora con una variada programación, incluyendo este pequeño bombón para toda la familia. Puedes comprar aquí tus entradas.