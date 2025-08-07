Grandes musicales en pantalla: 6 películas que puedes ver en streaming

Get Access To Every Broadway Story



Para quienes aman los musicales pero no siempre pueden acercarse a un escenario, las plataformas de streaming ofrecen una excelente alternativa. Desde grabaciones teatrales hasta adaptaciones cinematográficas llenas de brillo, emoción y grandes coreografías, estas seis películas musicales combinan lo mejor del teatro y el cine. Aquí te dejamos una selección para maratonear desde casa:

TICK, TICK… BOOM! (Netflix)

Dirigida por Lin-Manuel Miranda, esta película adapta el musical autobiográfico de Jonathan Larson, el creador de RENT. Andrew Garfield interpreta a un joven compositor que lucha por encontrar su voz y alcanzar el éxito en Nueva York mientras siente que el tiempo se le escapa.

HAMILTON (Disney+)

El fenómeno teatral que revolucionó Broadway también conquistó las pantallas. Filmado en vivo con el elenco original, HAMILTON fusiona historia americana con hip-hop, R&B y musical. Una puesta en escena dinámica y una narrativa que hace disfrutar tanto a fans del teatro como a nuevos espectadores.

HAIRSPRAY (Netflix / Movistar+)

Con música pegadiza y una estética sesentera llena de color, HAIRSPRAY sigue a Tracy Turnblad, una adolescente con grandes sueños que lucha por la inclusión en un programa de televisión de baile. Un musical que combina comedia, crítica social y coreografías increíbles.

MOULIN ROUGE! (Disney+ / Movistar+)

Narra una historia de amor trágico entre un joven escritor y una estrella del cabaret en el París de 1900. Visualmente exuberante y con una banda sonora que remezcla grandes éxitos del pop.

CHICAGO (Netflix / Movistar+)

Ganadora del Oscar a Mejor Película, CHICAGO es una sátira musical ambientada en los años 20, donde dos mujeres encarceladas por asesinato utilizan los medios y el espectáculo para manipular la opinión pública. Glamour y jazz se combinan en una de las adaptaciones musicales más aclamadas del cine.

EL GRAN SHOWMAN (Disney+ / Movistar+)

Inspirada en la vida de P.T. Barnum, esta película cuenta cómo un soñador creó un espectáculo que dio visibilidad a personas marginadas y cambió el mundo del entretenimiento. Con números musicales impactantes y canciones como This Is Me, es un canto a la diversidad, la ambición y la magia del show.

Ya sea que busques inspiración, nostalgia o simplemente un buen rato cantando desde el sofá, estas películas musicales ofrecen una dosis perfecta de teatro desde la comodidad de tu pantalla. ¿Cuál vas a ver primero?