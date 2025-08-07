Grandes musicales en pantalla: 6 películas que puedes ver en streaming

Descubre estas adaptaciones y grabaciones musicales que capturan la magia de Broadway desde casa.
Para quienes aman los musicales pero no siempre pueden acercarse a un escenario, las plataformas de streaming ofrecen una excelente alternativa. Desde grabaciones teatrales hasta adaptaciones cinematográficas llenas de brillo, emoción y grandes coreografías, estas seis películas musicales combinan lo mejor del teatro y el cine. Aquí te dejamos una selección para maratonear desde casa:
Dirigida por Lin-Manuel Miranda, esta película adapta el musical autobiográfico de Jonathan Larson, el creador de RENT. Andrew Garfield interpreta a un joven compositor que lucha por encontrar su voz y alcanzar el éxito en Nueva York mientras siente que el tiempo se le escapa.
El fenómeno teatral que revolucionó Broadway también conquistó las pantallas. Filmado en vivo con el elenco original, HAMILTON fusiona historia americana con hip-hop, R&B y musical. Una puesta en escena dinámica y una narrativa que hace disfrutar tanto a fans del teatro como a nuevos espectadores.
Con música pegadiza y una estética sesentera llena de color, HAIRSPRAY sigue a Tracy Turnblad, una adolescente con grandes sueños que lucha por la inclusión en un programa de televisión de baile. Un musical que combina comedia, crítica social y coreografías increíbles.
Narra una historia de amor trágico entre un joven escritor y una estrella del cabaret en el París de 1900. Visualmente exuberante y con una banda sonora que remezcla grandes éxitos del pop.
Ganadora del Oscar a Mejor Película, CHICAGO es una sátira musical ambientada en los años 20, donde dos mujeres encarceladas por asesinato utilizan los medios y el espectáculo para manipular la opinión pública. Glamour y jazz se combinan en una de las adaptaciones musicales más aclamadas del cine.
Inspirada en la vida de P.T. Barnum, esta película cuenta cómo un soñador creó un espectáculo que dio visibilidad a personas marginadas y cambió el mundo del entretenimiento. Con números musicales impactantes y canciones como This Is Me, es un canto a la diversidad, la ambición y la magia del show.
Ya sea que busques inspiración, nostalgia o simplemente un buen rato cantando desde el sofá, estas películas musicales ofrecen una dosis perfecta de teatro desde la comodidad de tu pantalla. ¿Cuál vas a ver primero?
Videos