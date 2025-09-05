Focus presenta su temporada 2025-2026

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



El Grup Focus ha presentado en el Teatre Goya la programación de su temporada 2025-2026, consolidando su liderazgo en la escena catalana tras cerrar el pasado curso con más de medio millón de espectadores y 11 millones de euros de recaudación. La compañía celebra así un nuevo récord de asistencia y reafirma su compromiso con la excelencia artística en sus cuatro teatres: Romea, La Villarroel, Condal y Goya.

La gran noticia de la temporada es el esperado regreso de La Cubana al Teatre Romea, 40 años después de su primera aparición en la sala. La compañía de Sitges estrenará L’AMOR VENIA AMB TAXI, un espectáculo que promete ser un homenaje al teatro aficionado y que marcará uno de los hitos culturales del curso, coincidiendo además con el 45º aniversario de la formación dirigida por Jordi Milán.

El Teatre Condal será el escenario de otra de las grandes apuestas musicales: GERMANS DE SANG. El clásico de Willy Russell regresa en una versión en catalán dirigida por Daniel Anglès, con coreografía de Ariadna Peya y dirección musical de Andreu Gallén. El elenco lo encabezan Mariona Castillo, Triquell, Albert Salazar, Roc Bernardí y Tai Fati, en una producción que se presenta como una de las más ambiciosas de la temporada.

Con estos dos títulos, el Grup Focus refuerza la presencia del musical en la cartelera barcelonesa, a la vez que ofrece una programación diversa que combina clásicos contemporáneos, nuevas dramaturgias, propuestas familiares y la presencia de grandes figuras de la escena española. La temporada se anuncia como un viaje teatral colectivo que busca emocionar y sorprender al público desde el primer día hasta mucho después de bajar el telón.

La programación del Teatre Goya reúne nombres de primer nivel como Luisa Martín y Olivia Molina en MALDITOS TACONES, Lolita Flores en PONCIA o Josep Maria Pou con GEGANT, junto a propuestas de compañías catalanas de referencia como T de Teatre con AVUI NO PLORARÉ. El Romea, además de La Cubana, acogerá títulos de gran carga dramática como VÀNIA de Simon Stephens con Joel Joan, MEMÒRIES D’ADRIANO con Lluís Homar o LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA VON KANT con Ana Torrent.

La Villarroel mantiene su apuesta por las nuevas dramaturgias y la mirada contemporánea con títulos como GRAND CANYON de Sergi Pompermayer, LA MÀ de Martin McDonagh, GÖTEBORG de Jordi Casanovas o ELS FILLS de Lucy Kirkwood, además de un fuerte compromiso con la escena latinoamericana dentro de su Off. La programación se completa con el ciclo familiar “Família de Teatrerus”, que incluirá propuestas como El monstre de colors, Matres, Alicia al país dels mòbils o Motel d’insectes, consolidando la vocación de Focus de llegar a todos los públicos.