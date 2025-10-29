El especial WICKED: ONE WONDERFUL NIGHT podrá verse en Movistar+

Enter Your Email to Unlock This Article



El próximo 15 de noviembre la plataforma Movistar + acogerá el estreno en España del especial WICKED: ONE WONDERFUL NIGHT, un concierto en el que el reparto de las exitosas películas dirigidas por Jon M. Chu interpretarán los temas del musical y adelantarán detalles de la nueva película que se estrena el 21 de noviembre.

El especial se filmó en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles en un espléndido set inspirado por la Ciudad Esmeralda con una orquesta de 37 músicos que tocaron en directo bajo la dirección de Stephen Oremus.

Cynthia Erivo y Ariana Grande vuelven a encarnar a las dos brujas protagonistas en el épico final que incluye canciones icónicas como No Good Deed o For Good, además de dos nuevos temas compuestos por Stephen Schwartz especialmente para la película.

La historia de WICKED: PARTE II nos sitúa en Oz varios años después de la primera parte, con Elphaba demonizada por los ciudadanos del país y Glinda trabajando junto al mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sus vidas darán un giro cuando una chica de Kansas llegue arrastrada por un tornado.

La película tendrá también el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Bowen Yang como Pfanee y Bronwyn James como Shenshen. Además, recientemente se anunció la incorporación de Colman Domingo como León Cobarde.

La primera parte de WICKED se convirtió en la película más exitosa en taquilla de los últimos años recaudando más de 700 millones de dólares a nivel mundial y alzándose con dos premios Oscar a Mejor Diseño de Vestuario y a Mejor Diseño de Producción entre muchos otros premios y nominaciones.

Esta segunda parte se rodó al mismo tiempo que la primera.