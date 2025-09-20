 tracker
El cortometraje musical OXFORD participa en el festival de cine de Madrid-PNR

El estreno tuvo lugar el pasado 17 de septiembre

By: Sep. 20, 2025
El cortometraje musical OXFORD participa en el festival de cine de Madrid-PNR ImageEl pasado 17 de septiembre la Sala Berlanga acogió el estreno del cortometraje musical OXFORD dentro del festival de cine Madrid-PNR, una producción de 39 Escalones Films y New Drama.

El cortometraje, dirigido por Víctor López y escrito por Cristina Ruiz y Ferran González, cuenta con un reparto formado por Cristina Ruiz, Íñigo Etayo y Gallo Ryan y cuenta la historia de Alba, quien busca romper con la rutina y, tras una discusión con su padre, decide ir a Oxford a trabajar como au pair con la excusa de mejorar su inglés.

Allí conoce a Gabriel, un encantador pastelero que intenta conquistarla, aunque ella queda cautivada por Marcos. En medio del triángulo amoroso, Alba decide seguir su propio camino. Con ritmo contagioso y melodías pegadizas, este corto musical celebra la independencia y el poder del autodescubrimiento.


