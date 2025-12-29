TV: ¿Quién sabe más del otro? Jugamos con Pepa Lucas y Tony River de CABARET

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Pepa Lucas y Tony River, dos de los intérpretes que forman parte del elenco de CABARET, EL MUSICAL, protagonizan un nuevo vídeo en el que se enfrentan a un juego tan sencillo como revelador: comprobar cuánto saben el uno del otro.

Entre preguntas inesperadas, risas y alguna que otra confesión, el reto deja al descubierto la química y el buen ambiente que se respira dentro del Kit Kat Klub, ofreciendo al público una mirada cercana y desenfadada a esta ambiciosa producción inmersiva que puede verse actualmente en el UMusic Hotel Teatro Albéniz de Madrid.

Pepa Lucas forma parte del elenco de CABARET, EL MUSICAL interpretando a Fräulein Kost, uno de los personajes más reconocibles del Kit Kat Klub. Con una sólida trayectoria en teatro musical, Pepa Lucas ha participado en producciones como Come From Away, Bailo Bailo y Matilda, consolidándose como una intérprete versátil y habitual en grandes títulos del género. Su trabajo en Cabaret reafirma su presencia dentro del panorama actual del teatro musical en España.

Tony River cuenta con una extensa y reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión. Sobre los escenarios ha formado parte de numerosos montajes, entre los que destacan En el café de Chinitas, A quién le importa, Rocío no habita en el olvido, La boda y el baile de Luis Alonso, La corte de Faraón, Don Juan Tenorio, La venganza de Don Mendo, El alcalde de Zalamea o Tic-Tac, entre muchos otros.

