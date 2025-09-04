EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS regresa a Madrid en el Teatro Maravillas

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Del 2 de octubre al 30 de noviembre, el TEATRO MARAVILLAS abre su temporada con una nueva y esperada producción de EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS, un musical de culto que llega bajo la dirección y adaptación de Israel Reyes y con un elenco encabezado por Armando Pita, Leo Rivera, Cayetano Fernández y Supremme de Luxe. Esta propuesta inaugura la nueva etapa del espacio madrileño, ahora gestionado por Smedia, apostando por una programación renovada.

Estrenado en 2006 en el Théâtre du Rond-Point de París, EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS se ha representado con éxito en numerosos países, obteniendo galardones como el Premio Molière al Mejor Espectáculo Musical y el Premio Hugo al Mejor Musical de la Temporada. La obra narra la historia de un joven que, perseguido y herido, encuentra refugio en un misterioso cabaret donde personajes enigmáticos como el Destino, un tatuador y Lullaby le abren las puertas a un viaje marcado por la identidad, el deseo y la redención.

El musical ya cuenta con una primera versión en España estrenada en 2015 en los Teatros del Canal, donde fue distinguido con los Premios BroadwayWorld Spain al Mejor Musical y al Mejor Actor de Reparto para Armando Pita, además de los Premios del Teatro Musical a Mejor Actor Protagonista (Cayetano Fernández) y Mejor Actor de Reparto (Ferrán González). Diez años después, esta nueva puesta en escena recupera la esencia de la obra y la revisita desde una mirada contemporánea y vinculada al presente.

Coproducida entre Canarias, Valencia y Madrid, esta versión de EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS propone un viaje que trasciende lo escénico para interpelar al espectador. Entre luces y sombras, cada canción se convierte en un espejo emocional que invita a cuestionar certezas, sacudir conciencias y enfrentarse a los propios miedos.