EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS regresa a Madrid en el Teatro Maravillas

El musical de culto francés vuelve a España diez años después de su primera versión.

By: Sep. 04, 2025
Del 2 de octubre al 30 de noviembre, el TEATRO MARAVILLAS abre su temporada con una nueva y esperada producción de EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS, un musical de culto que llega bajo la dirección y adaptación de Israel Reyes y con un elenco encabezado por Armando Pita, Leo Rivera, Cayetano Fernández y Supremme de Luxe. Esta propuesta inaugura la nueva etapa del espacio madrileño, ahora gestionado por Smedia, apostando por una programación renovada.

Estrenado en 2006 en el Théâtre du Rond-Point de París, EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS se ha representado con éxito en numerosos países, obteniendo galardones como el Premio Molière al Mejor Espectáculo Musical y el Premio Hugo al Mejor Musical de la Temporada. La obra narra la historia de un joven que, perseguido y herido, encuentra refugio en un misterioso cabaret donde personajes enigmáticos como el Destino, un tatuador y Lullaby le abren las puertas a un viaje marcado por la identidad, el deseo y la redención.

El musical ya cuenta con una primera versión en España estrenada en 2015 en los Teatros del Canal, donde fue distinguido con los Premios BroadwayWorld Spain al Mejor Musical y al Mejor Actor de Reparto para Armando Pita, además de los Premios del Teatro Musical a Mejor Actor Protagonista (Cayetano Fernández) y Mejor Actor de Reparto (Ferrán González). Diez años después, esta nueva puesta en escena recupera la esencia de la obra y la revisita desde una mirada contemporánea y vinculada al presente.

Coproducida entre Canarias, Valencia y Madrid, esta versión de EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS propone un viaje que trasciende lo escénico para interpelar al espectador. Entre luces y sombras, cada canción se convierte en un espejo emocional que invita a cuestionar certezas, sacudir conciencias y enfrentarse a los propios miedos. 




