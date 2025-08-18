Conoce al reparto de la segunda temporada de LOS PILARES DE LA TIERRA

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Tras su exitoso paso por la Gran Vía madrileña en 2024, LOS PILARES DE LA TIERRA, la superproducción de beon. Entertainment basada en la célebre novela de Ken Follett, afronta una segunda temporada que arrancará en noviembre de este año. Actualmente, la compañía se encuentra de gira en el Palacio Euskalduna de Bilbao y en las próximas semanas estará en el Teatro Principal de Zaragoza, antes de su esperado regreso a Madrid en otoño. El espectáculo, que combina teatro musical, escenografía monumental y una cuidada dirección artística, ha sido uno de los estrenos más destacados de la cartelera española reciente y contará con un elenco consolidado y con algunas novedades en sus papeles principales.

En esta nueva temporada, Jana Gómez y Alba Cuartero se alternarán en el papel de Aliena de Shiring, mientras que Rodrigo Blanco interpretará a Jack Jackson y Noemi Mazoy dará vida a Ellen. Julio Morales será Tom Builder, Abel García encarnará a Waleran Bigod y Álex Forriols a William Hamleigh. Gustavo Rodríguez interpretará al prior Philip y Noelia Cano asumirá el rol de Matilde. Ángels Jiménez será Lady Regan Hamleigh, además de ser cover de Ellen, y Josean Moreno se pondrá en la piel de Lord Percy Hamleigh, además de ser cover de Tom Builder. Guillermo de Quinto será el Rey Esteban, además de cover de Jack Jackson, y Alberto Vázquez encarnará a Bartholomew. También estarán Ruth Ge como Elizabeth, Álvaro Romero como Richard y Aleix como Alfred Builder, además de cover de Waleran Bigod. Marc Pujol será Remigius y Aurora Frías interpretará a Agnes Builder, además de cover de Lady Regan Hamleigh.

El ensemble se completa con Rocío Margón, que ejercerá como Dance Captain, junto a Camila Puelma, Ernesto Santos (cover de Jack Jackson), Vanesa Fernández (cover de Elisabeth), Juanfran Toboso como swing y cover de William Hamleigh, Elena González como swing y cover de Aliena de Shiring, Carmen Yagüe, Franc de Luna, y Clara Lanzani y Guillermo Pareja como swings.

El regreso a Madrid en noviembre marcará el inicio de la segunda temporada de LOS PILARES DE LA TIERRA, con la promesa de mantener el nivel artístico que lo convirtió en uno de los grandes éxitos recientes del teatro musical en España.