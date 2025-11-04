CASTING CALL: Stage Entertainment convoca audiciones en Madrid para su próxima producción

Enter Your Email to Unlock This Article



Stage Entertainment ha anunciado convocatoria de audiciones para su próxima producción en Madrid. La inscripción, que estará abierta hasta el 14 de noviembre, busca cantantes, actores y bailarines con talento en flamenco y/o pop-rock, para personajes principales y elenco. Además, este nuevo proyecto, desarrollo propio del grupo Stage Entertainment, que cuenta con éxitos como El Rey León o Aladdin, se estrenará a nivel mundial en Madrid.

Según ha informado la productora en un comunicado, por las características de este musical, es importante que en el proceso de inscripición se incluya un video cantando pop (no teatro musical) y/o flamenco, e indicar si te desenvuelves bien en alguna de estas disciplinas. Esto se podrá realizar a través de la aplicación CastApp o de este enlace.

Una vez cerrado el registro y valorada la información, se comunicará a los candidatos si han sido o no preseleccionados. La primera ronda de audiciones se realizará en Madrid entre los días 20 y 28 de noviembre de 2025. Asimismo, para más información, se puede consultar la página web de Stage Entertainment o para consultas en el correo: audiciones@stage-entertainment.com

Por otro lado, esta es la informacion y descripción que el grupo ha publicado sobre los personajes:

ALE:

Perfil de edad entre 20 y 29 años.

Cantante y actor, con un amplio registro vocal, pero con un sonido muy personal estilo pop rock. Se pondrá en valor que pueda tocar la guitarra, aunque no es excluyente.

Es de un pequeño pueblo playero de Andalucía. No tiene perfil de protagonista. Es un joven, aniñado, no especialmente guapo, ni cachas. Es un soñador, un poeta. Un joven músico bohemio con talento puro, pero con poca confianza en sí mismo. Un creador solitario y perfeccionista.

PESCADOR:

Perfil de edad entre 55 y 65 años o más.

Cantante que puede actuar o actor que puede cantar, pero sobre todo alguien con mucha entidad.

Es una clara manifestación del espíritu andaluz. Forma parte de la playa, del mar de la tierra a la que pertenece. Junto a Levante, son el corazón del lugar. Ha vivido mucho. Se nota en su interior y también en su rostro y voz áspera y quebrada. Natural de Cádiz, es un marinero alocado e impredecible con el mar en la mirada y la gracia en la lengua.

LEVANTE:

Perfil de edad entre 40 y 65 años.

Actriz de carácter y cantaora de flamenco.

Gran presencia y carisma. El viento de Levante encarnado por una mujer. Tiene el peso de la edad, de las raíces. No es una persona real, es eterna. Es sabía y rotunda. Puede contener sus emociones excepto su rabia, con la que es capaz de crear tormentas. El espíritu vivo del cante flamenco.

SOLEDAD:

Perfil de edad entre 40 y 50 años o más.

Actriz y cantante con un estilo vocal dentro del pop y el flamenco.

Es de un pequeño pueblo playero de Andalucía. Creativa, bohemia, decidida, poderosa, pero herida por la vida. Dueña de un chiringuito de playa. Es soltera, con un toque hippie. Está al borde de la bancarrota y tiene una profunda herida por un amor secreto del pasado. Tiene una religiosidad peculiar: habla con la Virgen como si fueran amigas.

BRUNO:

Perfil de edad entre 20 y 29 años.

Actor con facilidad para la comedia y buen cantante.

También es de un pequeño pueblo playero de Andalucía. Guapo, extrovertido, divertido, con buen aspecto físico y carisma. Es atractivo, tiene encanto y se mueve con desparpajo. En el fondo, es un chico noble, buena gente y fiel amigo de Ale. Es camarero de un bar. Su objetivo: las turistas que vienen a su pueblo. Su sueño: dar la vuelta al mundo en barco.

ELLA:

Perfil de edad entre 20 y 29 años.

Actriz y cantante con potencia vocal y un amplio registro fuera de lo común que se desenvuelve muy bien en el estilo pop rock.

Es una chica de gran ciudad, de capital, posiblemente Madrid. Señorita formal, estudiosa, la hija perfecta que sigue los pasos de su madre (agente de empresa turística), que en el fondo es una soñadora romántica enamorada de la naturaleza, viviendo la vida equivocada, y se encuentra en plena crisis existencial.

SANDY:

Perfil de edad entre 20 y 29 años.

Actriz y buena cantante con estilo propio, que se desenvuelve bien en el estilo pop rock.

Al igual que su hermana Ella, está acostumbrada a la vida moderna de la gran ciudad. Es una joven rebelde, ingeniosa, irónica, sexy, poco reflexiva, a veces temeraria; descarada reina de la fiesta, promiscua, dispuesta a experimentar, pero que en el fondo siente la necesidad de un vínculo humano profundo y real.

ALMA:

Perfil de edad entre 40 y 50 años o más.

Actriz y cantante con estilo vocal dentro del pop.

Mujer de negocios de gran ciudad, decidida, distinguida, resuelta, adicta al trabajo, con esa simpatía fabricada de los vendedores de artículos de lujo. Agente de empresa turística y madre divorciada. En el fondo es infeliz, y siente la amargura de no haber dado espacio al amor en su vida.

JAMIE

Perfil de edad entre 25 y 35 años.

Actor y cantante con estilo vocal dentro del pop.

Joven surfero norteamericano de alma libre, aspecto imponente y corazón leal. Arrojado, empático, adorable. Recorre el sur en su furgoneta camperizada en busca de viento y aventuras. En el fondo busca un alma que le comprenda.

ENSEMBLE:

Bailarinas y bailarines de todos los perfiles con conocimientos de baile flamenco que puedan cantar y actuar.

Acróbatas aéreos de todos los perfiles que puedan cantar y actuar.

