CASTING CALL: Se convocan audiciones para el papel de Brit en WE WILL ROCK YOU

Se han convocado audiciones para el papel de Brit en el musical de WE WILL ROCK YOU, que puede verse en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid.

Se buscan varones de edad aparente entre 20-25 años. Los requisitos son:

Tenor.

Importante vis cómica.

Alto nivel de inglés.

Para acceder a la convocatoria los interesados deberán enviar un vídeo interpretando "I Want It All" (una sola toma, frontal, sin ediciones), CV, una foto de cara y otra de cuerpo entero al siguiente email: audiciones@laestacion.com. En el asunto del email deberá indicarse el nombre del personaje. El correo deberá ser enviado antes del próximo jueves 31 de marzo.

Los candidatos seleccionados para acudir al casting presencial recibirán por mail una convocatoria con la fecha, hora y lugar. La primera ronda de audiciones tendrá lugar el 4 de abril.

La historia de WE WILL ROCK YOU está ambientada en un futuro distópico en el que la individualidad es perseguida. Killer Queen es la responsable de una sociedad en la que la música, y cualquier otra forma de creación artística, está prohibida. Solo algunos rebeldes desafían la represión mientras esperan la llegada del Soñador, Galileo, un líder que hará posible el regreso de la música a través del rock, y jugará un papel decisivo para restablecer la libertad.