CASTING CALL: LetsGo Company convoca audiciones para DIRTY DANCING

La productora responsable de LA FAMILIA ADDAMS, JOVENCITO FRANKENSTEIN y GHOST ha convocado audiciones para el regreso de DIRTY DANCING a Madrid. Desde el 21 de diciembre en el Espacio Delicias, el público podrá revivir la historia de Baby y Johnny... The Time Of Our Lives!"

LetsGo Company busca a

BABY: Actriz con buen nivel de danza, joven y no muy alta.

JOHNNY: Actor y bailarín, joven y con buen aspecto físico.

ROBBIE: Actor con buen nivel de danza, joven y con presencia física.

ELISABETH: Muy buena cantante, joven y afroamericana.

ENSEMBLE: Bailarines y bailarinas con buen nivel de actuación.

La audición en Madrid tendrá lugar el 26 de septiembre. Para los interesados, será imprescindible disponibilidad de diciembre de 2019 a marzo de 2020. Todos aquellos que quieran presentarse a la prueba deberán mandar CV y fotografía antes del 16 de setiembre a dirtydancingaudiciones@gmail.com.





