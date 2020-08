BWW TV: La directora de MULÁN habla sobre el rodaje

El próximo viernes llega a Disney + con acceso Premium el esperado estreno del remake de acción real de MULÁN, y su directora Niki Caro nos explica en este nuevo vídeo publicado por Disney España cómo ha sido el proceso de rodaje de la cinta.

Además, se han desvelado nuevas imágenes de la película, que también podréis ver a continuación:



