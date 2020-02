BWW INTERVIEWS: Valentina Berger, fundadora de la escuela GO BROADWAY en Nueva York

Hablamos con Valentina Berger, fundadora de la escuela GO BROADWAY, que estará en Madrid el próximo mes de marzo para dar dos workshops: para adolescentes el 14 y 15 de marzo, y para adultos del 16 al 20 de marzo. Contactamos con ella desde su escuela, ubicada en el corazón del teatro musical, Broadway, Nueva York.

BROADWAY WORLD: Hola Valentina, es un placer poder hablar contigo. Empecemos por el principio, ¿cuándo mostraste inquietud por las artes escénicas?

VALENTINA BERGER: Que buena pregunta. Pues desde muy pequeña siempre me encanto bailar, cantar e ir al teatro. Dicen mis padres que cuando era pequeña, tenía unos cuatro años, estábamos en un restaurante y la banda que tocaba se fue a descansar, entonces subí al escenario, cogí el micrófono y me puse a cantar.

Valentina Berger

BW: Naciste en Argentina, ¿estudiaste allí algo relacionado con las artes?

VB: Creo que en la secundaria fue cuando me di cuenta de que me interesaba la parte del 'backstage', todo lo que hay detrás de una producción teatral. En el instituto montábamos obras de teatro no profesionales, por lo que aquello me fue dando experiencia. Cuando terminé el instituto tuve que decidir entre aceptar una beca allí de Administración de empresas, u otra en Nueva York para estudiar artes escénicas. Escogí la segunda y nunca más volví.

BW: ¿Cómo fueron esos primeros años en Nueva York?

VB: Muy buenos, estudié una carrera de teatro musical que combinaba el performing con management. Ahí combinaban la formación como artista con estudios relacionados con la administración del arte. Aquí en Nueva York quieren artistas y productores que estén formados en todos los ámbitos, los actores llegan a saber hasta de "ticketing", luces, etc. Y al revés también, si un productor sabe de marketing, prensa, sonido o luces va a tomar mejores decisiones.

BW: Después empezaste a trabajar en diversas empresas relacionadas con el sector...

VB: Lo bueno es que aquí, mientras estudias, te incentivan a trabajar durante el día. Y si trabajas bien en las empresas en las que estás, te van recomendando a otras; así cuando terminas tus estudios puedes salir con trabajo. Una de mis primeras experiencias fue trabajando en prensa de musicales, organizaba todos los estrenos y lanzamientos. Fue muy interesante. Además me tocó llevar el musical de SPIDERMAN, por lo que si has oído cosas acerca de este show (tuvimos muchos problemas con caídas de actores que hacían acrobacias), te creerás que fue toda una masterclass sobre cómo manejar la prensa. Luego, al poder ir a los distintos estrenos, empecé a identificar quienes eran los productores, los mejores "general management", etc.

También trabajé para Bespoke Theatricals, que es una empresa de general management, que es la que se encarga de contratar la escenografía, el equipo, el teatro, y manejan el día a día de todas las producciones que llevan. Fue un trabajo muy intenso, tienes un lunes libre cada dos semanas. Estás medio día en la oficina y el otro medio en el teatro. Tengo un gran recuerdo de aquella experiencia porque justo el año que estuve, se encargaron ellos de organizar la gala de los Tony Awards.

Valentina Berger

Cuando acabé esta experiencia trabajé para AKA New York, que es una agencia de publicidad, y en ella trabajé todo el marketing digital de musicales como MATILDA o CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. Hacíamos todos los diseños de cartelería de la marquesina y las puertas del teatro, incluso carteles para Times Square.

BW: ¿Cómo llega la idea de GO BROADWAY?

VB: Pues GO BROADWAY se creó hace diez años. Surgió a raíz de mucha gente latinoamericana que me pedía consejo sobre dónde formarse en Nueva York, y claro, alucinaban con los precios de las escuelas. Así que decidí crear un evento en Facebook con un programa con profesores que son artistas de Broadway, y funcionó. El primer año empezamos con veinte alumnos y ahora ya tenemos cincuenta en cada curso. No me interesa que hayan más alumnos, porque nos gusta dar un trato personalizado.

Ahora mismo hacemos cursos intensivos de dos semanas, dos veces al año, divididos en dos grupos: adolescentes y adultos. Aparte de estos cursos, los alumnos pueden apuntarse a clases individuales para las disciplinas que quieran. Es para todas las edades y todos los niveles.

BW: Además de la escuela en Nueva York, hacéis gira por varios países haciendo workshops.

VB: Sí, viajamos a Latinoamérica desde hace seis o siete años, y vamos a hacer workshops a países como Bolivia, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile. El resultado es muy bueno y cada vez se unen más lugares.

BW: Este año venís por primera vez a Madrid.

VB: Sí, tengo muchas ganas. Hace tiempo que llevo siguiendo todo lo que se hace allí. Es una ciudad que me encanta y estoy muy contenta. Además, tenéis muchos musicales en los que he trabajado aquí, como GHOST, BILLY ELLIOT o ANASTASIA.

Alumnos de la escuela GO BROADWAY

BW: ¿Qué se van a encontrar los alumnos que asistan a los workshops que vais a dar el próximo mes de marzo?

VB: Se van a encontrar con clases de técnica vocal, danza, repertorio y mucha técnica de audición. Además dará una charla Gerónimo Rauch, para contar su experiencia en el teatro musical, que creo que es importante para la gente que se está formando.

BW: Además, uno de los alumnos recibirá una beca en la escuela, ¿no es así?

VB: Sí, es la primera vez que hacemos esto. Uno de los treinta alumnos que vengan al workshop podrá venir a Nueva York en el mes de junio, para estudiar en la escuela durante dos semanas. Mi objetivo es poder crear un vínculo entre Madrid y Broadway, que los artistas no lo vean tan lejos el poder llegar aquí. El talento no tiene pasaporte.

BW: Haciendo un paréntesis, compaginas con la escuela la producción e inversión en producciones musicales en Nueva York.

VB: Sí, ahora mismo estoy colaborando con dos musicales que van a llegar a Nueva York muy pronto. Uno es THE MINUTES y el otro es la producción de COMPANY, con Patti LuPone como cabeza de cartel. En esta última no estuve involucrada en la producción que han hecho en Londres, pero me llamaron ahora que lo van a traer a Nueva York. Ahora es cuando puedo realizar estos proyectos, ya que cuando trabajas en empresas que producen o trabajan para otros espectáculos, no te dejan trabajar para otros.

BW: Por último, ¿qué les dirías a los lectores de Broadway World que puedan estar pensando en ir al workshop?

VB: Les diría que se animen que no lo piensen. No importa el nivel que tengan, que se apunten. Acogemos a cualquier artista y hacemos una formación individual, estén en el nivel que estén. Les esperamos con los brazos abiertos.

BW: Muchísimas gracias Valentina por esta charla tan interesante. Ha sido un verdadero placer.

VB: Gracias a vosotros.

Alumnos de la escuela GO BROADWAY, visitando teatros de la capital de los musicales

Más información sobre la escuela aquí.





