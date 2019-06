BSO LIVE presenta DIRTY DANCING NIGHT! en concierto este sábado

El próximo 22 de junio en la Sala Clamores de Madrid tendrá lugar a las 22.30 el concierto de B.S.O. LIVE tributo a DIRTY DANCING.

Julia Möller,Manu Pilas, Gonzalo Alcaín y Rolitaserán quienes pongan voz a este clásico de las B.S.O. cinematográficas en un concierto único tributo a varias de las canciones más icónicas de la historia del celuloide.

El éxito de la banda sonora de la película DIRTY DANCING (la tercera B.S.O. más vendida de la historia con 42 millones de copias en todo el mundo superando incluso en el ranking a otros icónicos títulos como "Grease" o "Titanic") reside en la cantidad de singles número uno que posee. The Time Of My Life (ganadora del Oscar a la mejor canción), Hey Baby, Hungry Eyes, Be my Baby, Love Man, Yes, Do You Love Me, She's Like The Wind o Stay son algunas de las canciones superventas que formaron parte del hilo musical de la película protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey.

B.S.O. LIVE es una compañía creada por Gonzalo Alcaín que va a ser la encargada de traer conciertos de las Bandas Sonoras más icónicas de la historia del cine con un reparto de lujo, para que podamos experimentarlas como nunca antes lo habíamos hecho.

"Queríamos rendir un homenaje a las grandes canciones de las Bandas Sonoras que más nos gustaban y sin duda Dirty Dancing encabezaba la lista de las B.S.O. más potentes y perfectas para un directo. Somos en total 11 músicos y cantantes en escena. Nuestra idea es ofrecer al espectador las canciones tal cual las escuchó por primera vez. Y es por esto que hacemos todo el concierto en V.O. ; es decir, en su versión original, 100% en directo y con los mismos arreglos originales. Para defender este repertorio hacía falta enormes voces que encajasen a la perfección así como músicos de primera linea y que estuvieran curtidos dentro del mundo del pop, soul, rock y R&B.

Otros próximos títulos que se barajan son DREAMGIRLS, HAIRSPRAY o PRETTY WOMAN, pero de momento le queda mucha vida a las canciones de DIRTY DANCING".

Además de las voces de Julia Möller, Manu Pilas, Gonzalo Alcaín y Rolita podremos disfrutar del talento musical de Alexander Pantchenko (piano y teclas), Yeray Jiménez (bajo), Maxi Florez (batería), Jani Pihlman (guitarra), Ernesto Millán (saxo tenor), Ivñan del Castillo (trompeta) y Rayco Gil (percusión).

Las entradas están a la venta en este enlace.





