Antonio Banderas protagonizará y dirigirá SWEENEY TODD en el Soho

Según informa el Diario SUR, en la presentación de la temporada de GODSPELL del pasado 24 de octubre, Antonio Banderas anunció que ya trabaja en su próximo proyecto para el Teatro del Soho Caixabank de Málaga, una nueva producción de SWEENEY TODD.

Según la información publicada, el actor y director ya se habría hecho con los derechos y, a diferencia de sus producciones de GYPSY y GODSPELL, en las que solo ejerció el papel de director, en este caso su idea sería también protagonizar este nuevo montaje como Sweeney, el barbero diabólico que da nombre al espectáculo.

Esta sería la tercera producción de un espectáculo de Stephen Sondheim del Teatro del Soho Caixabank, tras sus exitosos y rompedores montajes de COMPANY y GYPSY en 2021 y 2024 respectivamente.

SWEENEY TODD es uno de los títulos más conocidos del legendario compositor y letrista Stephen Sondheim, estrenado en 1979 protagonizado por Len Cariou y Angela Lansbury que cuenta la historia de un barbero que regresa a su Londres natal buscando venganza contra el juez que se lo arrebató todo.

En España pudimos ver una producción protagonizada por Constantino Romero y Vicky Peña y dirigida por Mario Gas.