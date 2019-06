3XTRES se despide de la gestión y programación del Teatre Victòria

Hoy la unión de Tricicle, Dagoll Dagom y Anexa, 3XTRES, ha convocado a los medios en el Teatre Victòria de Barcelona para anunciar que desde el próximo 1 de julio finalizará su trayectoria al frente de la gestión y programación del conocido teatro del Paral·lel. 33 años, desde 1986, llenos de trabajo, de éxitos y fracasos que pone punto y final esta semana.

Ahora, recoge el testigo Antonio Díaz, El Mago Pop, que ya figura en la marquesina del Victòria, con su show 'NADA ES IMPOSIBLE'.

Durante este tiempo, 300 espectáculos ("teatro popular y de calidad", según han remarcado los directivos de las tres compañías) han pasado por esta sala. Un vídeo con la música de "The Show Must Go On" ha ilustrado algunos de los momentos de esta etapa: espectáculos familiares, conciertos, danza, gesto y humor, espectáculos internacionales, msicales, óperas y zarzuelas.

El Victòria ha sido el comienzo de grandes capítulos de Tricicle y Dagoll Dagom y de la productora Anexa: el lugar donde la carrera del trío formado por Carles Sans, Paco Mir y Joan Gracia despegó, donde la compañía de Joan Lluís Bozzo y Anna Rosa Cisquella estrenaron MAR I CEL, FLOR DE NIT o EL MIKADO, y donde la Cubana estrenó CÓMEME EL COCO, NEGRO.

Durante el encuentro con los medios, 3XTRES han recordado que su gestión teatral continuará en el Teatre Poliorama con una programación variada: algunos espectáculos estables, sesiones golfas, flamenco, funciones escolares y teatro infantil.

De la programación del Poliorama, relacionada con el mundo musical, han destacado:

- LA LLAMADA (del 12 al 29 de septiembre)

- MAREMAR (del 9 de noviembre al 12 de enero)

- LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK (del 16 de enero al 15 de marzo)

- Conciertos familiares (del 17 de noviembre al 12 de enero)

Miquel Periel se ha despedido el encuentro cantando "El Paral·lel", una de las canciones de FLOR DE NIT que se estrenó en el Victòria en 1992.

Web Oficial del Teatre Victòria





Related Articles Shows View More Spain Stories