Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Sarasota Awards; CABARET Leads Best Musical!

This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Sarasota Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sarasota Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Luke Manual
- ROYGBIV
- Dingbat Theatre Project
26%
Michael Mendez
- HARRY BELAFONTAINE KING OF CALYP
- Westcoast Black Theatre Troupe
23%
Raleigh Mosely II & Jazzmin Carson
- THE TITAN & THE MUSE
- Westcoast Black Theatre Troupe
15%
Carole J Buifford
- TOO DARN HOT
- Florida Studio Theatre
13%
Joe Casey
- 59TH STREET BRIDGE
- Florida Studio Theatre
9%
Haley Clay, Andrew Leggieri, Russell Mernagh
- FEELING GOOD
- Florida Studio Theatre
8%
Brian Ott
- BAND CAOOLED HONALEE
- Florida Studio Theatre
6%Best Choreography Of A Play Or Musical
Lamont Brown
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
30%
Brian Finnerty
- CABARET
- The Sarasota Players
30%
Michelle McCord
- CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
15%
Ben Liebert
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
12%
Donald Frison
- SOUL CROONERS: SOLID GOLD EDITION
- Westcoast Black Theatre Troupe
6%
Brian Finnerty
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
6%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Peter Centeno & Rebecca Watkins
- CABARET
- The Sarasota Players
27%
Andrea Herrera
- ALICE IN WONDERLAND
- Asolo Repertory Theatre
18%
Brian Finnerty
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
18%
Darci Collins
- FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
15%
Kathleen Geldard
- JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
6%
Andrea Herrera
- THE WINTER'S TALE
- FSU/Asolo Conservatory
6%
Kathleen Geldard
- DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
5%
K. April Soroko
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
4%
Best Dance Production SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
30%CABARET
- The Sarasota Players
28%CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
17%DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
10%SOUL CROONERS: SOLID GOLD EDITION
- Westcoast Black Theatre Troupe
6%INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
4%SEUSSICAL
- The Sarasota Players
4%Best Direction Of A Musical
Brian Finnerty
- CABARET
- The Sarasota Players
23%
Nate Jacobs
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
22%
Michelle McCord
- CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
10%
Ben Liebert
- JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
6%
Scott Keys
- FUN HOME
- The Sarasota Players
6%
Ben Liebert
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
5%
Nate Jacobs
- FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
5%
Amanda Heisey
- LITTLE WOMEN
- The Sarasota Players
5%
Brian Finnerty
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
5%
Nate Jacobs
- A MOTOWN CHRISTMAS
- Westcoast Black Theatre Troupe
5%
Ben Liebert
- WAITRESS
- Florida Studio Theatre
4%
Nate Jacobs
- SOUL CROONERS: SOLID GOLD EDITION
- Westcoast Black Theatre Troupe
4%Best Direction Of A Play
Luke Manual
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Dingbat Theatre Project
20%
Nate Jacobs
- FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
14%
Carole Kleinberg
- LOST IN YONKERS
- Sarasota Jewish theate
13%
Gus Kaikkonen
- BAD JEWS
- Sarasota Jewish Theatre
9%
Jim Weaver
- FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
8%
Kate Alexander
- DOROTHY'S DICTIONARY
- Florida Studio Theatre
6%
Jonathan Epstein
- THE WINTERS TALE
- FSU/Asolo Conservatory
6%
Nancy Rominger
- DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
5%
Richard Hopkins
- THE CANCELLATION OF LAUREN FEIN
- Florida Studio Theatre
4%
Gus Kaikkonen
- MISTER GREEN
- Sarasota Jewish Theatre
4%
Alexandria Paxton
- IN THE CARDS
- Fed's Backyard Theater
3%
Marcus Johnson
- THE CURIOUS SAVAGE
- FSU/Asolo Conservatory
3%
Kate Alexander
- BAD BOOKS
- Florida Studio Theatre
3%
Nancy Rominger
- ADVICE
- Florida Studio Theatre
1%Best Ensemble CABARET
- The Sarasota Players
27%SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
22%LOST IN YONKERS
- Sarasota Jewish Theatre
9%BAD JEWS
- Sarasota Jewish Theatre
8%WAITRESS
- Florida Studio Theatre
8%A MOTOWN CHRISTMAS
- Westcoast Black Theatre Troupe
7%INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
7%JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
7%SHAKESPEARE 45
- Asolo Repertory Theatre
3%THE WINTERS TALE
- FSU/Asolo Conservatory
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Ethan Vail
- CABARET
- The Sarasota Players
34%
Jordan Z. Hall
- FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
21%
Ethan Vail
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
14%
Andrew Gray
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
11%
Ben Rawson
- JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
9%
Kate Landry
- SHEDDING A SKIN
- Florida Studio Theatre
5%
Ben Rawson
- WAITRESS
- Florida Studio Theatre
5%Best Music Direction & Orchestra Performance
Dan Sander-Wells
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
30%
William Coleman
- CABARET
- The Sarasota Players
24%
Michelle Kasanofsky
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
19%
Nathaniel Beliveau
- JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
11%
Matthew McKinnon
- SOUL CROONERS: SOLID GOLD EDITION
- Westcoast Black Theatre Troupe
10%
David Caldwell
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
7%Best Musical CABARET
- The Sarasota Players
26%SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
21%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Asolo Repertory Theatre
12%CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
10%WAITRESS
- Florida Studio Theatre
6%JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
5%A MOTOWN CHRISTMAS
- Westcoast Black Theatre Troupe
4%FUN HOME
- SARASOTA PLAYERS
4%INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
3%FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%DANES AT SEA
- Florida Studio Theatre
3%SOUL CROONERS: SOLID GOLD EDITION
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%Best New Play Or Musical SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
28%SPEAKEASY ALICE
- Dingbat Theatre Project
15%ALICE IN WONDERLAND
- Asolo Repertory Theatre
11%A MOTOWN CHRISTMAS
- Westcoast Black Theatre Troupe
9%THE CANCELLATION OF LAUREN FEIN
- Florida Studio Theatre
8%FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
7%ADVICE
- Florida Studio Theatre
6%FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
6%SHAKESPEARE 45
- Asolo Repertory Theatre
6%IN THE CARDS
- Fed's Backyard Theater
5%Best Performer In A Musical
James T. Lane
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
23%
Amanda Heisey
- CABARET
- The Sarasota Players
16%
Emma Mandzik
- CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
12%
Jason Ellis
- CABARET
- The Sarasota Players
9%
Jose-Alberto Santana
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dingbat Theatre Project
5%
Devin Johnson
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
5%
Shawn Marie Spears
- CABARET
- The Sarasota Players
4%
Kaitlyn Davidson
- WAITRESS
- Florida Studio Theatre
4%
Leon S. Pitts II
- FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
4%
Charity Farrell
- WAITRESS
- Florida Studio Theatre
3%
Michael Mendez
- HARRY BELAFONTE: KING OF CALYPSO
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%
Jazmin Carson
- THE TITAN & THE MUSE
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%
Corey Woomert
- INTO THE WOODS
- The Players Theater
2%
Kaylee Olson
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
2%
Jose Santana
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
2%
C.K Edwards
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
2%
Lamont Brown
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
1%
Raleigh Moseley
- THE TITAN & THE MUSE
- Westcoast Black Theatre Troupe
1%Best Performer In A Play
Jamie Saunders
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Dingbat Theatre Project
23%
Patric Robinson
- FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
16%
Josephine Phoenix
- LOST IN YONKERS
- Sarasota Jewish Theatre
14%
Alice Gatling
- DOROTHY'S DICTIONARY
- Florida Studio Theatre
8%
Josphine Phoenix
- BAD JEWS
- Sarasota Jewish Theater
7%
Kegan Gargano
- THE GOOD DOCTOR
- The Sarasota Players
6%
Rachel Moulton
- THE CANCELLATION OF LAUREN FEIN
- Florida Studio Theatre
6%
Gil Brady
- DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
5%
Grace Suter
- THE GOOD DOCTOR
- The Sarasota Players
5%
Ellen Grace Diehl
- DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
3%
Mark Liebert
- MISTER GREEN
- Sarasota Jewish Theatre
3%
Will Luera
- ENTANGLED
- Jame B Cook Th. FSU Cntre Perf Arts
3%Best Play I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Dingbat Theatre Project
24%LOST IN YONKERS
- Sarasota Jewish Theater
21%FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
19%DOROTHY'S DICTIONARY
- Florida Studio Theatre
7%DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
6%Visiting MISTER GREEN
- Sarasota Jewish Theatre
6%BAD BOOKS
- Florida Studio Theatre
5%ADVICE
- Florida Studio Theatre
4%THE CANCELLATION OF LAUREN FEIN
- Florida Studio Theatre
4%ENTANGLED
- Jane B Cook-FSU Cent Perf Arts
2%Best Production of an Opera LE NOZZE DI FIGARO
- Sarasota Opera
43%THE BARBER OF SEVILLE
- Sarasota Opera
39%STIFFELIO
- Sarasota Opera
18%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brian Finnerty
- CABARET
- The Sarasota Players
32%
Harlan Penn
- FIVE GUYS NAMED MOE
- Westcoast Black Theatre Troupe
17%
Luke Manual & Gretchen Beaumier
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Dingbat Theatre Project
13%
Brian Finnerty
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
12%
Isabel & Moriah Curley Clay
- WAITRESS
- Florida Studio Theatre
12%
Isabel & Moriah Curley Clay
- JERSEY BOYS
- Florida Studio Theatre
8%
Isabel & Moriah Curley Clay
- THE CANCELLATION OF LAUREN FEIN
- Florida Studio Theatre
5%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Patrick Russini
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
41%
Patrick Russini
- BIG SEXY: THE FATS WALLER REVUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
21%
Nicholas Christensen
- DAMES AT SEA
- Florida Studio Theatre
14%
Nicholas Christensen
- DON'T DRESS FOR DINNER
- Florida Studio Theatre
12%
Naomi Marin
- BAD BOOKS
- Florida Studio Theatre
12%Best Supporting Performer In A Musical
Stanley Martin
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
21%
Shawn Marie Spears
- CABARET
- The Sarasota Players
12%
Ariel Blue
- BIG SEXY: THE FATS WALLER REVUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
11%
Ann Morrison
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Asolo Repertory Theatre
10%
Gabriella Cruz
- CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
8%
Jason Ellis
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
6%
Ariana Ajenè
- PIPPIN
- Dingbat Theatre Project
6%
Carter Hasbrouke
- CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
6%
Patrick Mounce
- CABARET
- The Sarasota Players
4%
Caitlin Ellis
- INTO THE WOODS
- The Sarasota Players
4%
Ck Edwards
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%
Jodeci Millhouse
- SYNCOPATED AVENUE
- Westcoast Black Theatre Troupe
3%
Paul Hutchison
- CABARET
- The Sarasota Players
3%
Mark Eichorn
- KISS ME, KATE
- Manatee Players
3%Best Supporting Performer In A Play
Zion Thompson
- FENCES
- Westcoast Black Theatre Troupe
33%
Mark-Alan
- I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE
- Dingbat Theatre Project
30%
Carolyn Michel
- LOST IN YONKERS
- Sarasota Jewish Theatre
26%
Alex Teichiera
- MISTER GREEN
- Sarasota Jewish Theatre
12%Best Theatre For Young Audiences Production CHORUS LINE
- Ovation Theatre Inc.
19%SWEENEY TODD
- The Players Theater
17%JAZZLINKS
- Westcoast Black Theatre Troupe
11%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dingbat Theatre Project
11%A YEAR WITH FROG & TOAD
- THE ASOLO REP
9%DECK THE HALLS
- Florida Studio Theatre
9%ALICE IN WONDERLAND
- Asolo Repertory Theatre
8%HONK
- The Sarasota Players
6%FROG AND TOAD
- Asolo Repertory Theatre
5%THE GOOD DOCTOR
- The Players Theater
4%SHAKESPEARE 45
- Asolo Repertory Theatre
2%Favorite Local Theatre
Westcoast Black Theatre Troupe
27%
The Players Theater
20%
Ovation Theatre Inc.
13%
Florida Studio Theatre
12%
Dingbat Theatre Project
9%
Sarasota Jewish Theatre
9%
Asolo Repertory Theatre
9%