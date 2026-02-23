Review: DIVOTVORNÝ HRNEC v Divadle Hybernia

Divotvorný hrnec v Divadle Hybernia
Divadlo Hybernia uvádí od září 2025 nově inscenaci muzikálu Finnian’s Rainbow u nás známého díky Jiřímu Voskovci a Janu Werichovi jako Divotvorný hrnec. Jejich překlad, resp. spíše převedení původního amerického muzikálu do kontextu českých kořenů se uvádí úspěšně už dlouhá desetiletí. I tato hybernská inscenace nám ukazuje proč.
Za inscenací stojí tým Oldřicha Kříže, jenž Divotvorný hrnec uváděl úspěšně vice než 5 let na prknech libereckého Divadla F. X. Šaldy. Hybernská inscenace se liší v tom, že není doprovázena živou hudbou. Po změnách v obsazení teď muzikál zavítal do Prahy. Jedná se o rodinnou inscenaci a v tomto ohledu se inscenaci daří. Po pixarovsku baví jak malé, tak velké. Scénář je plný humorných scének okořeněných o dvojsmyslné narážky, je tedy bezpečný i pro dětské publikum. Komediálnost muzikálu je jeho hlavní devízou. Velmi povedené jsou i kostýmy Romana Šolce. Dámy v nich vypadají skvěle, pánové decentněji, kostýmy mají pěknou barevnou paletu a jsou dobově precizně sladěné. Herecká, pěvecká a taneční parta v Divadle Hybernia spolu funguje výborně, umělci jsou dobře sladění a vyvážení.
Celkově působí výkony příjemně civilně a autenticky, což bývá jindy u inscenací problém. Roli v tom určitě hraje dobrý scénář Voskovce a Wericha, kteří znali české publikum skvěle. Některé postavy se ale obejdou i bez textu. Taneční role němé sestry Zuzany je další ozdobou této vyladěné inscenace. V hlavních rolích mohou diváci vidět Petra Rychlého, Marii Křížovou, Dagmar Křížovou, Jana Kříže, Roberta Urbana, Lukáše Randáka, Petra Jeništu a Tomáše Kyselku. Jan Kříž stojí i za návrhem scény, která byla z Liberce též přenesena.
Petr Rychlý hraje Josefa Maršálka výhradně. Nastupuje na jeviště jistě a herecký výkon podává profesionální. V opilé pasáži však jeho výkon vyvolává rozpaky. Čistý a pevný hlas Marie Křižové jako Káči vede tuto inscenaci hudebně. Charakter Káči zvládla Křížová na výbornou a je v roli jistá od začátku až do konce. Její partner Lukáš Randák jako Woody je pěvecky také přesvědčivý. Vodník Čochtan Petra Jeništy je skrz naskrz komediální postavou. Pro uvěřitelný dějový oblouk mu ale chybí více šarmu, aby se do něj měla jeho dívka opravdu důvod zamilovat. Skvěle funguje taneční company v choreografii Petry Parvoničové. Carlos Ruiz, Ondřej Bohata, Tomáš Drobil, Monika Kofroňová a Kristýna Stránská. Přestože byli skromní co do počtu, dokázali jeviště rozpohybovat a obecenstvo zaujmout svými výkony. Celkově je pohybově zdatný celý ansámbl.
Cílem inscenace je diváka dobře pobavit, a to se mu daří. Jednodušší příběh diváci odpustí, nebo možná dokonce ocení. Kdo se vypraví do Divadla Hybernia na komediální zážitek pro celou rodinu, bude odcházet spokojen.
Snímky z představení laskavě poskytlo Divadlo Hybernia.
Videos