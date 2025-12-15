Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards; JESUS CHRIST SUPERSTAR Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Los Angeles & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Los Angeles Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Los Angeles Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Gina Zollman
- ORIGINALS
- Catalina Jazz Club
16%
Candace Nicholas Lippman
- A ROSE CALLED CANDACE
- The Robey Theater
6%
Eva Noblezada
- EVA NOBLEZADA AND PACIFIC JAZZ ORCHESTRA
- The Soraya
6%
CHRISSI ERICKSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
6%
Susan Edwards Martin
- YOU'VE GOTTA HAVE HEART
- The Luxe Sunset Hotel
5%
Emily Goglia
- THE LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%
Kerry O'Malley, Robert Yacko, Adrienne Stiefel, Ava Madison Gray, Jason Graae, Sydney DeMaria, Bruce Kimmel
- KRITZERLAND - THE DISNEY SHOW
- Catalina Jazz Club
4%
Annie Laurie Daniel
- INTERNATIONAL PARTY GIRL
- Broadwater Theatre, Hollywood Fringe Featival
4%
Marissa Fennell
- ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
3%
Dylan F. Thomas
- THE BEST OF BROADWAY... AND EVERYTHING ELSE
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Scott Golden
- GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
3%
Ronnie Marmo
- I'M NOT A COMEDIAN, I'M LENNY BRUCE
- Theatre 68
3%
Dana Benedict
- DANA BENEDICT'S ALCHEMY & POETRY
- Illusion Magic Lounge
2%
Hannah Leskosky
- ALONE
- Jaxx Theatre
2%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%
CASEY ALCOSER
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
2%
Dan Ruth
- A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
2%
Jim Caruso & Billy Stritch
- CAST PARTY
- Catalina Jazz Club
2%
Mary Kennedy
- HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
2%
Nina Dicker
- TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
2%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
2%
Margot Rose
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Jennifer Kersey
- MRS. CLAUS CABARET
- Storybook Family Playhouse
2%
Daphne Jones
- 160 YEARS OF WALK
- Towne Street Theater
2%
Hugh Panaro
- MAN WITHOUT A MASK
- Catalina Jazz Club
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Celina Lee Surniak
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
12%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
6%
Carmen 'Michele' Chavez
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Anasha Milton
- CINDERELLA
- Wisteria Theater
3%
Augusto Guardado
- HAIRSPRAY
- Simi Valley Cultural Arts Center
3%
Clarice Ordaz
- CABARET
- 5 Star Theatricals
3%
Anasha Milton
- THE 25TH AVENUE PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
3%
Wendy Babb, Imani White
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Marycarmen Portillo
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%
Becky Castells
- RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre of Simi
2%
Laura Sofía Domínguez
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Andrew Pinon
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
2%
Jennifer Maples
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Mercy Thornton
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Hisato Masuyama
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Michelle Elkin
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Cheryl Baxter
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
2%
Gary Roberts
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Jennifer Matthews & Diane Makas
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Sjaan Trowbridge
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sage Barrie
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Shon LeBlanc
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Amy Setterlund
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
4%
Adam Ramirez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
A. Jeffrey Schoenberg
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
3%
Michael Mullen
- BAT BOY: THE MUSICAL
- OpenFist
3%
Viviane Ortega
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
A Jeffery Schoenberg
- AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%
Tanya Cyr
- SHREK
- Nocturne Theatre
2%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Christina Bayer
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Aja Bell
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
2%
Jan Glasband
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Morgan Taylor
- HAG
- The Queen's Fools
2%
Carole Zelinger
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%
Beth Eslick
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Austin Peterson
- ANASTASIA
- Conejo Players Theatre
1%
AnaRosa Cortes & Keny Marine
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Marina Wagner
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Jenna Bergstraesser
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Carole Zelinger
- SOMETHING ROTTEN!
- Ross Center Theater
1%
Marianne Parker
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%
Penny Krevenas
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
1%
Kate Bergh
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
3%Best Direction Of A Musical
Scott Thompson
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
11%
Amanda Weier
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
6%
Jesse Alex Fulton
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Aliza & Talia Berger
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
4%
Ignoisco Miles
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Gregory Cohen
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
3%
Jeremy Lucas
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
3%
Jason Graae
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
3%
Tim Nelson
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Michael Donovan
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%
Joel Grey
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Bruce Kimmel
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Sandro Monetti
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Brayden Hade
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
2%
Erin Fagundes
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Brian and Callie Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Brayden Hade
- XANADU
- Wisteria Theater
2%
Bonnie Hellman
- THE SPITFIRE GRILL
- Actors Co-op Theatre
2%
David Ralphe
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Anne Kenny
- UNCONDITIONAL
- Skylight Theater
2%
Jim Hormel
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Julia Rodriguez-Elliott
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Sasha Travis
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Tim Nelson
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%Best Direction Of A Play
Melora Marshall
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Alan Waserman
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
5%
Amanda DeMaio
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
4%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
3%
Jeffrey Lesser
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
3%
Akin Omotoso
- KING JAMES
- Little Fish Theatre
3%
Armin Shimerman
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
2%
Sean Cowing
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Joy Arzaga
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Brian Johnson
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
2%
William Wilday
- PINOCCHIO
- Morgan Wixson
2%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
2%
Dana Marley-Kolb
- BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
2%
Tracee Meltzer, Robert Nguyen & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Brent Beerman
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
2%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Greg Stokes
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
1%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Nico Pang
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%
Brooklyn Sample
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Amanda Hallman
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Steve Chivers
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%
Bryan Rasmussen
- BARRYMORE
- Whitefire Theatre
1%
Tamarah Ashton
- WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%
Chay Yew
- CAMBODIAN ROCK BAND
- east west players
1%Best Ensemble ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
9%THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
8%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%HAIR
- Conundrum Theatre
4%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
2%ANNIE
- Rose Center Theater
2%ROMEO Y JULIETA
- BFA
2%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%PIPPIN
- Jaxx Theatre
1%SHREK
- Nocturne Theatre
1%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%HAG
- The Queen's Fools
1%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
1%CORIOLANUS
- Foolish Production Co
1%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
1%IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Omar Madkour
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Quincy De Vere
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
6%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
6%
Aiden Vice
- HAG
- The Queen's Fools
4%
Atticus Jones
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Atticus Jones
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
David Zahacewski
- A DOLL’S HOUSE
- House Of Bards
2%
Gregory Crafts
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Brandon Baruch
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theater Company
2%
Melissa Mejia
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Nick Foran
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Dan Weingarten
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH, WITH ENGLISH SUPERTITLES
- The Soraya
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Donny Jackson
- THE PIANO LESSON
- Long Beach playhouse
1%
Justin Huen
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Eduardo Arteaga & Michael T. Smith
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
1%
Katie Ohrn
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
1%
Mike Billings
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Jeremy Thompson
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Heather Harless
- THESE SHINING LIVES
- Curtis Theatre / Begins and Ends with A
1%
Vickie Scott
- TWELFTH NIGHT
- Antaeus Theatre Company
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Fred Barton
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
11%
Anthony Lopez and Jillian Risigari-Gai
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
6%
Brad Ellis
- THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
5%
Anthony Zediker
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
5%
Johnny Perle
- HAIR
- Conundrum Theatre
4%
BEN LARSON
- ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- LOS ANGELES LGBT CENTER
3%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
3%
Gabrielle Maldonado
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
3%
Jan Roper
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Brent Crayon
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bradley Hampton
- HELLO, DOLLY!
- Cypress college
2%
Ari Bocian
- DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Zalmen Mlotek
- FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
2%
Karis Brizendine
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
Noreen Green
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
CARLA CAVALLO
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Gary Poirot
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Chris Wade
- DRACULA
- Nocturne Theatre
2%
Stephen Olear
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Gerald Sternbach
- DRAT! THE CAT!
- The Group Rep
2%
LC Powell
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Bradley Hampton
- SOMETHING ROTTEN!
- Torrance Theatre Company
2%
Chris Walden & The Pacific Jazz Orchestra
- FLY ME TO THE MOON: A TRIBUTE TO QUINCY JONES
- The Soraya
2%
Tim Nelson
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%Best Musical JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
9%ORIGINALS
- The Gardenia Club
9%HAIR
- Conundrum Theatre
5%HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%SHREK
- Nocturne Theatre
4%ANNIE
- Rose Center Theater
3%A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%LITTLE SHOP OF HORRORS
- South Coast Rep.
2%ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
2%PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada
2%OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%WEST SIDE STORY
- Canyon Theatre Guild
2%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
2%FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
2%THE DROWSY CHAPERONE
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
2%RAGTIME
- Actors' Repertory Theatre Of Simi
2%IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
2%BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%Best New Play Or Musical THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson
18%ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
14%THE IMPACT OF DILDOS ON A FUNERAL
- Loft Ensemble
5%I'LL GIVE YOU MY HEART
- Colony Theatre
3%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
3%MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
2%ONE JEWISH BOY
- The Echo Theatre Company
2%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
2%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%HAG
- The Queen's Fools
2%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
2%ARENA: A HOUSE MUSICAL THE CONCERT
- WeHo Pride Arts Festival / TNH Productions / LA LGBT Center
2%MIRACLE ON 55TH ST.
- Pacific Resident Theatre
2%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
2%PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Backstage
2%THE AMAZING SEX LIFE OF RABBITS
- The Broadwater
2%AMERIKA: OR THE MAN WHO DISAPPEARED
- Open Fist Theatre Company
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%FOUR TOP
- Group Rep Theater
2%BUDDIES
- SkyPilot Theatre
2%THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
1%THE BROTHERS ABELSON SINCE 1946
- Electric Lodge
1%TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%FLY ME TO THE SUN
- Fountain Theatre
1%Best Performer In A Musical
Adam Lambert
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
14%
Shantilly Tuazon
- HAIR
- Conundrum Theatre
7%
Cynthia Erivo
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
6%
Calista Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Lana Gordon
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Everly Guerra
- ANNIE
- Rose Center Theater
3%
C.J. Eldred
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
3%
Abigail Stewart
- MY SPIRITS SOAR
- Group Repertory Theatre
3%
Jason Alexander
- FIDDLER ON THE ROOF
- La Mirada Theatre
2%
Amanda Minano
- THE LITTLE MERMAID
- Ivrt
2%
Alex Mohajer
- RAGTIME
- Simi Valley Cultural Arts Center
2%
Bonnie Gordon
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Gabriel Navarro
- AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
2%
Maya Puterbaugh – Anya
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Eric Schiffer
- FIDDLER ON THE ROOF
- Long Beach Playhouse
1%
Gary Stockdale
- SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
1%
Amanda Dayhoff
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
1%
Ben Raanan
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open Fist Theatre Company
1%
Analia Romero
- IN THE HEIGHTS
- The Electric Company Theatre
1%
Luba Mason
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
1%
Blake Jenner
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Zach Troutman
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
1%
Wesley Chavez
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%
Johnathan O’Neal
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Eric Lempinen
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress College
1%Best Performer In A Play
Ashley Griffin
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
16%
Stacy Castiglione
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%
Abigail Stewart
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
3%
Adonis Williams
- THE IRISH CURSE 2.0 THE DIVERSE CURSE
- Broadwater Black Box
2%
Azucena Flores Pizaña
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Michael Mullen
- TORCH SONG
- Morgan-Wixson
2%
Ava Madison Gray
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
2%
Ann Noble
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
2%
Alexandra Rae
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Kasey Mahaffy
- ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
1%
Victor Parra
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Aly Trasher
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Lucy Owen
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Found Spaces through L.A./The Streetcar Project
1%
Eric Schiffer
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Ted Tobin
- A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
1%
Alan Waserman
- THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
1%
Sara Jane Bradford
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
1%
Amy Earhart
- THE HEIDI CHRONICLES
- Group Rep Theater
1%
William Wilson
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
1%
Scott Ruiz
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Amir Levi
- MIRACLE ON 55TH STREET
- Pacific Resident Theatre
1%
Cristina Glezoro
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
1%
Barry Brisco
- THE WISDOM OF EVE
- Whitefire Theatre
1%
Robert Nguyen
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
1%
Steven L Sears
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
1%Best Play THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
13%THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%ROMEO Y JULIETA
- BFA
3%AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
3%A CHRISTMAS CAROL
- Canyon Theatre Guild
3%A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%THE BOOK OF WILL
- Conejo Players Theatre
3%DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
2%1984
- Theatre 68
2%STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%ONE MAN, TWO GUVNORS
- A Noise Within
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%160 YEARS OF WALKING
- Towne Street Theater
2%TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
2%REEL TO REEL
- Rogue Machine
2%CREVASSE
- Son of Semele & Victory Theatre Center
2%ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
1%HAG
- The Queen's Fools
1%HELLO, DOLLY!
- Jewish Women's Repertory Company
1%TWELFTH NIGHT
- Cypress College
1%SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%Best Production of an Opera DIE FLEDERMAUS
- Valley Opera and Performing Arts
25%PAGLIACCI
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
17%H.M.S PINAFORE
- Pacific Opera Project / Heritage Square Museum
16%COLD SASSY TREE
- Mission Opera
14%THE MIGHTY CASEY
- Lyric Opera OC
13%SANCTA SUSANNA
- Source/Filter Music Collective
8%DON BUCEFALO
- Pacific Opera Project / The Garibaldina
7%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Joyce Hong and You Chen Zhang
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Theatres
20%
Paul Black
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
8%
Aelin Nyx
- HAIR
- Conundrum Theatre
6%
Paige Loter
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
3%
Annie Claire Hudson
- SISTAAHS!: THE BLACK FLAME EXPERIENCE
- Wisteria Theater
3%
Renee O’Connor
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
Chris Caputo
- ANNIE
- Rose Center Theater
2%
Brad Bentz
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Brian Johnson
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
2%
Tracee Meltzer & David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Dylan F. Thomas
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
Brian Peterson
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
2%
Greg Stokes/JaylynKale/Michael Corcoran
- ARSENIC & OLD LACE
- Westminster Community Playhouse
2%
Tom Brown
- TO EACH THEIR OWN
- Art Crush LA
2%
Anthony Backman
- THE MARRIAGE ZONE
- SkyPilot Theatre
2%
Joel Daavid
- IN THE BAR OF A TOKYO HOTEL
- Hudson Theatre Backstage
1%
Colin Tracy
- CABARET
- Jaxx Theatre
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- XANADU
- Wisteria Theater
1%
Chris Caputo
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
1%
Audrey Szot
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
1%
Morgan Taylor
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Brayden Hade/Tanya Cyr
- INTO THE WOODS
- Wisteria Theater
1%
Rick Steinberg
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
1%
Mark Mendelson
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%Best Solo Production ORIGINALS
- The Gardenia Club
19%HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
9%ALONE
- Jaxx Theatre
6%ITS ALL A JOKE
- Whitefire Theatre
5%MISS TUCKER WILL SEE YOU NOW
- LGBT Center
5%BARRYMORE
- Whitefire Theatre
5%EMILY GOGLIA’S LIMELIGHT CLUB
- Bar Lubitsch
4%TANGERINE VAGINA
- Whitefire Theatre
4%SHOWSTOPPER
- Whitefire Theatre
4%STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Zephyr Theatre
4%GHOST STORY OF CHRISTMAS
- Big Bear Theatre Project
4%UNCONDITIONAL
- Skylight Theatre
3%A LIFE BEHIND BARS
- Whitefire Theatre
3%GET HER OFF THIS SET!
- Lyric Hyperion
3%QFWFQ
- Los Angeles LGBT center
3%RESERVOIR DOLLS
- Broadwater Studio
3%COMMITTED
- Rogue Machine
3%HAIL MARY, NONE OF THE GRACE
- The Whitefire Theatre
3%THE YOUNG JANE SHOW
- Eastwood Performing Arts Center
2%UNRECONCILED
- Moving Arts
2%AND HER CHILDREN
- Hobgoblin Playhouse
2%BUYER & CELLAR
- The 6th Act
2%HANNAH LESKOSKY
- Jaxx Theatre
2%IN SOME DARK VALLEY
- Moving Arts
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Marshall McDaniel
- THE OPPOSITE OF LOVE
- Hudson Backstage Theatre
22%
jonthan burke
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- hollywood bowl
6%
Allen Barton
- MY DAD’S KID
- Beverly Hills Playhouse
3%
Alessio Festuccia
- HA HA HA HA HA HA HA
- Pasadena Playhouse
3%
Sean Gray
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
3%
Jillian Risigari-Gai and Anthony Lopez
- A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
3%
Jamie Humiston
- CABARET
- Jaxx Theatre
2%
Elizabeth Rossi
- DIE HARD XMAS
- The Hudson Mainstage
2%
Jeff Gardner
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- A Noise Within
2%
Chris Moscatiello
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
2%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
Andrew Nagy
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Lewis Family Playhouse
2%
Julia Timmons
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
2%
David Navarro
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Danny Fiandaca
- BONNIE & CLYDE
- Rubicon Theatre Company
2%
Andy Ames
- HOTBED HOTEL
- Conejo Players Theatre
2%
DAN NEWMAN
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
2%
Joe Krause
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%
Izzy Donenberg
- HAG
- The Queen's Fools
1%
Ray Gibson
- NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Cypress college
1%
Brian Newell
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Maverick Theater
1%
Ian Sutherland
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Mahlick
- TALES OF THE TRANSCESTORS: THE DIVINE
- Celebration Theatre
1%
Cricket Myers
- THE UNRAVELING
- Ghost Road Company at the Broadwater
1%
Veronika Vorel
- PUMP UP THE VOLUME
- Hudson Theatres
1%Best Special Event JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Hollywood Bowl
26%BROADWAY SHOWSTOPPERS
- Fred Barton & His Orchestra
8%IMMIGRATION IS BEAUTIFUL
- Color & Light Theatre Ensemble
7%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards
7%YOU WILL BE FOUND - BENEFIT CONCERT FOR NAMI GREATER LOS ANGELES COUNTY
- Entire Cast
6%FIDDLER ON THE ROOF IN YIDDISH
- The Soraya
6%A HOLIDAY CELEBRATION FEATURING ANGEL CITY BIG BAND & VOPA VOCALISTS
- Valley Opera and Performing Arts
5%SWALLOW
- LA LGBT Center
5%AN EVENING WITH THE MAESTRO
- Broad Stage at the Santa Monica College Performing Arts Center
4%READERS THEATRE A CHRISTMAS CAROL
- Conejo Players Theatre
4%WHAT EVER HAPPENED TO BABY J? A LIVE TABLE READ FUNDRAISER
- Dynasty Typewriter at the Hayworth Theatre
3%AROUND THE WORLD WITH SONG & SWEETS
- Valley Opera and Performing Arts
2%SANTASIA - A HOLIDAY COMEDY
- Brandon Loeser, Shaun Loeser, Omar Heywood, Chey Kennedy, Rusty Locke, Tara Jean O'Brien and Adam Slemon
2%CRAZY TALENTED ASIANS
- AJ rafael and East West Players
2%PHANTOM: AN IMMERSIVE EXPERIENCE
- Charlotte Crocker
2%FELIZ NAVIDAD FIESTA
- Sara Niemietz & Bella Music Group @ Jaxx Theatre
2%SWEET LORRAINE
- WeHo Pride Arts Festival / Celebration Theatre / LA LGBT Center
2%THE FREQUENT FLOATERS
- Laura Schein & Clayton Farris
2%CONEJO IMPROV PLAYERS
- Conejo Players Theatre
2%BILLY BARNES BASH @ CATALINA JAZZ CLUB
- Kay Cole, Director
1%Best Supporting Performer In A Musical
Bar Yosef Ashkenazy
- CATS!
- Canyon Theatre Guild
8%
Amber Wright
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
7%
Alex Denysov
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
6%
Audrey Lee
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
4%
Ali Houhoughi
- PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Wisteria Theater
4%
Kay Cole
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
3%
Bernadette ‘Colette’ Peters
- OKLAHOMA!
- Rose Center Theater
3%
Amanda Benjamin
- OKLAHOMA!
- Valley Opera and Performing Arts
3%
Charlotte Nevins
- HEATHERS
- Backyard Playhouse: Treetop Production
2%
James Ramirez
- HAIR
- Conundrum Theatre
2%
Natalie Holt MacDonald
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
April Audia
- DRAT! THE CAT!
- Group Rep
2%
Lianne Marie Dobbs
- ONE FOR MY BABY
- All Roads Theatre Company
2%
Lisa Stanley
- PIPPIN
- Jaxx Theatre
2%
Allegra Greenawalt
- NEWSIES
- Conundrum Theatre
2%
Bethany Koulias
- BAT BOY: THE MUSICAL
- Open fist theatre company
2%
Amir Levi
- BAT BOY: THE MUSICAL
- The Open Fist Theatre Co.
1%
Tara Cox
- SHREK
- Nocturne Theatre
1%
Benjamin Mitnick
- ANASTASIA: THE MUSICAL
- Conejo Players Theatre
1%
Analía Romero
- IN THE HEIGHTS
- Electric Company Theatre
1%
Chris Caputo
- SOMETHING ROTTEN!
- Rose Center Theater
1%
Augusto Guardado
- RENT
- Simi Valley Cultural Arts Center
1%
Amanda Webb
- GROUNDHOG DAY
- Long Beach Landmark Theatre Company
1%
Chris Bey
- THE WEDDING SINGER
- The Colony Theatre
1%
Emmon Amid
- THE PRODUCERS
- Kentwood Players
1%Best Supporting Performer In A Play
Michael Mullen
- LOVE! VALOUR! COMPASSION!
- Kentwood Players
5%
Aaron Hunt
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Electric Company Theatre
4%
Delilah Bank
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
4%
Azuay Esteban
- ROMEO Y JULIETA
- BFA
4%
Ahkei Togun
- LEAR REDUX
- Odyssey Theatre Ensemble
3%
Amanda Godoy
- AS YOU LIKE IT
- Shakespeare by the Sea
3%
Branda Lock
- A DOLL'S HOUSE
- House of Bards
3%
Josh Swezey
- ANY TIME AND PLACE
- Bumblebee Productions
2%
April Hom
- MATILDA THE HUN: THE RAW MEAT
- The Actors Company
2%
Allison Turek
- PAINTINGS OF LOV-VE
- Stephanie Feury Studio Theatre 2025 Hollywood Fringe
2%
Benjamin Rasmussen
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
2%
Bethany Koulias
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Vivien Latham
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Conejo Players Theatre
2%
Angel Lopez
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
2%
Mason Conrad
- HAG
- The Queen's Fools
2%
Amy Shaughnessy
- THE CURIOUS SAVAGE
- The Group Rep
1%
Trina Estanislao
- A CHRISTMAS CAROL
- Long Beach Playhouse
1%
Caroline Buddendorf
- STUPID f-ing BIRD
- The MAIN
1%
Amy Shaughnessy
- THE HEIDI CHRONICLES
- The Group Rep
1%
Shelly Day
- AUGUST: OSAGE COUNTY
- Curtis Theatre
1%
Armin Shimerman
- OUTSIDE MULLINGAR
- The 6th Act
1%
Lara Blanco
- WHICH WAY THE WIND BLOWS
- Charles Stewart Howard Playhouse
1%
Erica Wise
- THE DIARY OF ANNE FRANK
- La Mirada Theatre
1%
Wylie Keele
- SUDDENLY LAST SUMMER
- Whitmore Lindley Theatre Center
1%
Allison Schlicher
- THESE SHINING LIVES
- Actors Co-op Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production ALICE IN WONDERLAND
- Nine o’clock players
13%ANNIE
- Rose Center Theater
12%A DOLL’S HOUSE
- House of Bards Theatre Company
10%SCHOOL OF ROCK
- Jaxx Theatre
9%NEWSIES
- Conundrum Theatre
8%CHARLOTTE'S WEB
- Lewis Family Playhouse
6%THE SPONGEBOB MUSICAL: YOUTH EDITION
- Conejo Players Theatre
6%THE LITTLE MERMAID
- Buena Park Youth Theater
6%VELVETEEN RABBIT: A TOY STORY
- Conejo Players Theatre
6%SATURDAY’S KIDS
- Newhall Family Theatre for the Performing Arts
5%FULLERTON: OUR TOWN (A LITTLE BIT WILDER!)
- Electric Company Theatre
5%JUNIE B. JONES
- Morgan Wixson Theater
4%DEAR MRS. CLAUS
- Storybook Family Playhouse
4%WIND IN THE WILLOWS
- Culver City Public Theatre
3%PINOCCHIO
- Morgan Wixson Theatre
3%Favorite Local Theatre
Backyard Playhouse: Treetop Production
5%
Rose Center Theater
4%
Ahmanson Theatre
4%
Hudson Theatres
3%
Conejo Players Theatre
3%
El Portal
3%
A Noise Within
3%
House of Bards
3%
Whitefire Theatre
3%
Conundrum Theatre
2%
The Colony Theatre
2%
Long Beach Playhouse
2%
Jaxx Theatre
2%
Pasadena Playhouse
2%
Simi Valley Cultural Arts Center
2%
5 Star Theatricals
2%
Canyon Theatre Guild
2%
La Mirada Theatre for the Performing Arts
2%
Valley Opera and Performing Arts
2%
Rogue Machine
2%
Curtis Theatre
1%
Wisteria Theater
1%
The Queen's Fools
1%
South Coast Repertory
1%
LA LGBT Center
1%