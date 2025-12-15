Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards; LEGALLY BLONDE Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Fort Wayne & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fort Wayne Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Jami Sons-Beard
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act 2
13%
Alicia Baron
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act II
11%
Melissa Rentfrow
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
10%
Tegan Dostal
- BURLESQUE: SULTRY SONGS OF THE STAGE & SCREEN
- Three Rivers Music Theatre
9%
Caleb Curtis
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
8%
Jayleena Grace
- ARETHA
- Indiana Musical Theatre Foundation
7%
Tegan Dostal
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
7%
Tessa Burris
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
6%
Greyson Barnett
- IT TAKES TWO
- Three Rivers Music Theatre
6%
Anna Ousley
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
4%
Ennis Brown
- MISCAST
- Huntington Theatre Guild
4%
Jakob Michael
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Martel Harris
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Cass Rentfrow
- FLOPS
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
I’Anna Rit
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%
Martel Harris
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%
Melissa Rentfrow
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Riley McKissick
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
21%
Eric Smead
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
15%
Laura Maxwell
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
14%
Brittney Coughlin
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
10%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Nich O’Neil
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Emma Houser
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Jakob Michael
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Capri Parrish Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Leslie Beauchamp & Chris Rasor
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
2%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Mandie Kolkman/Eric Smead/Olivia Rang
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Dawn Yingling
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
2%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brittney L.
- AVENUE Q
- IMTF
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Olivia Rang / Mandie Kolkman / Eric Smead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%
Capri Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
John O'Connell
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Kelly Bartlett
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Olivia Rang
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
0%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
11%
DJ Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Austin Rausch
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%
Cynthia Smyth-Wartzok
- THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
7%
Emily Peduto
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Austin Rausch
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Sarah Moloney
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Kelly Gomes
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
5%
Jill Bixler & Kelly Gomes
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%
Alaina Moore
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%ELEPHANT AND PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY!'
- Purdue University Fort Wayne
4%
Amber Klinker
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
4%
Rin Ulrick
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
4%
Sarah Moloney
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Jeanne Pendleton
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Sarah Moloney
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Haley Dee Tynes
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Kelly Gnomes
- AVENUE Q
- IMTF
2%
Sarah Moloney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Angela Sahli
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%
Rin Ulick
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Sarah Moloney
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Dance Production JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
38%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
20%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
16%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
14%COLLECTIVE EXPRESSIONS
- Fort Wayne Dance Collective
12%Best Direction Of A Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
18%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
13%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
13%
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
9%
Julie Lyn Barber
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
7%
David Schlumpf
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Alex Leavell
- AVENUE Q
- IMTF
4%
Andy Planck
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
3%
AJ Lorenzini
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Gavin Drew
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Bev Redman
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY!
- Purdue University Fort Wayne
2%
Andrew Sherman
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Christopher J. Murphy & Leslie Beauchamp
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For the Arts
1%
Leslie Beauchamp
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
1%
Kavin Ley
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
1%
Leslie Beauchamp
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Andy Planck
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brad Beauchamp
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
1%
Andy Plank
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
0%Best Direction Of A Play
Cynthia Smyth-Wartzok
- LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
15%
Jeff Casazza
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
11%
Gavin Thomas Drew
- CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
11%
Brianna Borger
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Ranae Butler
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
7%
Reuben Albaugh
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
7%
Mark Ridgeway
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Andy Planck
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
6%
Darby LeClear
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Cynthia Smyth-Wartzok
- WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
4%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Hayley Johnson
- MACBETH
- Parlor City Shakespeare Company
3%
Chip Davis
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Christopher J Murphy
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Marcus Deweems
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
2%
Ellen Herendeen Reuille
- DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Ensemble JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
19%LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
14%CURTAINS
- The Harold Company Performers
12%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
9%SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
6%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For The Arts
2%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%RENT
- indiana musical theatre foundation
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
21%
Keith Gilbert
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
12%
Jeremy Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
12%
Corey Lee
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
8%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
8%
Patrick Chan
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Corey Lee
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%
Brock Eastom
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Andrew Holderfield
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Lilian Meyers
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%
Andrew Holderfield
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
2%
Mark Ridgeway
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Corey Lee
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
2%
Andrew Holderfield
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
McKenzie Martz
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brock Eastom
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Melissa Baughman
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
15%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
13%
Holly Knott
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
10%
Anne Van Steenwinkel
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
7%
Julie Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
6%
Kelly Gomes
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
6%
Thomas Hall
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Mindy Cox
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Danielle Webb
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Sue Coolman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
3%
Thomas Hall
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Andrew Gross
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
3%
Holly Knott
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Christy Maloney & Peter Klopfenstein
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Rollie Maines
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brandon Porter
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%
Thomas Hall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Brandon Porter
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
2%Best Musical LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
21%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
18%CURTAINS
- The Harold Company Performers
13%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
10%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
6%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
4%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%PARADE
- Genesis Outreach
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
0%Best New Play Or Musical 24-HOUR PLAYS
- Purdue University Fort Wayne
41%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
20%MOST WANTED
- Three Rivers Music Theatre
16%IN PIECES
- Plymouth Congregational Church
13%THE MINUTES
- TimeVista Theater
11%Best Performer In A Musical
Nicky Trivino
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
16%
Erin Staugler
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
13%
Aaron Kipfer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
11%
Amy J. Jagger
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
7%
Jaime Macklin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
5%
Darren Turney
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Jackson Mckinney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
3%
Seth Fisher
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Ayden Murphy
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
2%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
2%
Cassandra Petrie
- CURTAINSA
- The Harold Company Performers
2%
Tony Didier
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Susannah Jane
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
1%
Isabelle Shenfeld
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
1%
Michaela Mooney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
1%
Hannah Byrd
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Owen Saalfrank
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
1%
Sophie Lindwall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Martel Harris
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Jaina Berry
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Jami Sons-Beard
- BONNIE & CLYDE
- Van Wert Civic Theatre
1%
Brock Ireland
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Armani Ponder-Keith
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Adam Cesarz
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Chrissy Borne
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%Best Performer In A Play
Vivian Littell
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
16%
Caleb Curtis
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
10%
Sophie Lindwall
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Caleb Curtis
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Kali Denny
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Jami Sons-Beard
- MURDER ON THE MENU
- Huntington Theatre Guild Act 2
5%
Jen Poiry Prough
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Callie McKinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
4%
Kelsey Kreager
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
3%
Alyssa Wellington
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
3%
Gloria Minnich
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
3%
Jami Sons-Beard
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Thom Grieving
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Thomas Wilson
- THE MINUTES
- TImeVista Theater
2%
Carter Thurnall
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
2%
Todd Frymier
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Brad Beauchamp
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Michaela Mooney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Maddy Morgan
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Kate Black
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
2%
Jenna Boese
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%
Lincoln Everetts
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Janet Piercy
- GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
1%
Bob Ahlersmeyer
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Kat Hickey
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%Best Play A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
14%THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
13%MACBETH
- Parlor City Shakespeare
9%THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
9%STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
8%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
5%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
4%THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
3%DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
3%THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%THE CATASTROPHIST
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
2%RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- IMTF
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
1%26 PEBBLES
- First Presbyterian Theatre
1%DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
20%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
18%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
14%
Mike Higgins
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%
Robert Shoquist
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%
Robert Shoquist
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
5%
Abby Wicker
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
4%
Adam Fletcher
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Adam Fletcher
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Adam Fletcher
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Adam Fletcher
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Robert Shoquist
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
2%
Adam Fletcher
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Jerey Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
18%
Anthony Kirk
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
17%
Ben Culp
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
14%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
13%
Tera Woolley
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
11%
Tera Wooley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
8%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
7%
Dave Martin
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
6%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
4%
Caleb Stoller
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
McKenna Vore
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
19%
Aaron Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
11%
Tailor Grant
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
6%
Jessica Barker
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Elizabeth Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
4%
Ashton Barnhouse
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Presents
3%
Christian Tyler Dorey
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Leyna Macke
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Brad Davis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
3%
Gavin Drew
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Grace Ludlow
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Christian Tyler Dorey
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
AJ Lorenzini
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Julie Donnell
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Debi Sackett
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
2%
Angelica Concepcion
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Martel Harris
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
2%
Cass Rentfrow
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Bob Ahlersmeyer
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Kira Lace Hawkins
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Melissa Rentfrow
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Lina Willard
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Josh Devine
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
James Frantz
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Jordyn Freed
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%Best Supporting Performer In A Play
Jamison Dickey
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
17%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
10%
Tony Didier
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
8%
Tailor Grant
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
8%
Kira Lace Hawkins
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Adam Cesarz
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Sarrazine Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%
Athena Robinette
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
5%
Lincoln Everetts
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Grace Ludlow
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Jen Poiry Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
3%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Chloe Price
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Caleb Curtis
- CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NUGHT TINE
- IMTF
3%
Kate Black
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
3%
Jon Wetzel
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Caleb Curtis
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Ennis Brown
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Olivia Rang
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
I’Anna Rit
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
2%
Jackson Mckinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Jen Poiry Prough
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Grant Blauvelt
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Mark GiaQuinta
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
1%Best Theatre For Young Audiences Production SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
23%THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
23%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
22%INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
19%MARK TWAIN'S 'TOM SAWYER'
- Creative Arts Theatre of Bluffton
10%TOMAS AND THE LIBRARY LADY
- Arena Dinner Theatre
3%Favorite Local Theatre
Jay County Civic Theatre
22%
Wagon Wheel Center For The Arts
15%
Purdue University Fort Wayne
13%
Wells Community Theater
11%
Pulse Opera House
10%
Fort Wayne Civic Theatre
7%
Three Rivers Music Theatre
4%
Creative Arts Theatre of Bluffton
3%
Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Summit City Music Theatre
2%
Arena Dinner Theatre
2%
Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
TimeVista Theater
2%
Genesis Outreach Presents
2%
First Presbyterian Theatre
1%
Huntington Theatre Guild
1%
Gaslight Playhouse
0%
The Local Archive
0%