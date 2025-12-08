Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards; Jay County Civic Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Fort Wayne & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fort Wayne Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fort Wayne Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Jami Sons-Beard
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act 2
12%
Alicia Baron
- MISCAST CABARET
- Huntington Theatre Guild Act II
11%
Melissa Rentfrow
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
10%
Caleb Curtis
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
9%
Tegan Dostal
- BURLESQUE: SULTRY SONGS OF THE STAGE & SCREEN
- Three Rivers Music Theatre
9%
Jayleena Grace
- ARETHA
- Indiana Musical Theatre Foundation
7%
Tegan Dostal
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
7%
Tessa Burris
- I MADE YOU A MIXTAPE
- Three Rivers Music Theatre
6%
Greyson Barnett
- IT TAKES TWO
- Three Rivers Music Theatre
6%
Anna Ousley
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
5%
Jakob Michael
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Martel Harris
- BROADWAY SPECTACULAR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Ennis Brown
- MISCAST
- Huntington Theatre Guild
4%
Cass Rentfrow
- FLOPS
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
I’Anna Rit
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%
Martel Harris
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%
Melissa Rentfrow
- FRIGHT ON 4TH
- Three Rivers Music Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical
Riley McKissick
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
23%
Laura Maxwell
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
14%
Eric Smead
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
11%
Brittney Coughlin
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
10%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Nich O’Neil
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Emma Houser
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Jakob Michael
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Leslie Beauchamp & Chris Rasor
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
3%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Capri Parrish Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Mandie Kolkman/Eric Smead/Olivia Rang
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%
Dawn Yingling
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
3%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brittney L.
- AVENUE Q
- IMTF
1%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Olivia Rang / Mandie Kolkman / Eric Smead
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
1%
John O'Connell
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Capri Williams
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Kelly Bartlett
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Olivia Rang
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
11%
DJ Reed
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%
Austin Rausch
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
9%
Cynthia Smyth-Wartzok
- THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
7%
Emily Peduto
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
7%
Austin Rausch
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Sarah Moloney
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Kelly Gomes
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
5%
Alaina Moore
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Jill Bixler & Kelly Gomes
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%
Sarah Moloney
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%ELEPHANT AND PIGGIE'S 'WE ARE IN A PLAY!'
- Purdue University Fort Wayne
4%
Jeanne Pendleton
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
4%
Rin Ulrick
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
4%
Amber Klinker
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
3%
Sarah Moloney
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Haley Dee Tynes
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Kelly Gnomes
- AVENUE Q
- IMTF
2%
Sarah Moloney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Rin Ulick
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Angela Sahli
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%
Sarah Moloney
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Dance Production JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
38%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
20%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
16%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
15%COLLECTIVE EXPRESSIONS
- Fort Wayne Dance Collective
12%Best Direction Of A Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
20%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
12%
Cynthia Smyth-Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
10%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
9%
Julie Lyn Barber
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%
Alex Leavell
- AVENUE Q
- IMTF
5%
David Schlumpf
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%
Andy Planck
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
3%
Capri Parrish Williams
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
AJ Lorenzini
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Scott Michaels
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Bev Redman
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY!
- Purdue University Fort Wayne
2%
Andrew Sherman
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Gavin Drew
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Scott Michaels
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For the Arts
1%
Christopher J. Murphy & Leslie Beauchamp
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%
Leslie Beauchamp
- COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Scott Michaels
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center For The Arts
1%
Leslie Beauchamp
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Civic Theatre
1%
Andy Planck
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%
Kavin Ley
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
1%
Doug King
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brad Beauchamp
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
1%
Brandon Porter
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
0%Best Direction Of A Play
Cynthia Smyth-Wartzok
- LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
15%
Jeff Casazza
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
12%
Brianna Borger
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Gavin Thomas Drew
- CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
10%
Ranae Butler
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
8%
Mark Ridgeway
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Reuben Albaugh
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
7%
Andy Planck
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
6%
Darby LeClear
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Cynthia Smyth-Wartzok
- WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
4%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Hayley Johnson
- MACBETH
- Parlor City Shakespeare Company
3%
Chip Davis
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Marcus Deweems
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
1%
Christopher J Murphy
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
1%
Ellen Herendeen Reuille
- DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Ensemble JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
19%LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
15%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
9%CURTAINS
- The Harold Company Performers
8%SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
7%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
4%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
3%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center For The Arts
3%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%RENT
- indiana musical theatre foundation
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
0%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
23%
Jeremy Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
11%
Corey Lee
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
9%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
8%
Keith Gilbert
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
8%
Patrick Chan
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Brock Eastom
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
3%
Corey Lee
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
3%
Lilian Meyers
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Andrew Holderfield
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
3%
Mark Ridgeway
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
3%
Andrew Holderfield
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
2%
Corey Lee
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
2%
Andrew Holderfield
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
McKenzie Martz
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
1%
Andrew Holderfield
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Andrew Holderfield
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
1%
Brock Eastom
- ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
13%
Holly Knott
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
11%
Melissa Baughman
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
10%
Anne Van Steenwinkel
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Brandon Porter
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
7%
Julie Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
6%
Kelly Gomes
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Thomas Hall
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
5%
Mindy Cox
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
4%
Danielle Webb
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Sue Coolman
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
4%
Thomas Hall
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Andrew Gross
- BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
3%
Holly Knott
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Christy Maloney & Peter Klopfenstein
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Rollie Maines
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Brandon Porter
- PARADE
- Genesis Outreach Presents
2%
Thomas Hall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Brandon Porter
- CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
2%Best Musical LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
22%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
17%CABARET
- Purdue University Fort Wayne
11%CURTAINS
- The Harold Company Performers
9%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
6%SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
6%HAIR
- Three Rivers Music Theatre
5%GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
4%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
4%WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
3%JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%PARADE
- Genesis Outreach Presents
1%PARADE
- Genesis Outreach
1%BIG FISH
- Arena Dinner Theatre
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%COMPANY
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%ANYTHING GOES
- Three Rivers Music Theatre
1%CHRISTMAS MY WAY
- Arena Dinner Theatre
0%Best New Play Or Musical 24-HOUR PLAYS
- Purdue University Fort Wayne
41%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
19%MOST WANTED
- Three Rivers Music Theatre
16%IN PIECES
- Plymouth Congregational Church
12%THE MINUTES
- TimeVista Theater
11%Best Performer In A Musical
Nicky Trivino
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
17%
Erin Staugler
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
14%
Aaron Kipfer
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theatre
10%
Jaime Macklin
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
5%
Amy J. Jagger
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
4%
Darren Turney
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Jackson Mckinney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
4%
Seth Fisher
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
3%
Ayden Murphy
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
3%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
2%
Tony Didier
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Isabelle Shenfeld
- ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
2%
Susannah Jane
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Michaela Mooney
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
1%
Cassandra Petrie
- CURTAINSA
- The Harold Company Performers
1%
Owen Saalfrank
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
1%
Hannah Byrd
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
1%
Sophie Lindwall
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Martel Harris
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Jami Sons-Beard
- BONNIE & CLYDE
- Van Wert Civic Theatre
1%
Armani Ponder-Keith
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
1%
Sarrazine Prough
- INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
1%
Eric Smead
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
1%
Jaina Berry
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach
1%
Brock Ireland
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Performer In A Play
Vivian Littell
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
16%
Caleb Curtis
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
9%
Sophie Lindwall
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Caleb Curtis
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
7%
Kali Denny
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
6%
Jami Sons-Beard
- MURDER ON THE MENU
- Huntington Theatre Guild Act 2
5%
Jen Poiry Prough
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Callie McKinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
4%
Kelsey Kreager
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
3%
Alyssa Wellington
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
3%
Jami Sons-Beard
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Thom Grieving
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Gloria Minnich
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Church Theatre
3%
Thomas Wilson
- THE MINUTES
- TImeVista Theater
3%
Carter Thurnall
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
3%
Brad Beauchamp
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Michaela Mooney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Maddy Morgan
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Kate Black
- DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
2%
Jenna Boese
- FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
2%
Lincoln Everetts
- THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%
Todd Frymier
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Janet Piercy
- GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
1%
Kat Hickey
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Bob Ahlersmeyer
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Play THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
14%A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
12%MACBETH
- Parlor City Shakespeare
10%THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
10%STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
9%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
8%WAR OF THE WORLDS: THE 1938 RADIO SCRIPT
- The Pulse Opera House
5%MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
5%FIVE LESBIANS EATING A QUICHE
- First Presbyterian Theatre
4%LETTERS HOME
- The Pulse Opera House
3%THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%DOUBT
- Three Rivers Music Theatre
3%THE CATASTROPHIST
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
2%THE TIMEKEEPERS
- First Presbyterian Theatre
2%RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT TIME
- IMTF
2%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%GIRL'S WEEKEND
- Arena Dinner Theatre
2%26 PEBBLES
- First Presbyterian Theatre
1%I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
1%DROP DEAD
- Gaslight Playhouse
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Brad Younts
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
22%
Ralph Tuttle
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
18%
Shane Barkley
- CURTAINS
- The Harold Company Performers
10%
Mike Higgins
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
10%
Robert Shoquist
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
8%
Robert Shoquist
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
5%
Jacob Zeigler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
5%
Abby Wicker
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
4%
Adam Fletcher
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Adam Fletcher
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
4%
Adam Fletcher
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
3%
Adam Fletcher
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
JZ Ziegler
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Robert Shoquist
- ELEPHANT & PIGGIE’S WE ARE IN A PLAY
- PFW Theatre
2%
Adam Fletcher
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Anthony Kirk
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne (PFW) Theatre
18%
Jerey Bugge
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
17%
Ben Culp
- SOUTH PACIFIC
- Wagon Wheel Center for the Arts
14%
Ron Wartzok
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
14%
Tera Woolley
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
11%
Tera Wooley
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
8%
Dave Martin
- FREAKY FRIDAY
- Fort Wayne Civic Theatre
6%
Brock Eastom
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
6%
Jacob Zeigler
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
5%
Caleb Stoller
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical
McKenna Vore
- LEGALLY BLONDE
- Jay County Civic Theatre
20%
Aaron Wood
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Creative Arts Theatre of Bluffton
11%
Tailor Grant
- ELEPHANT & PIGGIE: WERE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
6%
Jessica Barker
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- Pulse Opera House
4%
Elizabeth Drummond
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
4%
Ashton Barnhouse
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Presents
4%
Leyna Macke
- AVENUE Q
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Christian Tyler Dorey
- GREASE
- Wagon Wheel Center for the Arts
3%
Brad Davis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
3%
Grace Ludlow
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Christian Tyler Dorey
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
AJ Lorenzini
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Genesis Outreach Presents
2%
Julie Donnell
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
2%
Debi Sackett
- SHERLOCK HOLMES AND THE MYSTERY OF THE CROWN JEWEL
- The Pulse Opera House
2%
Angelica Concepcion
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Martel Harris
- HAIR
- Three Rivers Music Theatre
2%
Kira Lace Hawkins
- SISTER ACT
- Wagon Wheel Center for the Arts
2%
Cass Rentfrow
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Melissa Rentfrow
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Gavin Drew
- WAITRESS
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Lina Willard
- ROCKY HORROR PICTURE SHOW
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
James Frantz
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Wells Community Theater
2%
Jordyn Freed
- SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre / IMTF
2%
Gary Lanier
- CABARET
- Purdue University Fort Wayne
1%
Bob Ahlersmeyer
- JIMMY BUFFETT'S ESCAPE TO MARGARITAVILLE
- Fort Wayne Civic Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Jamison Dickey
- THE BOXCAR CHILDREN
- Pulse Opera House
18%
Emma Houser
- THE LOVE TALKER
- Purdue University Fort Wayne
10%
Tailor Grant
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
8%
Kira Lace Hawkins
- STEEL MAGNOLIAS
- Wagon Wheel Center for the Arts
8%
Tony Didier
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
8%
Adam Cesarz
- RED
- Fort Wayne Civic Theatre
5%
Athena Robinette
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
5%
Sarrazine Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
5%
Lincoln Everetts
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
4%
Jen Poiry Prough
- A CHRISTMAS CAROL
- Summit City Music Theatre
3%
Mitch Harper
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
3%
Chloe Price
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
3%
Grace Ludlow
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
3%
Jon Wetzel
- MISERY
- Fort Wayne Civic Theatre
2%
Kate Black
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Ennis Brown
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
2%
Olivia Rang
- I HATE HAMLET
- Arena Dinner Theatre
2%
Caleb Curtis
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Caleb Curtis
- CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NUGHT TINE
- IMTF
2%
I’Anna Rit
- SOMETHING HAPPENED IN OUR TOWN
- FWYoutheatre
2%
Jackson Mckinney
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- Purdue University Fort Wayne
2%
Grant Blauvelt
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Indiana Musical Theatre Foundation
1%
Jen Poiry Prough
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
1%
Mark GiaQuinta
- THE MINUTES
- TimeVista Theater
1%Best Theatre For Young Audiences Production THE BOXCAR CHILDREN
- The Pulse Opera House
24%SWEENEY TODD
- Fort Wayne Summer Music Theatre
23%ELEPHANT AND PIGGIE'S WE ARE IN A PLAY
- Purdue University Fort Wayne
23%INTO THE WOODS
- Oak Farm Montessori Theatre Company
18%MARK TWAIN'S 'TOM SAWYER'
- Creative Arts Theatre of Bluffton
9%TOMAS AND THE LIBRARY LADY
- Arena Dinner Theatre
3%Favorite Local Theatre
Jay County Civic Theatre
23%
Purdue University Fort Wayne
14%
Wagon Wheel Center For The Arts
13%
Wells Community Theater
11%
Pulse Opera House
11%
Fort Wayne Civic Theatre
7%
Three Rivers Music Theatre
5%
Creative Arts Theatre of Bluffton
3%
Indiana Musical Theatre Foundation
2%
Arena Dinner Theatre
2%
TimeVista Theater
2%
Fort Wayne Summer Music Theatre
2%
Genesis Outreach Presents
2%
Summit City Music Theatre
2%
First Presbyterian Theatre
1%
Huntington Theatre Guild
1%
Gaslight Playhouse
0%
The Local Archive
0%