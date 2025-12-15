Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; AMERICAN IDIOT Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Fargo & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fargo Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Becca Koerner
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
22%
Liz Wilhelmi
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Bill Egan
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
12%
Braden Miller
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
10%
Dillon Spurlin
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
8%
Chris Taylor
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
8%
Jordan Kalvoda and Felicity Suda
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
6%
Paige Holbrook
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
6%
Jack Libner
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
5%
Henry Radoc
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Hailey Wilmer
- NEWSIES
- Stage West
32%
David Triptow
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
17%
Colby Schwartzwalter
- SHREK
- Gooseberry Park Players
17%
Josh Tappe
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
17%
Leslie Stevens
- OKLAHOMA!
- Concordia College
13%
Braden Miller
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
4%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Gina Bar-El
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
28%
Shelly Hurt-Geist
- NEWSIES
- Stage West
20%
Lance Morlock
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
18%
Rooth Varland
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
9%
Katie Curry
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Rooth Varland
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
8%
Caroline Cronk
- OKLAHOMA!
- Concordia College
4%
Anjolie Lo
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Lily Habighorst
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
2%Best Dance Production NEWSIES
- Stage West
49%AMERICAN IDIOT
- Stage West
29%
SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
22%Best Direction Of A Musical
Adam Pankow
- NEWSIES
- Stage West
24%
Rebecca Myer Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
23%
Daniel Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
22%
Braden Miller
- FROG AND TOAD
- Stage West
12%
Judy Lewis
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
7%
Shanara Lassig
- WINTER WONDERETTES
- FMCT
7%
Craig Ellingson
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%
Matthew Quinn
- ONCE UPON A MATTRESS
- Star Playhouse at Stage 74
2%
Rachel Rebischke
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
2%Best Direction Of A Play
Cody Rowe
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
24%
Matthew Dryburgh
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
14%
Marc Devine
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
13%
J J Gordon
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
12%
David Lassig
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
8%
Jean Wilhelmi
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Theatre B
8%
Terri Egan
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
7%
Jess Jung
- DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%
Toni Gredesky
- THE GUYS
- Stage West
4%
C.C. Manstrom
- LETHAL LECTURE
- Stage West
3%Best Ensemble NEWSIES
- Stage West
23%AMERICAN IDIOT
- Stage West
18%OKLAHOMA!
- Concordia College
11%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
10%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
6%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
6%WINTER WONDERETTES
- FMCT
5%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
4%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
3%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jordan Green
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
22%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
19%
Katie Link
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
13%
Joshua Hallaway
- NEWSIES
- Stage West
13%
Bryan Duncan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
12%
Zach Peterson
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%
Cedar Remmen
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
6%
Mark Engler
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%Best Music Direction & Orchestra Performance
Katie Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
24%
Jason Carlson
- NEWSIES & AMERICAN IDIOT
- Stage West
22%
Annie Richards
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
16%
Maisi Pederson
- NEWSIES
- Stage West
14%
Dr. Mara Campbell
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Mara Campbell and Jo Marie Fike
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
10%
Mara Campbell
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Musical AMERICAN IDIOT
- Stage West
26%NEWSIES
- Stage West
18%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
15%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%OKLAHOMA!
- Concordia College
10%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
7%SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%FALSETTOS
- Act Up Theatre
6%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Performer In A Musical
Braden Miller
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
15%
Kate Folkestad
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Becca Koerner
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Patrice Eakman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
9%
Macy Scharmer
- NEWSIES
- Stage West
9%
Sam Zimmerman
- NEWSIES
- Stage West
7%
Zach Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%
Finn Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
5%
Adrianna Kelly
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
5%
Cooper Schwab
- NEWSIES
- Stage West
5%
Julie Ly
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Sam Zimmerman
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
3%
Noah Meline
- BULLETS OVER BROADWAY
- Summer Arts Intensive
3%
Sam Zimmerman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Zach Crawford
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%
Colin Brimm
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
1%
Jeremiah Russell
- OKLAHOMA!
- Concordia College
0%Best Performer In A Play
Spheria Shores
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
19%
Drew Relling
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
18%
Dave Brunsvold
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
10%
Jack Libner
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
10%
Ashley Fredricksen
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
8%
Gabby Mowery
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
7%
Jeff Rondeau
- THE GUYS
- Stage West
6%
Matty Oliver
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%
Pam Strait
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
4%
Jacob Hartje
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
4%
Reid Strand
- STAY AS DEAD AS YOU ARE
- FMCT
3%
Jessica Hayes
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%
Patti McGuire
- THE GUYS
- Stage West
2%
Rikki Walter
- HOLES
- FMCT
1%Best Play HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
34%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
18%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
15%PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
12%ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
5%THE GUYS
- Stage West
5%DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
4%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
3%THE MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
1%LETHAL LECTURE
- Stage West
0%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Anna Kann and Rick Lewis
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
13%
Curtis Phillips
- NEWSIES
- Stage West
13%
Curtis Phillips
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
12%
Anna Kann
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
12%
Nick Schons
- SHREK
- Gooseberry Park Players
11%
Tiffany Fier
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
9%
Christian Boy
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Tiffany Fier
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
5%
Ian Scheele
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
4%
Bekah Fornes
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
3%
Ellie Hainlin
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%
Rick Lewis
- HOLES
- FMCT
3%
Tiffany Fier
- TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
3%
Brady Whitcomb
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mitchel Rieth
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
37%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
25%
Mitchel Rieth
- NEWSIES
- Stage West
21%
Aimee Klein
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
17%Best Supporting Performer In A Musical
Tully Bar-El
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
11%
Carlos O’Ryan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
10%
Becca Koerner
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
9%
Drew Relling
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
6%
Macy Scharmer
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
6%
Leif Carlson
- NEWSIES
- Stage West
6%
Clayton Perala
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
5%
Braden Miller
- NEWSIES
- Stage West
5%
Ethan Suriano
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
4%
Angie Shultz
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
4%
Kristina Erickson-Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Annie Peck
- CARRIE
- FMCT
4%
Macy Scharmer
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%
Anthony Rohr
- NEWSIES
- Stage West
3%
Cord Redding
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
3%
Gabby Mowery
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
3%
Colin Brimm
- NEWSIES
- Stage West
3%
Dillon Spurlin
- NEWSIES
- Stage West
2%
Olivia Landsverk
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
2%
Kristina Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
2%
Greta Christopherson
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Cord Redding
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
2%
Cord Redding
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%
Drew Relling
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%Best Supporting Performer In A Play
Kate Folkestad
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
12%
Jacob Kalvoda
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Chris Taylor
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
9%
Drew Relling
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
9%
Jarrod Danuser
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
9%
Jackson Buckingham
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
8%
Cora Clark
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
8%
Alex Kleven
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Allie Juve
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Whitney McClain
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
6%
Richard Pallay
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%
Ashton Thoburn
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Krissy Borud
- LETHAL LECTURE
- Stage West
3%
Jim Luchsinger
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
1%
Joe Kassner
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Carriage House Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production NEWSIES
- Stage West
27%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
22%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
17%MISS NELSON IS MISSING!
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
10%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
7%THE WIZARD OF OZ
- Stage West
5%JACK & THE BEANSTALK
- Stage West
1%Favorite Local Theatre
Stage West
38%
Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Theatre NDSU
13%
Concordia College
13%
Theatre B
8%
Act Up Theatre
3%
Harwood Prairie Playhouse
2%
Straw Hat Players
2%
Newfangled Theatre Company
1%