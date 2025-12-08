 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; Stage West Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; Stage West Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Fargo Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Becca Koerner - IF THESE CLOTHES COULD TALK - Fargo-Moorhead Community Theatre 21%

Liz Wilhelmi - IF THESE CLOTHES COULD TALK - Fargo-Moorhead Community Theatre 20%

Bill Egan - FOUR SEASONS OF LOVE - Stage West 13%

Braden Miller - FOUR SEASONS OF LOVE - Stage West 10%

Dillon Spurlin - FOUR SEASONS OF LOVE - Stage West 9%

Chris Taylor - FOUR SEASONS OF LOVE - Stage West 7%

Jordan Kalvoda and Felicity Suda - MISCAST CABARET - Newfangled Theatre Company 6%

Paige Holbrook - MISCAST CABARET - Newfangled Theatre Company 6%

Jack Libner - MISCAST CABARET - Newfangled Theatre Company 5%

Henry Radoc - MISCAST CABARET - Newfangled Theatre Company 3%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Hailey Wilmer - NEWSIES - Stage West 33%

Colby Schwartzwalter - SHREK - Gooseberry Park Players 18%

David Triptow - CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 17%

Josh Tappe - SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 16%

Leslie Stevens - OKLAHOMA! - Concordia College 13%

Braden Miller - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 4%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Gina Bar-El - CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 27%

Shelly Hurt-Geist - NEWSIES - Stage West 20%

Lance Morlock - AMERICAN IDIOT - Stage West 19%

Rooth Varland - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 9%

Katie Curry - OKLAHOMA! - Concordia College 8%

Rooth Varland - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 7%

Caroline Cronk - OKLAHOMA! - Concordia College 5%

Anjolie Lo - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 4%

Lily Habighorst - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 2%

Best Dance Production
NEWSIES - Stage West 50%

AMERICAN IDIOT - Stage West 30%

SATURDAY NIGHT FEVER - Fmct 21%

Best Direction Of A Musical
Adam Pankow - NEWSIES - Stage West 24%

Rebecca Myer Larson - AMERICAN IDIOT - Stage West 24%

Daniel Damico - CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 20%

Braden Miller - FROG AND TOAD - Stage West 13%

Judy Lewis - SATURDAY NIGHT FEVER - Fmct 7%

Shanara Lassig - WINTER WONDERETTES - FMCT 7%

Craig Ellingson - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 3%

Rachel Rebischke - A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Stage West 2%

Matthew Quinn - ONCE UPON A MATTRESS - Star Playhouse at Stage 74 1%

Best Direction Of A Play
Cody Rowe - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 23%

Matthew Dryburgh - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 14%

Marc Devine - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 13%

J J Gordon - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 12%

David Lassig - MARRIAGE GONE AWRY - Harwood Prairie Playhouse 8%

Jean Wilhelmi - BIRDS OF NORTH AMERICA - Theatre B 8%

Terri Egan - ALL THE KING'S WOMEN - Stage West 7%

Jess Jung - DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 6%

Toni Gredesky - THE GUYS - Stage West 5%

C.C. Manstrom - LETHAL LECTURE - Stage West 4%

Best Ensemble
NEWSIES - Stage West 23%

AMERICAN IDIOT - Stage West 19%

OKLAHOMA! - Concordia College 11%

LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 10%

CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 9%

HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 6%

SATURDAY NIGHT FEVER - Fargo-Moorhead Community Theatre 5%

WINTER WONDERETTES - FMCT 5%

MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 4%

A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 3%

THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 3%

A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 3%

FOUR SEASONS OF LOVE - Stage West 0

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jordan Green - AMERICAN IDIOT - Stage West 23%

Rick Lewis - CARRIE - Fargo-Moorhead Community Theatre 17%

Joshua Hallaway - NEWSIES - Stage West 13%

Katie Link - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 13%

Bryan Duncan - OKLAHOMA! - Concordia College 12%

Zach Peterson - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 10%

Cedar Remmen - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 6%

Mark Engler - DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 5%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Katie Damico - CARRIE: THE MUSICAL - FMCT 23%

Jason Carlson - NEWSIES & AMERICAN IDIOT - Stage West 22%

Annie Richards - AMERICAN IDIOT - Stage West 16%

Maisi Pederson - NEWSIES - Stage West 14%

Dr. Mara Campbell - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 13%

Mara Campbell and Jo Marie Fike - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 9%

Mara Campbell - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 3%

Best Musical
AMERICAN IDIOT - Stage West 26%

NEWSIES - Stage West 18%

CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 15%

LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 11%

OKLAHOMA! - Concordia College 10%

THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 7%

FALSETTOS - Act Up Theatre 6%

SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 6%

A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 2%

Best Performer In A Musical
Braden Miller - AMERICAN IDIOT - Stage West 14%

Kate Folkestad - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 13%

Becca Koerner - CARRIE - Fargo-Moorhead Community Theatre 11%

Patrice Eakman - OKLAHOMA! - Concordia College 10%

Macy Scharmer - NEWSIES - Stage West 9%

Sam Zimmerman - NEWSIES - Stage West 7%

Zach Lutz - SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 7%

Finn Larson - AMERICAN IDIOT - Stage West 5%

Adrianna Kelly - CARRIE: THE MUSICAL - FMCT 5%

Cooper Schwab - NEWSIES - Stage West 5%

Julie Ly - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 4%

Sam Zimmerman - FALSETTOS - Act Up Theatre 3%

Noah Meline - BULLETS OVER BROADWAY - Summer Arts Intensive 3%

Zach Crawford - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 2%

Sam Zimmerman - OKLAHOMA! - Concordia College 1%

Colin Brimm - A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Stage West 1%

Jeremiah Russell - OKLAHOMA! - Concordia College 0%

Best Performer In A Play
Spheria Shores - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 19%

Drew Relling - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 19%

Dave Brunsvold - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 11%

Jack Libner - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 10%

Ashley Fredricksen - MARRIAGE GONE AWRY - Harwood Prairie Playhouse 8%

Gabby Mowery - DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 7%

Jeff Rondeau - THE GUYS - Stage West 5%

Matty Oliver - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 5%

Pam Strait - MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 4%

Jacob Hartje - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 4%

Jessica Hayes - MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 3%

Reid Strand - STAY AS DEAD AS YOU ARE - FMCT 3%

Patti McGuire - THE GUYS - Stage West 2%

Rikki Walter - HOLES - FMCT 1%

Best Play
HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 34%

A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 18%

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 16%

PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 12%

ALL THE KING'S WOMEN - Stage West 5%

THE GUYS - Stage West 5%

DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 3%

MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 3%

MARRIAGE GONE AWRY - Harwood Prairie Playhouse 2%

THE MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 1%

LETHAL LECTURE - Stage West 0%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Curtis Phillips - NEWSIES - Stage West 13%

Curtis Phillips - AMERICAN IDIOT - Stage West 13%

Anna Kann and Rick Lewis - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 12%

Anna Kann - CARRIE: THE MUSICAL - Fargo-Moorhead Community Theatre 11%

Nick Schons - SHREK - Gooseberry Park Players 11%

Tiffany Fier - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 9%

Christian Boy - OKLAHOMA! - Concordia College 8%

Tiffany Fier - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 5%

Ian Scheele - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 4%

Bekah Fornes - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 3%

Ellie Hainlin - DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 3%

Rick Lewis - HOLES - FMCT 3%

Tiffany Fier - TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS - Theatre NDSU 3%

Brady Whitcomb - MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 2%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mitchel Rieth - AMERICAN IDIOT - Stage West 38%

Rick Lewis - CARRIE - Fargo-Moorhead Community Theatre 24%

Mitchel Rieth - NEWSIES - Stage West 21%

Aimee Klein - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 17%

Best Supporting Performer In A Musical
Tully Bar-El - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 11%

Carlos O’Ryan - OKLAHOMA! - Concordia College 11%

Becca Koerner - AMERICAN IDIOT - Stage West 9%

Drew Relling - FALSETTOS - Act Up Theatre 7%

Macy Scharmer - AMERICAN IDIOT - Stage West 7%

Leif Carlson - NEWSIES - Stage West 6%

Clayton Perala - AMERICAN IDIOT - Stage West 5%

Braden Miller - NEWSIES - Stage West 5%

Ethan Suriano - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 4%

Angie Shultz - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 4%

Kristina Erickson-Lutz - SATURDAY NIGHT FEVER - Fargo-Moorhead Community Theatre 4%

Annie Peck - CARRIE - FMCT 4%

Macy Scharmer - A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 3%

Anthony Rohr - NEWSIES - Stage West 3%

Cord Redding - AMERICAN IDIOT - Stage West 3%

Dillon Spurlin - NEWSIES - Stage West 2%

Gabby Mowery - LITTLE WOMEN - Theatre NDSU 2%

Kristina Lutz - SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 2%

Greta Christopherson - OKLAHOMA! - Concordia College 2%

Colin Brimm - NEWSIES - Stage West 2%

Olivia Landsverk - THE SOUND OF MUSIC - Act Up Theatre 2%

Cord Redding - CARRIE: THE MUSICAL - FMCT 2%

Cord Redding - SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 1%

Drew Relling - SATURDAY NIGHT FEVER - FMCT 1%

Best Supporting Performer In A Play
Kate Folkestad - THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST - Theatre NDSU 12%

Jacob Kalvoda - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 12%

Drew Relling - MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET - Theatre B 9%

Chris Taylor - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 9%

Jarrod Danuser - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 9%

Jackson Buckingham - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 8%

Cora Clark - DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE - Theatre NDSU 8%

Alex Kleven - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 7%

Allie Juve - ALL THE KING'S WOMEN - Stage West 6%

Whitney McClain - PRIDE AND PREJUDICE - Theatre B 6%

Richard Pallay - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 5%

Ashton Thoburn - HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 4%

Krissy Borud - LETHAL LECTURE - Stage West 3%

Jim Luchsinger - A VERY DIE HARD CHRISTMAS - Stage West 1%

Joe Kassner - A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM - Carriage House Playhouse 1%

Best Theatre For Young Audiences Production
NEWSIES - Stage West 26%

A YEAR WITH FROG AND TOAD - Stage West 23%

HOLES - Fargo-Moorhead Community Theatre 17%

MISS NELSON IS MISSING! - Fargo-Moorhead Community Theatre 11%

TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS - Theatre NDSU 10%

A CHARLIE BROWN CHRISTMAS - Stage West 7%

THE WIZARD OF OZ - Stage West 5%

JACK & THE BEANSTALK - Stage West 1%

Favorite Local Theatre
Stage West 38%

Fargo-Moorhead Community Theatre 20%

Concordia College 13%

Theatre NDSU 13%

Theatre B 8%

Act Up Theatre 3%

Harwood Prairie Playhouse 2%

Straw Hat Players 2%

Newfangled Theatre Company 1%

