First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards; CATS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Fargo & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Fargo Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Fargo Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Becca Koerner
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
21%
Liz Wilhelmi
- IF THESE CLOTHES COULD TALK
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Bill Egan
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
12%
Braden Miller
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
11%
Dillon Spurlin
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
9%
Jordan Kalvoda and Felicity Suda
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
7%
Paige Holbrook
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
6%
Chris Taylor
- FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
5%
Jack Libner
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
5%
Henry Radoc
- MISCAST CABARET
- Newfangled Theatre Company
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Braden Miller
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
24%
Hailey Wilmer
- NEWSIES
- Stage West
23%
David Triptow
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
14%
Colby Schwartzwalter
- SHREK
- Gooseberry Park Players
12%
Josh Tappe
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
12%
Leslie Stevens
- OKLAHOMA!
- Concordia College
11%
Braden Miller
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Gina Bar-El
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
27%
Shelly Hurt-Geist
- NEWSIES
- Stage West
19%
Lance Morlock
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
18%
Rooth Varland
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
9%
Katie Curry
- OKLAHOMA!
- Concordia College
8%
Rooth Varland
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
8%
Caroline Cronk
- OKLAHOMA!
- Concordia College
5%
Anjolie Lo
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
5%
Lily Habighorst
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
2%Best Dance Production NEWSIES
- Stage West
47%
AMERICAN IDIOT
- Stage West
32%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
21%Best Direction Of A Musical
Rebecca Myer Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
24%
Adam Pankow
- NEWSIES
- Stage West
23%
Daniel Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
20%
Braden Miller
- FROG AND TOAD
- Stage West
14%
Shanara Lassig
- WINTER WONDERETTES
- FMCT
8%
Judy Lewis
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fmct
6%
Craig Ellingson
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%
Rachel Rebischke
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
1%
Matthew Quinn
- ONCE UPON A MATTRESS
- Star Playhouse at Stage 74
1%Best Direction Of A Play
Cody Rowe
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
23%
Marc Devine
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
14%
Matthew Dryburgh
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
14%
J J Gordon
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
11%
David Lassig
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
9%
Terri Egan
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
8%
Jean Wilhelmi
- BIRDS OF NORTH AMERICA
- Theatre B
6%
Jess Jung
- DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
6%
Toni Gredesky
- THE GUYS
- Stage West
5%
C.C. Manstrom
- LETHAL LECTURE
- Stage West
3%Best Ensemble NEWSIES
- Stage West
20%AMERICAN IDIOT
- Stage West
19%OKLAHOMA!
- Concordia College
11%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
10%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
8%SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
6%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
6%WINTER WONDERETTES
- FMCT
5%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
5%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
3%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%FOUR SEASONS OF LOVE
- Stage West
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Jordan Green
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
23%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
17%
Katie Link
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
14%
Bryan Duncan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
13%
Joshua Hallaway
- NEWSIES
- Stage West
12%
Zach Peterson
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
11%
Cedar Remmen
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
5%
Mark Engler
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
5%Best Music Direction & Orchestra Performance
Katie Damico
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
23%
Jason Carlson
- NEWSIES & AMERICAN IDIOT
- Stage West
21%
Annie Richards
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
18%
Dr. Mara Campbell
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Maisi Pederson
- NEWSIES
- Stage West
13%
Mara Campbell and Jo Marie Fike
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
9%
Mara Campbell
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Musical AMERICAN IDIOT
- Stage West
27%NEWSIES
- Stage West
16%CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
14%LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
11%OKLAHOMA!
- Concordia College
11%FALSETTOS
- Act Up Theatre
7%SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
7%THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
7%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%Best Performer In A Musical
Braden Miller
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
15%
Kate Folkestad
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
13%
Becca Koerner
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Patrice Eakman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
11%
Macy Scharmer
- NEWSIES
- Stage West
10%
Sam Zimmerman
- NEWSIES
- Stage West
7%
Zach Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
6%
Adrianna Kelly
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
5%
Julie Ly
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
5%
Finn Larson
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
4%
Cooper Schwab
- NEWSIES
- Stage West
4%
Sam Zimmerman
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
4%
Noah Meline
- BULLETS OVER BROADWAY
- Summer Arts Intensive
3%
Zach Crawford
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
2%
Sam Zimmerman
- OKLAHOMA!
- Concordia College
1%
Colin Brimm
- A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
1%
Jeremiah Russell
- OKLAHOMA!
- Concordia College
0%Best Performer In A Play
Drew Relling
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
20%
Spheria Shores
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
18%
Dave Brunsvold
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
10%
Jack Libner
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
10%
Ashley Fredricksen
- MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
8%
Gabby Mowery
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
7%
Jeff Rondeau
- THE GUYS
- Stage West
5%
Matty Oliver
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%
Jacob Hartje
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
4%
Pam Strait
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
4%
Jessica Hayes
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%
Patti McGuire
- THE GUYS
- Stage West
2%
Reid Strand
- STAY AS DEAD AS YOU ARE
- FMCT
2%
Rikki Walter
- HOLES
- FMCT
1%Best Play HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
32%A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
18%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
16%PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
13%ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
5%THE GUYS
- Stage West
4%DR. RIDE'S AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
4%MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
3%MARRIAGE GONE AWRY
- Harwood Prairie Playhouse
3%THE MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
1%LETHAL LECTURE
- Stage West
0Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Anna Kann and Rick Lewis
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
13%
Curtis Phillips
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
13%
Curtis Phillips
- NEWSIES
- Stage West
12%
Anna Kann
- CARRIE: THE MUSICAL
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Nick Schons
- SHREK
- Gooseberry Park Players
10%
Tiffany Fier
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
9%
Christian Boy
- OKLAHOMA!
- Concordia College
9%
Tiffany Fier
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
6%
Ian Scheele
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
5%
Bekah Fornes
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
3%
Ellie Hainlin
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
3%
Rick Lewis
- HOLES
- FMCT
2%
Tiffany Fier
- TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
2%
Brady Whitcomb
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Mitchel Rieth
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
40%
Rick Lewis
- CARRIE
- Fargo-Moorhead Community Theatre
23%
Mitchel Rieth
- NEWSIES
- Stage West
21%
Aimee Klein
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
17%Best Supporting Performer In A Musical
Tully Bar-El
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
12%
Carlos O’Ryan
- OKLAHOMA!
- Concordia College
12%
Becca Koerner
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
8%
Drew Relling
- FALSETTOS
- Act Up Theatre
7%
Macy Scharmer
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
7%
Clayton Perala
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
6%
Leif Carlson
- NEWSIES
- Stage West
5%
Braden Miller
- NEWSIES
- Stage West
4%
Ethan Suriano
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
4%
Macy Scharmer
- A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
3%
Kristina Erickson-Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Fargo-Moorhead Community Theatre
3%
Angie Shultz
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
3%
Annie Peck
- CARRIE
- FMCT
3%
Anthony Rohr
- NEWSIES
- Stage West
3%
Dillon Spurlin
- NEWSIES
- Stage West
3%
Cord Redding
- AMERICAN IDIOT
- Stage West
3%
Gabby Mowery
- LITTLE WOMEN
- Theatre NDSU
2%
Greta Christopherson
- OKLAHOMA!
- Concordia College
2%
Olivia Landsverk
- THE SOUND OF MUSIC
- Act Up Theatre
2%
Kristina Lutz
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
2%
Cord Redding
- CARRIE: THE MUSICAL
- FMCT
1%
Colin Brimm
- NEWSIES
- Stage West
1%
Drew Relling
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%
Cord Redding
- SATURDAY NIGHT FEVER
- FMCT
1%Best Supporting Performer In A Play
Kate Folkestad
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Theatre NDSU
13%
Jacob Kalvoda
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%
Drew Relling
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Theatre B
10%
Chris Taylor
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
9%
Jackson Buckingham
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
8%
Jarrod Danuser
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
8%
Alex Kleven
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
7%
Cora Clark
- DR. RIDES AMERICAN BEACH HOUSE
- Theatre NDSU
7%
Allie Juve
- ALL THE KING'S WOMEN
- Stage West
6%
Richard Pallay
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
5%
Whitney McClain
- PRIDE AND PREJUDICE
- Theatre B
5%
Ashton Thoburn
- HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
4%
Krissy Borud
- LETHAL LECTURE
- Stage West
2%
Jim Luchsinger
- A VERY DIE HARD CHRISTMAS
- Stage West
1%
Joe Kassner
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Carriage House Playhouse
1%Best Theatre For Young Audiences Production NEWSIES
- Stage West
25%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Stage West
23%HOLES
- Fargo-Moorhead Community Theatre
16%MISS NELSON IS MISSING!
- Fargo-Moorhead Community Theatre
11%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Theatre NDSU
11%A CHARLIE BROWN CHRISTMAS
- Stage West
7%THE WIZARD OF OZ
- Stage West
5%JACK & THE BEANSTALK
- Stage West
1%Favorite Local Theatre
Stage West
37%
Fargo-Moorhead Community Theatre
19%
Concordia College
14%
Theatre NDSU
14%
Theatre B
8%
Act Up Theatre
3%
Harwood Prairie Playhouse
3%
Straw Hat Players
2%
Newfangled Theatre Company
1%