Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Central New York Awards; WAITRESS Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Central New York Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Central New York Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Dan Galliher
- SLOC SINGS THE 90S
- SLOC Musical Theater
38%
Gary Dinkerson
- ACE! A ONE MAN VENTURA MUSICAL
- Big Ego Theatre
35%
Courtnie Harrington
- THE DRAMA QUEEN'S BIRTHDAY BASH
- Fort Salem Theater
28%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Draper PTP dancers
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
12%
Daniel Diaza
- ACTOR DRAG
- El Armario
8%
Martin Dockery
- ONE SMALL LIE
- JCC CenterStage
8%
Darian Dauchan
- THE BROBOT ADVENTURE
- Kitchen Theatre Company
8%
Jake Allen
- THE LION
- Pendragon Theatre
8%
Katherine Marino
- TRUTH & BEAUTY
- MuCCC
7%
Let's Broadway
- THANK YOU, TEN!
- Green Room 42
7%
Neil Brookshire
- BENT COMPASS
- Bridge Street Theatre
6%
EM The Master
- DIVE
- The Green Room 42
6%
Madeleine Rowe
- KNIGHT, KNIGHT
- RocHaha Clown Festival at MuCCC
5%
Julio Vaquero Ramos
- ACTOR DRAG
- El Armario
5%
Kevin Rios
- ACTOR DRAG
- El Armario
4%
David Zellnik
- O TIME
- Bridge Street Theatre
4%
Gordon Neill
- WINNING: WINNING
- RocHaha Clown Festival at MuCCC
4%
Josafat Consepción
- ACTOR DRAG
- El Armario
4%
James Georgiades
- SON OF ZEUS
- Penguin Rep
4%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Christina McDonald
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Center for the Arts of Homer
11%
Rebecca Paige
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
10%
Jaime Leverett
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC Centerstage
9%
Elyssia Primus
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Rochester Community Players
9%
Emily Foti
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
7%
Cody Logan
- CHICAGO
- Colonial Little Theater
7%
Lauren Puente
- TITANIC
- CNY Playhouse
6%
Lauren Puente
- BIG FISH
- CNY Playhouse
6%
Shaya Reyes
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
6%
Jordan Stroly
- GYPSY
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
5%
Haley Swetz
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
5%
Tori Hill
- SHREK
- Seneca Community Players
5%
Alex Ramos
- IN PIECES
- Theatre444
5%
Maria Coppola
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%
Jordan Stroly
- SHREK
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Rachel Seebode
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
10%
Aimee Rials
- WAITRESS
- Hangar Theatre
8%
Jaime Leverett
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC Centerstage
7%
Caeli Carroll
- ANYTHING GOES
- OFC Creations Theatre Center
6%
Ashley Simone Kircher
- OKLAHOMA!
- Playhouse Stage Company
6%
Christine O’Grady
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
5%
Felipe Panamà
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
4%
Lani Toyama Hoskins
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
4%
AshleySimone Kirchner
- THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage
4%
Barbara Hartwig
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
4%
Ashley-Simone Kircher
- A CHRISTMAS STORY
- Cohoes Music Hall
4%
Tatiana Birenbaum
- ECHO
- Hudson Guild Theatre
3%
Ryland Jay Mar
- THE WAITING
- Playhouse Stage Company
3%
Tatiana Birenbaum
- THE SOUND OF MUSIC
- 14th street Y
3%
Chaz Wolcott
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
3%
Elizabeth McGuire
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Bryan Knowlton
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Jenny La Roche
- THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
3%
Donald J. Laney
- HELLO, DOLLY!
- Cortland Repertory Theatre
3%
Freddy Ramirez
- LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
3%
Freddy Ramirez
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
3%
Patrick O'Neill
- TOP HAT
- The Rev Theatre Company
2%
Ryan VanDenBoom
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
2%
Dyllan Vallier
- L.O.V.E EXTRATERRESTRIAL EXTRAVAGANZA
- Producers Club Theater
2%
Freddy Ramirez
- ONCE
- CapRep
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Casey McNamara
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
9%
Jana Kucera
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
7%
Andrea Calarco
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
7%
Rebecca Paige
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
7%
Julia Adams
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
7%
Lawrence Nichols
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
6%
Rory Alexa
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
6%
Krista Serrett
- SHREK
- Seneca Community Players
5%
Katherine McCarthy
- THE MOUSETRAP
- Blackfriars Theatre
5%
Siobhan Shea
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
5%
Emily Woolever
- GYPSY
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
5%
Lynn Barbato King
- TITANIC
- CNY Playhouse
5%
Julia Squier
- TREASURE ISLAND
- Camp Pendragon
4%
Jandel Camilo
- VESTUARIO Y MAQUILLAJE
- El Armario
4%
Rachel Pugh
- BIG FISH
- Theatre444
4%
Lynn Barbato King
- THE REVOLUTIONISTS
- CNY Playhouse
4%
Pablo Jesús Gatto
- VESTUARIO Y MAQUILLAJE
- El Armario
3%
Kim Mauch
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
3%
Marie Cuyler Sterphone
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Diane Spacher
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
11%
Amanda Roberge
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
9%
Jen Caprio
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
7%
Danica Martino
- THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Company
7%
Tiffany Howard
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
7%
Clara Jean Kelly
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
6%
Amanda Moore
- FUN HOME
- Redhouse Arts Center
6%
Julia Squier
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
6%
Elissa Martin
- LES TROIS DUMAS
- Redhouse Arts Center
5%
Cathy McHargue Johnson
- THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
5%
Karen Perry
- ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
4%
Tiffany Howard
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
4%
Emily Liberatore
- THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
4%
Jennifer Dasher
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
4%
Mark Reynolds
- MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
4%
Tiffany Howard
- TOP HAT
- The Rev Theatre Company
4%
Howard Kaplan
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
3%
Krista Grevas
- THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
3%
Michael Gutierrez
- L.O.V.E EXTRATERRESTRIAL EXTRAVAGANZA
- Producers Club Theater
3%Best Dance Production (Professional) AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
27%OKLAHOMA!
- Playhouse Stage Co
14%ONCE
- CapRep
14%DRACULA
- PUSH Physical Theatre
14%A CHRISTMAS STORY
- Playhouse Stage Company
12%BRIDGE STREET DANCE: RECLAIMING
- Bridge Street Theatre
11%WANDER & WONDER
- BIODANCE
8%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Brittany Martel
- TICK TICK… BOOM!
- Fort Salem Theater
7%
Danny Hoskins
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
6%
Brian Flynn
- GROUNDHOG DAY
- Ti-Ahwaga Community Players
5%
Adam Shatraw
- RENT
- Baldwinsville Theatre Guild
5%
Trent Sano
- RENT
- Glens Falls Community Theater
5%
Caleb Sheedy
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
5%
Connor Gates
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
5%
Erica Moser
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
5%
Melissa Mason Lacijan
- FALSETTOS
- Schenectady Light Opera Company
4%
Rob Egan
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
4%
Jonathan Nichols Pate
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
4%
Douglas Harrington
- A NEW BRAIN
- SRO Productions III
4%
Christopher James Lupia
- TITANIC
- CNY Playhouse
4%
Nigel Maister
- NATASHA, PIERRE & THE GREAT COMET OF 1812
- Sloan Performing Arts Center at the University of Rochester
4%
Jonathan Pate
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Bunbury Players
3%
Zach Curtis
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
3%
Hannah Kathryn Wall
- TREASURE ISLAND
- Camp Pendragon
3%
Rebecca Paige
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
3%
Garrett August Heater
- INTO THE WOODS
- The Covey Theater Company
3%
Emily Woolever
- SHREK
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
3%
Justin Newkirk
- CHICAGO
- Colonial Little Theater
3%
Justin Jones
- RENT
- Rome Community Theater
3%
Pam Rapoza
- BIG FISH
- Theatre444
3%
Nicole Tarcza
- GYPSY
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Gary Bradley
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Ghostlight Players, Staten Island
2%Best Direction Of A Musical (Professional)
Nicole McDonald
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
12%
Eric Vaughn Johnson
- GYPSY
- OFC Creations Theatre Center
6%
Shirley Serotsky
- WAITRESS
- Hangar Theatre
5%
Cara Reichel
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
5%
Rachel Solomon
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
4%
Thalia Schramm
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
4%
Temar Underwood
- FUN HOME
- Redhouse Arts Center
4%
Maggie Mancinelli-Cahill
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
4%
Timothy Dakin-Dunn
- SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
4%
Abigail Grubb
- THE WAITING
- Playhouse Stage Company
4%
Barbara Hartwig
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
4%
Ralph Meranto
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
4%
Emily Jackson
- EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
4%
Bryan Knowlton
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Chuck Kraus
- OKLAHOMA!
- Playhouse Stage
3%
Matthew Winning
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
3%
Donald Rice
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
3%
Bill Kincaid
- HELLO, DOLLY!
- Cortland Repertory Theatre
3%
Matthew Winning
- THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
3%
Chaz Wolcott
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
2%
Brett Smock
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
2%
Michael LoPorto
- THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Company
2%
Roque Barlenga
- NEXT TO NORMAL
- Forestburgh Playhouse
2%
Melanie Keller
- MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
2%
Steve Edlund
- A BRONX TALE
- Mac-Haydn Theater
2%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
Sarah Murphy
- OUR TOWN
- Fort Salem Theater
7%
Chris Foster
- AT THE WEDDING
- Harbinger Theatre
6%
Molly Waters
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
5%
Kyleeann Thetga
- THE REVOLUTIONISTS
- Cider Mill Playhouse
5%
Evan Jones
- JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
4%
Lizz Kd
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Rochester Community Players
4%
Dan Stevens
- KEN LUDWIG'S SHAKESPEARE IN HOLLYWOOD
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
4%
Nathaniel Niemi
- SOUVENIR
- Blackfriars Theatre
4%
Ellen Cribbs
- THE PILLOWMAN
- Albany Civic Theater
4%
Jennifer Derbyshire
- STEEL MAGNOLIAS
- Auburn Players
4%
Vera Perry
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%
Hannah-Kathryn Wall
- TREASURE ISLAND
- Pendragon Theatre
4%
Chris Foster
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
4%
Ashley McKinstry
- WOMEN
- CM Performing Arts Center
4%
Ryan Canavan
- MAKING GOD LAUGH
- BLAST/Cider Mill Stage
3%
Rachel Solomon
- DESCRIBE THE NIGHT
- Out of Pocket
3%
Nora O'Dea
- TWELFTH NIGHT
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
3%
Jack Carr
- THE GOOD DOCTOR
- Ti-Ahwaga Community Players
3%
Lynn Barbato King
- THE REVOLUTIONISTS
- CNY Playhouse
3%
Garrett August Heater
- MACBETH
- The Covey Theater Company
3%
Kevin Colvin
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
3%
Patrick White
- BETWEEN RIVERSIDE AND CRAZY
- Harbinger Theatre
3%
Ryan Gangemi
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%
Kate Murray
- THE COTTAGE
- Cider Mill Stage
2%
Louise Felker
- MUCH A DO ABOUT NOTHING
- Center for the Arts of Homer
2%Best Direction Of A Play (Professional)
Christian Conn
- DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER
- Bannerman Island Outdoor Theatre
8%
Alexis Martin
- OLD MONEY, NEW HABITS
- Redhouse Arts Center
7%
Skip Greer
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- JCC CenterStage
5%
Lindsay Baker
- THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
5%
Emily Jackson
- BAD BOOKS
- Kitchen Theatre Company
5%
Jen Pearcy-Edwards
- MS. HOLMES & MS. WATSON, APT. 2B
- Hangar Theatre
4%
Tanner Efinger
- THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
4%
Eno Okung
- DOT
- Blackfriars Theatre
4%
Pablo Jesús Gatto
- DIRECCIÓN
- El Armario
4%
Tarah Flanagan
- MACBETH
- Chenango River Theatre
4%
Maggie Mancinelli-Cahill
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
3%
Maggie Mancinelli-Cahill
- THE LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
3%
Katie Willmorth
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Zoya Kachadurian
- MARY JANE
- Bridge Street Theatre
3%
Emily Jackson
- A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Kitchen Theatre Company
3%
Michael Santora
- MILLION DOLLAR QUARTET
- The Depot Theatre
3%
Sarah Norris
- THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
3%
Daniel Boisrond
- CASTLING
- Penguin Rep
3%
Sarah Norris
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
3%
Reginald Douglas
- ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
3%
Melissa Crespo
- PRIMARY TRUST
- Syracuse Stage
2%
Christopher Windom
- WHERE THE MOUNTAIN MEETS THE SEA
- Ancram Center for the Arts
2%
Jamil Jude
- KING JAMES
- Syracuse Stage
2%
Emily Jackson
- LETTERS FROM MAX
- Kitchen Theatre Company
2%
Johanna McKeon
- THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
2%Best Ensemble (Non-Professional) KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
8%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Roberts Community Theatre
6%SHREK
- Seneca Community Players
4%SEUSSICAL
- Pittsford Musicals
4%RENT
- Glens Falls Community Theater
3%PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
3%TITANIC
- CNY Playhouse
3%THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
3%RENT
- Baldwinsville Theatre Guild
3%TREASURE ISLAND
- Pendragon Theatre
3%JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
3%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Bunbury Players
2%SHREK
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
2%A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Rochester Community Players
2%ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
2%CABARET
- Timothy Murphy Playhouse
2%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
2%TAROT CABARET
- Sunday Stages
2%GROUNDHOG DAY
- Ti-Ahwaga Community Players
2%MERCURY
- Crow City Theatre
2%ROCK OF AGES
- Webster Theatre Guild
2%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
2%A NEW BRAIN
- Firehouse Stage- SRO Production
2%GODSPELL
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%Best Ensemble (Professional) AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
10%THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
5%THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
5%AM AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
5%WAITRESS
- Hangar Theatre
5%ONCE
- Capital Repertory Theatre
4%THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
4%THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
4%ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
3%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
3%THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
3%ANYTHING GOES
- OFC Creations Theatre Center
2%BIG FISH
- Redhouse Arts Center
2%THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
2%OPERATION MINCEMEAT
- The Golden Theater
2%SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
2%OKLAHOMA!
- Playhouse Stage Company
2%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
2%HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
2%POR TODA ETERNIDAD
- El Armario
2%MILLION DOLLAR QUARTET
- The Depot Theatre
2%DRACULA
- PUSH Physical Theatre
2%THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
2%A CHRISTMAS STORY
- Playhouse Stage Company
2%THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Co.
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Courtnie Harrington
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
9%
Andy Hughes & Declan Rapp
- MACBETH
- The Covey Theater Company
7%
Gabby Button
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
6%
Laura Darling
- SWEENEY TODD
- Fort Salem Theater
6%
Nic Minetor
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
6%
Brooke Corsner & Eric Jansen
- SHREK
- Seneca Community Players
6%
Sarah Anson-Ordon
- TITANIC
- CNY Playhouse
5%
Laura Darling
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
5%
Andy Hughes
- HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- The Covey Theater Company
5%
Laura Kensley
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
4%
Pablo Jesús Gatto
- DIRECCIÓN
- El Armario
4%
David Caso
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
4%
Laura Darling
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
4%
Patrick Bogert
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%
Brooke Corsner
- BIG FISH
- Theatre444
4%
Vera Perry
- GODSPELL
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%
Michele Lindor
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
4%
Laura Kensley
- THE GOOD DOCTOR
- Ti-Ahwaga Community Players
3%
Ethan Zoeckler
- THE GIVER
- Center for the Arts of Homer
3%
Laura Darling
- JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
3%
Max Stroeher
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
3%
RJ Rapoza
- IN PIECES
- Theatre444
3%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Ben Wolfe
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
6%
Bev Bauman
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
6%
Tyler M. Perry
- LETTERS FROM MAX
- Kitchen Theatre Company
5%
David Heguy
- THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Co
5%
Bentley Heydt
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
5%
Dawn Chiang
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
5%
Hunter Vaughn
- THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
4%
Jenn DeHollander
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC Centerstage
4%
Eric Behnke
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
4%
Alejandro Fajardo
- PRIMARY TRUST
- Syracuse Stage
4%
Olivia Mack
- THE WAITING
- Playhouse Stage Company
4%
Corey Goulden-Naitove
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
3%
Hunter Vaughn
- PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations
3%
Wheeler Moon
- NEXT TO NORMAL
- Forestburgh Playhouse
3%
Travis McHale
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
3%
José Santiago
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
3%
Gene Panczenko and Christian Conn
- DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER
- Bannerman Island Outdoor Theatre
3%
Max Stroeher
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
3%
Dan Ozminkowski
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
3%
Jena Overbeck
- EVERY BRILLIANT THING
- Blackfriars Theatre
3%
Christopher Brown
- THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
2%
Jennifer DeHollander
- THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
2%
Jo Averill-Snell
- SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
2%
Rob Denton
- THE LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
2%
Paul Hudson
- THE LION
- Pendragon Theatre
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Ben Rowley
- TICK TICK… BOOM!
- Fort Salem Theater
12%
Amanda Meldrum-Stevenson
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
11%
Jared West
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
9%
Chris VanDerwerker
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
6%
Colin Keating
- INTO THE WOODS
- The Covey Theater Company
6%
Erica Moser
- TITANIC
- CNY Playhouse
6%
Alex VanTassel
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
6%
Erica Moser
- BIG FISH
- CNY Playhouse
5%
Erica Moser
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
5%
Rich Choe
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
5%
Nicholas Follett
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
5%
James Alexander
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
5%
Jessica FitzSisti
- SWEENEY TODD
- Fort Salem Theater
4%
Matthew Woolever
- SHREK
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
4%
Meredith Beckley
- BIG FISH
- Theatre444
4%
Meredith Beckley
- IN PIECES
- Theatre444
3%
Josh Sottile
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Ghostlight Players, Staten Island
3%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Ben Rowley
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
11%
Alexandra Crosby & Ben Moss
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
7%
Andrew Cooke
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
7%
Andrew Cooke
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
6%
Benjamin Rowley
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
5%
Julie Kovach
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
5%
Jeremy Pletter
- WAITRESS
- Hangar Theatre
5%
Alexander Tom
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
5%
Don Kot
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
5%
Emily Mikesell
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
4%
Benjamin Borenstein
- THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
4%
Benjamin Borenstein
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
4%
Brian Axford
- OKLAHOMA!
- Playhouse Stage Company
4%
Ben Moss
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
3%
Katherine Gould
- EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
3%
Canaan J. Harris
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
3%
Ryan O’Connell
- TOP HAT
- The Rev Theatre Company
3%
Carmen Borgia
- SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
3%
Erik Wakar
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
3%
Mark Ceppetelli
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Nicolas Guerrero
- MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
2%
Nicolas Guerrero
- HELLO, DOLLY!
- Cortland Repertory Theatre
2%
Dan Mullarney
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
2%Best Musical (Non-Professional) AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
13%THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
6%TITANIC
- CNY Playhouse
5%TICK TICK… BOOM!
- Fort Salem Theater
5%KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
5%INTO THE WOODS
- The Covey Theater Company
5%SEUSSICAL
- Pittsford Musicals
4%ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
4%SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
4%A MAN OF NO IMPORTANCE
- Bunbury Players
4%NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
4%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Roberts Community Theatre
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
3%SHREK
- Seneca Community Players
3%FALSETTOS
- Schenectady Light Opera Company
3%ONCE ON THIS ISLAND
- Black Theatre Troupe of Upstate New York
3%GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
3%CABARET
- Timothy Murphy Playhouse
3%A NEW BRAIN
- SRO Productions III
3%CHICAGO
- Colonial Little Theater
2%OKLAHOMA!
- Home Made Theatre, Saratoga, NY
2%ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%ROCK OF AGES
- Webster Theatre Guild
2%BIG FISH
- Theatre444
2%HOW TO SUCCEED IN BUSINESS WITHOUT REALLY TRYING
- The Covey Theater Company
2%Best Musical (Professional) WAITRESS
- Hangar Theatre
10%MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
7%AN AMERICAN IN PARIS
- Jcc
5%GYPSY
- OFC Creations
5%THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
5%A CHRISTMAS STORY
- Cohoes Music Hall
4%ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
4%THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
4%ONCE
- Capital Repertory Theatre
4%THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
4%THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
4%HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Co.
3%THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
3%JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
3%BIG FISH
- Redhouse Arts Center
3%SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
3%EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
3%THE WAITING
- Playhouse Stage Company
3%NEXT TO NORMAL
- Forestburgh Playhouse
2%THE LION
- Pendragon Theatre
2%THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
2%FUN HOME
- Redhouse Arts Center
2%OKLAHOMA!
- Playhouse Stage
2%A BRONX TALE
- Mac-Haydn Theatre
2%Best New Play Or Musical (Non-Professional) MACBETHANY: A PLAY IN THREE MOVEMENTS
- Fort Salem Theater
17%ROMEO & JULIET
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
15%THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
15%GENERATIONS
- Cider Mill Stage
11%ICU: A PLAY THAT IS ALSO A MUSICAL
- Fort Salem Theater
11%IRENE
- Center for the Arts of Homer
11%TAROT CABARET
- Sunday Stages
10%IN PIECES
- Theatre444
10%Best New Play Or Musical (Professional) ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
9%AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
9%THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
8%THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
7%TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
7%THE WAITING
- Playhouse Stage Company
6%POLISHING SHAKESPEARE
- Kitchen Theatre Company
5%OPERATION MINCEMEAT
- The Golden Theater
4%OLD MONEY, NEW HABITS
- Redhouse Arts Center
4%EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
4%ANTHOLOGY: VOLUME 1
- Infinite Spark Theater
3%POR TODA ETERNIDAD
- El Armario
3%THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
3%THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
3%THE SLASHERLAND PROJECT
- Redhouse Arts Center
3%SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
3%DARKER THE NIGHT/BRIGHTER THE STARS
- Shadowland Stages
3%PLAYHOUSE STAGE COMPANY
- Playhouse Stage Company
2%ECHO
- Hudson Guild Theatre
2%CASTLING
- Penguin Rep
2%OUR BELOVED IAGO
- Center for the Arts of Homer
2%PSALM 91
- Creative Action Unlimited
2%PANDORA’S SHUT-THE-BOX GAME
- Kitchen Sink Theatre Company
2%L.O.V.E EXTRATERRESTRIAL EXTRAVAGANZA
- Producers Club Theater
1%RED LIKE FRUIT
- Bridge Street Theatre
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
Annette Reitano
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
6%
Lauren Bauer
- CHICAGO
- Colonial Little Theater
6%
Arianna Dreher
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
5%
Katelyn Machnica
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
4%
Zach Kaiser
- DREAMGIRLS
- Schenectady Light Opera Company
4%
Gus Brodhead
- SEUSSICAL
- Pittsford Musicals
4%
Alondra Hughes
- GROUNDHOG DAY
- Ti-Ahwaga Community Players
4%
Courtnie Harrington
- TICK TICK… BOOM!
- Fort Salem Theater
3%
Katie McCombs
- SEUSSICAL
- Pittsford Musicals
3%
Andrea Gregori
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
3%
Carmen Viviano-Crafts
- INTO THE WOODS
- The Covey Theater Company
2%
Jenna Lyn Vandervort
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
2%
Stephen Shepherd
- SHREK
- Seneca Community Players
2%
Brendan Gardner
- A NEW BRAIN
- SRO Productions III
2%
Aimee McMasters
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Bunbury Players
2%
Tara Fox
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Schuylerville Community Theater
2%
Julian-Hugo Perez
- FALSETTOS
- Schenectady Light Opera Company
2%
Jennifer Crawford
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
2%
Cole LaVenture
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
2%
Issac Simeon
- CABARET
- Timothy Murphy Playhouse
2%
Mike McGrath
- TITANIC
- CNY Playhouse
2%
Damon Fletcher
- BIG FISH
- Theatre444
2%
Andrea Gregori
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- SRO Productions
2%
Tiffany Thompson
- TAROT CABARET
- Sunday Stages
2%
John Ashley Brown
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Aidan Echeandia
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
10%
Sarah Morgan
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC
8%
Andrew Burton Kelley
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
5%
Emily Kristen Morris
- WAITRESS
- Hangar Theatre
5%
Jodi Benson
- GYPSY
- OFC Creations
4%
Tyler Vaughn
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
4%
Chessa Metz
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
3%
Ryan Canavan
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
3%
Delaney Benson
- GYPSY
- OFC Creations
3%
Joseph Davila
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
3%
Alex Ross
- EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
2%
Adam Huel Potter
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
2%
Jonathon Sangupta
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
2%
Julia Chen Myers
- SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
2%
Aeja Barrows
- PURLIE VICTORIOUS
- American Theatre Group
2%
Sabina Collazo
- THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
2%
Austin Turner
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
2%
Sophie Snider
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
2%
Emmi Bills
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
2%
Ariana Papaleo
- THE WAITING
- Playhouse Stage Company
2%
Jake Allen
- THE LION
- Pendragon Theatre
2%
Sonja Marquis
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
1%
Elena Salzberg
- EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
1%
Jacob Dickey
- THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
1%
David Baecker, Jean Shepherd
- A CHRISTMAS STORY
- Playhouse Stage
1%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Brian Tan
- TRIP TO BOUNTIFUL
- Penfield Players
8%
Jonathan Pate
- PLAY ON!
- Schuylerville Community Theater
5%
Alondra Hughes
- THE COTTAGE
- Cider Mill Stage
5%
Andie Sagatis
- KEN LUDWIG’S SHAKESPEARE IN HOLLYWOOD
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
4%
Will Bandla
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
4%
Andrea Gregori
- MAKING GOD LAUGH
- Cider Mill Stage
3%
Adam Coons
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%
Daniel Mejak
- EVERY BRILLIANT THING
- Blackfriars Theatre
3%
Hannah DeStefano
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
3%
David Quinones Jr.
- PETER AND THE STARCATCHER
- Schenectady Light Opera Company
3%
Casey Silidjian
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Center for the Arts of Homer
3%
David Dubov-Flinn
- OUR TOWN
- Fort Salem Theater
3%
Jessica Best
- SOUVENIR
- Blackfriars Theatre
3%
Kyleeann Thetga
- MATT AND BEN
- Cider Mill Playhouse
3%
Maria Coleman
- TWELFTH NIGHT
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
3%
Amy Canfield
- TRIP TO BOUNTIFUL
- Penfield Players
3%
Claire Gratto
- THE SIGN IN SIDNEY BRUSTEIN'S WINDOW
- Ti-Ahwaga Community Players
3%
Maghen Ryan-Adair
- AT THE WEDDING
- Harbinger Theatre
2%
Shawn Morgan
- A FEW GOOD MEN
- Creative Action Unlimited
2%
Jackson Bowles
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Justin Doro
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Jill Rittinger
- MACBETH
- Company Theatre
2%
Bolan Graham
- PAMONA
- Crow City Theatre
2%
Angelique Powell
- THE GARBOLOGISTS
- Curtain Call Theatre
2%
Lela Frechette
- THE GOOD DOCTOR
- Ti-Ahwaga Community Players
2%Best Performer In A Play (Professional)
Inga Ballard
- “ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE”
- Capital Repertory Theatre
6%
Zach Curtis
- MACBETH
- Chenango River Theatre
5%
Rachel Kodweis
- THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
5%
Jon Froehlich
- THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
4%
Chris Woodworth
- POTUS
- Blackfriars Theatre
4%
Garrett Turner
- PRIMARY TRUST
- Syracuse Stage
4%
Duane Boutte'
- DRACULA: THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER
- Bannerman island at St Rita's Music Room
3%
Jack Holick
- A CHRISTMAS STORY
- playhouse Stage company
3%
Sara Mayer-Fried
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- JCC CenterStage
3%
Spinks
- BAD BOOKS
- Kitchen Theatre Company
3%
Aidan J. Lawrence
- DARKER THE NIGHT/BRIGHTER THE STARS
- Shadowland Stages
3%
Abby Wheeler
- PANDORA’S SHUT-THE-BOX GAME
- Kitchen Sink Theatre Company
3%
Angelique Archer
- POLISHING SHAKESPEARE
- Bridge Street Theatre
3%
Catherine D. DuBord
- BAD BOOKS
- Kitchen Theatre Company
3%
Ryan Canavan
- DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Chenango River Theatre
3%
Brian Dykstra
- POLISHING SHAKESPEARE
- Kitchen Theatre Company
3%
Kelly McCarty
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Amy Crossman
- MARY JANE
- Bridge Street Theatre
3%
Will Sarratt
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
2%
Jason M. Shipman
- THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
2%
David Girard
- SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
2%
Daniel Diaza
- ACTOR
- El Armario
2%
Dan Costello
- BRIAN FRIEL’S DANCING AT LUGHNASA
- Hubbard Hall
2%
Kevin McGuire
- THE LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
2%
Liz McCartney
- MIRACLE ON SOUTH DIVISION STREET
- Penguin Rep
2%Best Play (Non-Professional) OUR TOWN
- Fort Salem Theater
9%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Rochester Community Players
8%THE MOUSETRAP
- Blackfriars Theatre
7%TWELFTH NIGHT
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
7%PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
6%THE REVOLUTIONISTS
- CNY Playhouse
5%TREASURE ISLAND
- Pendragon Theatre
4%STEEL MAGNOLIAS
- Bunbury Players
4%THE GOOD DOCTOR
- Ti-Ahwaga Community Players
4%ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
4%THE COTTAGE
- Cider Mill Stage
4%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Center for the Arts of Homer
3%AT THE WEDDING
- Harbinger Theatre
3%THE PILLOWMAN
- Albany Civic Theater
3%JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
3%MAKING GOD LAUGH
- BLAST/Cider Mill Stage
3%PLAY ON!
- Schuylerville Community Theater
3%BETWEEN RIVERSIDE AND CRAZY
- Harbinger
3%BRIAN FRIEL’S DANCING AT LUGHNASA
- Hubbard Hall
3%BEYOND THERAPY
- CNY Playhouse
3%A FEW GOOD MEN
- Creative License
3%KEN LUDWIG'S SHAKESPEARE IN HOLLYWOOD
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
3%THE GARBOLIGISTS
- Curtain Call Theatre
2%DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
2%Best Play (Professional) A CHRISTMAS STORY
- Playhouse Stage Company
10%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Geva Theatre
10%ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
9%PRIMARY TRUST
- Syracuse Stage
6%THE BERLIN DIARIES
- JCC CenterStage
5%WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- JCC CenterStage
5%TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
4%WHERE THE MOUNTAIN MEETS THE SEA
- Ancram Center for the Arts
4%DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER, BY JIM HELSINGER
- Bannerman Island Outdoor Theatre
4%THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
4%THE LEGNAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
3%A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
3%BAD BOOKS
- Kitchen Theatre Company
3%MACBETH
- Chenango River Theatre
3%DEAR JACK, DEAR LOUISE
- Chenango River Theatre
2%KING JAMES
- Syracuse Stage
2%POLISHING SHAKESPEARE
- Kitchen Theatre Company
2%THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
2%THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
2%A CASE FOR THE EXISTENCE OF GOD
- Kitchen Theatre Company
2%MARY JANE
- Bridge Street Theatre
2%LETTERS FROM MAX
- Kitchen Theatre Company
2%THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
2%RADIANT VERMIN
- The Depot Theatre
2%SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Charles J.I. Krawczyk
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
12%
Christopher Lupia
- TITANIC
- CNY Playhouse
9%
Allen Wright Shannon
- THE MOUSETRAP
- Blackfriars Theatre
8%
Gabby Button
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
8%
Jacob Bell
- PIPPIN
- Schenectady Light Opera Co
7%
Zach Curtis
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
7%
Molly Waters
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
7%
Seth Kennedy & John House
- SHREK
- Seneca Community Players
5%
Chris Yeckel
- STEEL MAGNOLIAS
- Auburn Players
5%
Simon Hadley & Robin Parker
- BIG FISH
- Theatre444
5%
Christopher James Lupia
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
5%
David Zwierankin
- JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
5%
David Zwierankin
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
5%
Charles J.I. Krawczyk
- MACBETHANY
- Fort Salem Theater
5%
John Frank & Chris Stepanik
- CLUE
- Rome Community Players
4%
Joshua Jansen & Team
- BEDROOM FARCE
- Seneca Community Players
3%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Jack Haldoupis
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
6%
Andromache Chalfant
- THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
6%
Tammy Buehler
- THE PRINCE OF EGYPT
- OFC Creations Theatre Center
5%
Jacob Bell
- THE WAITING
- Playhouse Stage Company
5%
Carolyn Mraz
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
5%
Milagros Ponce de Leon
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
4%
Ann Beyersdorfer
- PRIMARY TRUST
- Syracuse Stage
4%
Alexander Woodard
- ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
4%
Tyler M. Perry
- LETTERS FROM MAX
- Kitchen Theatre Company
4%
Benny Pitt
- OKLAHOMA!
- Playhouse Stage Company
4%
John Haldoupis
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
4%
Pablo Jesús Gatto
- DIRECCIÓN
- El Armario
4%
Tyler Perry
- EXTENDED STAY
- Kitchen Theatre/WOW
3%
Connor Gallerani
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Jeffrey D. Kmiec
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
3%
Mia Irwin
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Danielle Pecchioli
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
3%
Anita Stewart
- MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
3%
Brian Prather & Camilla Tassi
- THE LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
3%
Maggie Jackson
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
2%
Maggie Jackson
- THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
2%
Nora Marlow Smith
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
2%
Neil Caplan and Gene Panczenko
- DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER
- Bannerman Island Theatre and St. Rita's Music Room in Beacon
2%
Rozy Isquith
- HELLO, DOLLY!
- Cortland Repertory Theatre
2%
Daniel Allen
- THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Anthony Vadala
- INTO THE WOODS
- The Covey Theater Company
11%
Andre Valverde
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
11%
Bob Puff
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
10%
Lauren Kensley
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
7%
Elizabeth Crew
- THE MOUSETRAP
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
7%
Brian Starnes
- JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
7%
Zachary Moser
- BIG FISH
- CNY Playhouse
7%
Mike Kane
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
7%
Zachary Moser
- SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE
- CNY Playhouse
7%
Stephen Wilson
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
6%
Brian Starnes
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
6%
Nic MacLane
- THE REVOLUTIONISTS
- CNY Playhouse
5%
Scott Tunkel
- SHREK
- Center for Performing Arts Rhinebeck
5%
Scott Tunkel
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Center for Performing Arts Rhinebeck
5%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Bob Puff
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
8%
Andrew Wilhelm
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Geva Theatre
7%
Jessica Paz
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
6%
Brian Kovach
- JERSEY BOYS
- OFC Creations Theatre Center
6%
Anthony Vadala
- FUN HOME
- Redhouse Arts Center
6%
Brett Sandusky
- DRACULA:THE JOURNAL OF JONATHAN HARKER
- Bannerman Island Outdoor Theatre
5%
Laura Kensley
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
5%
Daniel Lundberg
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
4%
Kate Wecker
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
4%
Anthony Vadala
- THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
4%
Lesley Greene
- LETTERS FROM MAX
- Kitchen Theatre Company
4%
Carmen Borgia
- RED LIKE FRUIT
- Bridge Street Theatre
4%
Jeffery Salerno
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
4%
Jennie Gorn
- THIS IS GOVERNMENT
- Pendragon Theatre
4%
Tony Taylor
- HEAD OVER HEELS
- Forestburgh Playhouse
4%
Kyle Jensen
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
4%
Jeffrey Salerno
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
3%
Kate Wecker
- HELLO, DOLLY!
- Cortland Repertory Theatre
3%
Seth Asa
- MURDER FOR TWO
- Cortland Repertory Theatre
3%
Kyle Jensen
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
3%
Steve Stevens
- THE LEHMAN TRILOGY
- Capital Repertory Theatre
3%
Lisa Monde
- L.O.V.E EXTRATERRESTRIAL EXTRAVAGANZA
- Producers Club Theater
2%
John Gromada
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Brynn Tyszka
- THE NOTEWORTHY LIFE OF HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
9%
Dan Evers
- KINKY BOOTS
- Fort Salem Theater
8%
Bianca Hallett
- RENT
- Baldwinsville Theatre Guild
5%
Cody Logan
- PIPPIN
- SLOC Musical Theater
5%
Alex Ramos
- THE STORY OF MY LIFE
- Theatre444
4%
Zach Curtis
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- SRO Productions
4%
Aaron Ruiz
- TITANIC
- CNY Playhouse
4%
Tara Fox
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- Bunbury Players
4%
Josh Wahl
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
4%
Claire Gratto
- GYPSY
- Ti-Ahwaga Community Players
4%
Jana Kucera
- ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
3%
Kenneth J. Kidd
- OKLAHOMA!
- Home Made Theatre, Saratoga, NY.
3%
Julian Hugo-Perez
- CABARET
- Timothy Murphy Playhouse
3%
Cole Laventure
- TITANIC
- CNY Playhouse
3%
Victoria Matthies
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Ghostlight Players, Staten Island
3%
Tyree Kaufman
- SHREK
- Seneca Community Players
3%
James Mirras
- SHREK
- Seneca Community Players
3%
Sam Herbert
- TITANIC
- CNY Playhouse
3%
Tyler Ianuzi
- BIG FISH
- CNY Playhouse
2%
Maria Coppola
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Haley Swetz
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Helen Annely
- WORKING
- Ghent Players
2%
Kelsey Christiana
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%
Tess Klenchik
- NEXT TO NORMAL
- Cider Mill Stage
2%
Ryan Dutcher
- ANNIE
- The Center for Performing Arts at Rhinebeck
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Hailey Dupuis
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
11%
Ainsley Martell
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
5%
Rachel Kodweis
- THE LIGHT IN THE PIAZZA
- Blackfriars Theatre
5%
Tripp Hanson
- GYPSY
- OFC Creations Theatre Center
4%
Bianca Hallett
- THE SOUND OF MUSIC
- Redhouse Arts Center
4%
Ally Lilah Wolfe
- THE WEDDING SINGER
- Cortland Repertory Theatre
3%
Lyndsey Lord
- HOWARD BARNES
- Blackfriars Theatre
3%
Alex Orthwein
- L.O.V.E EXTRATERRESTRIAL EXTRAVAGANZA
- Producers Club Theater
3%
George Barberi
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
3%
Weller Dorff
- THE LITTLE MERMAID
- Cortland Repertory Theatre
3%
Andrew Fleming
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
2%
Kylie Tripp
- AMERICAN IDIOT
- Brodway Upstate
2%
Storm Lever
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
2%
Harper Silvestri
- HEATHERS
- Playhouse Stage Company
2%
M’Lanie Hunter
- SOUTH: A NAUTICAL MUSICAL
- Bridge Street Theatre
2%
Jennie Gilardoni
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
2%
Sam Simahk
- THE HELLO GIRLS
- Syracuse Stage
2%
Molly Rose McGrath
- THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Company
2%
Emily Mikesell
- ONCE
- Capital Repertory Theatre
2%
Mitchell Canfield
- GYPSY
- OFC Creations
2%
Lucas Casey Brown
- AN AMERICAN IN PARIS
- JCC CenterStage
2%
Jamari Darling
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- The Rev Theatre Company
2%
James Ragen
- BIG FISH
- Redhouse Arts Center
2%
Chrissy Albanese
- BARNUM
- The Rev Theatre Company
2%
AshleySimone Kirchner, Miss Shields
- A CHRISTMAS STORY
- Playhouse Stage Company
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Tom Ferguson
- OUR TOWN
- Fort Salem Theater
11%
Brian Tan
- TRIP TO BOUNTIFUL
- Penfield Players
10%
Ben Amey
- PETER AND THE STARCATCHER
- Schenectady Light Opera Company
6%
Kiefer Schenk
- THE MOUSETRAP
- Blackfriars Theatre
6%
Basil Allen
- TWELFTH NIGHT
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
5%
Wren DiCocco
- PETER AND THE STAR CATCHER
- SLOC Musical Theater
5%
Fred Pienkoski
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Rochester Community Players
4%
Ged Owen
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- Rochester Community Players
4%
Brian O'Connor II
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
4%
Stephen Shepherd
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
4%
Cecelia Gray
- JESUS HOPPED THE 'A' TRAIN
- Albany Civic Theater
3%
Maria Coleman
- KEN LUDWIG’S SHAKESPEARE IN HOLLYWOOD
- Syracuse Shakespeare In-The-Park
3%
Brian O'Connor II
- BEYOND THERAPY
- CNY Playhouse
3%
Tony Pallone
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
3%
J Scala
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
3%
Emily Crist
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%
Bobby Orlando
- THE RISE AND FALL OF FALSTAFF
- Ghostlight Players, Staten Island
3%
Tobias Martin
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%
Trish Annese
- MERCURY
- Crow City Theatre
3%
Scott Bandla
- ARSENIC & OLD LACE
- Oswego Players
3%
Sydney Davis
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- Albany Civic Theater
3%
Sadrina Renee
- BETWEEN RIVERSIDE AND CRAZY
- Harbinger Theatre
3%
Patrick Quinn
- HAMLET
- Home Made Theater
2%
Kathleen Carey
- DEEP BLUE SOUND
- Harbinger Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Carolyn Chave
- FIVE WOMEN WEARING THE SAME DRESS
- Chenango River Theatre
6%
Ashalee Caggy
- OLD MONEY, NEW HABITS
- Redhouse Arts Center
6%
Avery Whitted
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
6%
Yvonne Perry
- POLISHING SHAKESPEARE
- Bridge Street Theatre
6%
Leila Quinn
- THE ODD COUPLE
- Cortland Repertory Theatre
5%
Christopher Leifheit
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
4%
Oliver Wadsworth
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
4%
Erick González
- THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
4%
Will Sarratt
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
4%
Binaifer Dabu
- LES TROIS DUMAS
- Redhouse Arts Center
4%
Brenny Campbell
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
4%
Roxanne Fay
- MARY JANE
- Bridge Street Theatre
4%
Carolyn Chave
- THE SLASHERLAND PROJECT
- Redhouse Arts Center
3%
David Girard
- A SHERLOCK CAROL
- Capital Repertory Theatre
3%
Jessica Wagner
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Carolyn Chave
- LES TROIS DUMAS
- Redhouse Arts Center
3%
Sam Balzac
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Joe Cassidy
- THE NATIONAL PASTIME
- Syracuse Stage
3%
Montae Russell
- ROSIE IS RED AND EVERYBODY IS BLUE
- Capital Repertory Theatre
3%
Tyler Ianuzi
- OLD MONEY, NEW HABITS
- Redhouse Arts Center
3%
Donovan Stanfield
- LES TROIS DUMAS
- Redhouse Arts Center
3%
Patrick Quinn
- THE CHERRY ORCHARD
- Northeast Theatre Ensemble
3%
SJ Hannah
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
3%
Joy Donze
- TWELFTH NIGHT
- Pendragon Theatre
2%
Jordan Hornstein
- THE MOUSETRAP
- Pendragon Theatre
2%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) SPONGEBOB YOUTH EDITION
- Ti-Ahwaga Community Players
30%THE LIGHTNING THIEF
- Baldwinsville Theatre Guild
29%TREASURE ISLAND
- Camp Pendragon
26%ALL SHOOK UP
- Endicott Performing Arts Center
16%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) GUYS & DOLLS
- Brodway Upstate
18%DESCENDANTS: THE MUSICAL
- Brodway Upstate
11%THE LITTLE MERMAID
- Playhouse Stage Company
10%NAKED MOLE RAT GETS DRESSED
- Hangar Theatre
10%A CHRISTMAS STORY
- Cohoes Music Hall
9%SCHOOLHOUSE ROCK LIVE
- Playhouse Stage
9%HOUSE FOR MOUSE
- Syracuse Stage
7%THE REV ON TOUR
- The Rev Theatre Company
7%LEVI'S RELIC
- Redhouse Arts Center
6%TREASURE ISLAND
- Pendragon Theatre
6%FRIEND OF A FRIEND
- Capital Repertory Theatre
6%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Fort Salem Theater
9%
Pittsford Musicals
7%
Schuylerville Community Theater
5%
CNY Playhouse
4%
Webster Theatre Guild
4%
Roberts Community Theatre
4%
Schenectady Light Opera Company
4%
Theatre444
4%
Ti-Ahwaga Community Players
4%
The Center for Performing Arts at Rhinebeck
3%
Syracuse Shakespeare In-The-Park
3%
Out of Pocket
3%
Endicott Performing Arts Center
3%
Crow City Theatre
3%
Cider Mill Playhouse
3%
Timothy Murphy Playhouse
3%
The Black Theater of Upstate NY
3%
Baldwinsville Theatre Guild
3%
SRO Productions
3%
BLAST/Cider Mill Stage
2%
Seneca Community Players
2%
Curtain Call Theatre
2%
The Auguste Roost
2%
Auburn Players
2%
Colonial Little Theater
2%Favorite Local Theatre (Professional)
Broadway Upstate
9%
Redhouse Arts Center
6%
Blackfriars Theatre
5%
OFC Creations
5%
JCC CenterStage
5%
Hangar Theatre
4%
Syracuse Stage
4%
Fort Salem Theater
4%
Playhouse Stage Company
3%
Proctors
3%
Kitchen Theatre Company
3%
Cortland Repertory Theatre
3%
Pendragon Theatre
3%
Lake George Dinner Theater
3%
Bridge Street Theatre
3%
Capital Repertory Theatre
2%
Mac-Haydn Theater
2%
The Rev Theatre Company
2%
Infinite Spark Theater Company
2%
West Herr Auditorium Theatre
2%
Tri-Cities Opera
2%
Chenango River Theatre
2%
The Company Theatre
2%
Bannerman Island Outdoor Theatre
2%
Cohoes Music Hall
2%
