Mannu Silva EstÃ¡ Em Cartaz Em JOAO E MARIAâ€“ O MUSICAL

Atriz Mannu Silva está em cartaz no espetáculo 'Joao e Maria – O Musical' com sessões se esgotadas em São Paulo.

Atriz Mannu Silva está em cartaz no espetáculo 'Joao e Maria - O Musical' com sessões se esgotadas em São Paulo.

O musical com direção de Fernanda Chamma e Daniela Stirbulov, que também assina o texto do espetáculo, traz para os palcos uma nova versão da clássica trajetória dos irmãos João e Maria, que se perdem em uma floresta e encontram uma casa feita de doces, habitada por uma bruxa (interpretada por Ivan Parente).

A montagem acontece em um espaço alternativo, em um palco semi-arena e os atores e a plateia usam máscaras para segurança de todos. A montagem tem participação de 60 jovens talentos, divididos em dois elencos. As músicas originais são do ator e compositor Fred Silveira, a direção musical é de Willian Sancar e as coreografias de Mariana Barros. O musical é para toda família e tem 70 minutos de duração.

Mannu Silva integrou elenco de 'O Baquete de Natal' com direção de Fernanda Chamma, 'A Christmas Carol' com direção de Fernanda Chamma, apresentado no Teatro Renault. Participação no clipe de Hamilton com direção de Fernanda Chamma e Wesley Messias e de 'Matilda in Concert' com Flávio Lago e Fernanda Chamma. Atualmente integra elenco de 'João e Maria - O Musical' em cartaz no Teatro D em São Paulo.

A atriz está no sexto ano de ballet Clássico na academia Nova Forma em Aruja/SP, onde ganhou concurso de dança na categoria solo. Cursou Teatro e Teatro Musical no Macunaíma, participando da peça 'Alladin'. Participo do Workshop da Agência Tribo de Atores. Faz curso de Musicalização na Escola Minorulandia. No Estúdio Broadway fez curso de TV e Cinema com Rica Mantoanelli, curso de interpretação com Arthur Berges, jazz com Dani Delova e permanece até hoje fazendo curso de Teatro Musical, jazz, interpretação, sapateado e canto. Faz coaching com Fernanda Chamma.

Shows View More Brazil Stories Related Articles

More Hot Stories For You