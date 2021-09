BWW Review: R&H CINDERELLA Returns to Sao Paulo With Stellar Cast

One of the most famous stories in universal literature will take São Paulo stage. 'Cinderella, o Musical' premieres on September 2, at Teatro Liberdade, after being seen by more than 200,000 people in its previous productions. With Fabi Bang spearheading the new cast, Rodgers & Hammerstein's 'Cinderella' has original direction and a Brazilian version by Charles Möeller and Claudio Botelho, with Vanessa Costa signing the direction of the revival. The show returns in a big way, bringing names like André Loddi (Prince Topher), Gottsha (Madame), Helga Nemetik (Marie, the Fairy Godmother), Diego Montez (Jean Michel), in a cast of 22 actors. The production is by Touché Entertainment.

Uma das mais famosas histórias da literatura universal ocupa o palco de São Paulo. 'Cinderella, o Musical' estreia no dia 02 de setembro, no Teatro Liberdade, após ser visto por mais de 200 mil pessoas em suas montagens anteriores. Com Fabi Bang encabeçando o novo elenco, 'Cinderella', de Rodgers & Hammerstein, tem direção original e versão brasileira de Charles Möeller e Claudio Botelho e Vanessa Costa assinando a direção da remontagem. O espetáculo retorna em grande estilo trazendo nomes como André Loddi (Príncipe Topher), Gottsha (Madrasta), Helga Nemetik (Fada Madrinha), Diego Montez (Jean Michel), em um elenco de 22 atores. A produção é da Touché Entretenimento.

André Loddi (as Prince Topher) and Fabi Bang (as Cinderella)

photo by Priscila Prade

O elenco da nova montagem conta ainda com Luana Bichiqui (Charlotte), Thuany Parente (Gabrielle), Conrado Helt (Sebastian), Fernando Palazza (Lorde Pinkleton), Pâmella Rossini (ensemble e cover Cinderella), Nathalia Serra (ensemble e cover Charlotte), Felipe Assis Brasil (ensemble, cover Príncipe e cover Lorde Pinkleton), Igor Miranda (ensemble e cover Sebastian), Ana Luiza Ferreira (ensemble, cover madrasta e cover fada), Leticia Mamede (ensemble e cover Gabrielle), William Sancar (ensemble, assistente Sebastian, cover Jean), Raquel Riga (ensemble), Caru Truzzi (ensemble), Alberto Goya (ensemble), Murilo Ohl (ensemble), Victor Vargas (ensemble) e Afonso Monteiro (ensemble e cover assistente Sebastian).

A versão brasileira é repleta de momentos especiais, mas a cena de maior impacto é o momento no qual a Fada Madrinha deixa a princesa pronta para o baile em, literalmente, um passe de mágica. Tudo graças a efeito holográfico em 3D, usado pela primeira vez em cena no Brasil. Os efeitos visuais tomam conta da peça em outros momentos, como quando a Fada Madrinha voa e também quando monstros invadem e incendeiam a plateia.

Com direção da consagrada dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, a versão brasileira de 'Cinderella' estreou no Brasil em 2016, passando por Rio, São Paulo (em duas temporadas) e várias capitais brasileiras. O espetáculo colecionou prêmios, como o Reverência (Melhor espetáculo voto popular, cenário e iluminação), Bibi Ferreira (Melhor cenário) e Botequim Cultural (Melhor figurino).

Diego Montez (as Jean Michel) and Thuany Parente (as Gabrielle)

photo by Priscila Prade

"Aceitamos o convite porque é um musical maravilhoso! Além de criarem 'Cinderella', Richard Rodgers e Oscar Hammerstein são autores de espetáculos que determinaram os pilares dos musicais da Broadway nos anos 40, como 'Oklahoma' e ' Carousel'. Muitos não sabem, mas foram Rodgers e Hammerstein que estabeleceram o padrão de qualidade desta forma de se fazer teatro" - contextualiza Charles Möeller.

O musical estreou na Broadway em 2013, com as imortais canções de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, e novo texto de Douglas Carter Beane, recebendo nove indicações ao Tony Awards, além de vencer três Dramas Desk. É baseado na versão do conto de fadas 'Cinderella', particularmente na versão francesa Cendrillon ou La Petite Pantoufle de Verre, de Charles Perrault. Esse clássico ganhou uma versão musical para a TV, em 1957, já com as canções de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, estrelado por Julie Andrews. Este é o único musical da dupla escrito especialmente para a televisão e ganhou duas novas versões: em 1965 e 1997.

Em 2020, foram celebrados os 70 anos da animação da Disney, comemorados agora em 2021 com um novo filme, uma versão moderna e musical do clássico, com Camila Cabello em sua estreia no cinema como atriz no papel de Cinderella. O elenco conta também com grandes nomes, como Pierce Brosnan no papel do Rei, Billy Porter, como a Fada-Madrinha, Idina Menzel, como a Madrastra e Nicholas Galitzine, como o Príncipe. A nova versão do clássico estreia no dia 03 de setembro e foi idealizada por James Corden, escrita e dirigida por Kay Cannon, autor e produtor de 'Pitch Perfect'.

Renata Borges, Diretora Executiva da Touché Entretenimento - que já trouxe ao país grandes musicais, como 'Peter Pan, O Musical', 'Madagascar, uma aventura musical', 'Sim! Eu Aceito' e 'Como Eliminar Seu Chefe' - ressalta a importância de se incentivar a cultura. "É fundamental o patrocínio do Banco RCI Brasil, que enxerga a cultura como uma ferramenta de mudança positiva, apostando em conteúdo para toda a família, de uma forma leve, que consegue atingir todas as classes sociais", celebra.

Thuany Parente (as Gabrielle), Fabi Bang (as Cinderella),

Gottsha (as Stepmother) and Luana Bichiqui (as Charlotte)

photo by Priscila Prade

'Cinderella, O Musical' é uma realização da Touché Entretenimento, de Renata Borges, e tem direção musical de Carlos Bauzy, figurinos da remontagem de Toninho Miranda, cenografia de Rogério Falcão, coreografia de Alonso Barros, luz original de Maneco Quinderé, adaptação de luz de Russinho, desenho de som de Gabriel D´angelo e chapelaria de Denis Linhares. Marcelo Vasquez é o diretor residente e Marcelo Farias é o diretor musical residente.

Não se atrasem, o baile vai começar!

Helga Nemetik (as Marie, the Fairy Godmother)

photo by Priscila Prade

Serviço:

'CINDERELLA, O MUSICAL DA BROADWAY'

Local: Teatro Liberdade

Estreia: 02 de setembro

Endereço: Rua São Joaquim, 129, Liberdade

Horários:

Quintas e sextas: 20h30

Sábados: 16h e 20h30

Domingos: 16h e 20h

O espetáculo será realizado presencialmente, respeitando todas as regras de distanciamento e as demais normas sanitárias.

Preços:

Plateia Baixa R$ 240,00/R$ 120,00

Plateia Alta R$ 200,00/R$ 100,00

Balcão A R$ 150,00/R$ 75,00

Balcão B R$ 120,00/R$ 60,00

Vendas: eventim.com.br

Classificação etária: Livre

Duração: 150 min (com 15 minutos de intervalo)

Apresentação: Banco RCI Brasil

Patrocínio: Lorenzetti e Eurofarma

Apoio: Foxconn, Sonda Supermercados, Pamplona, Guarani e Giovanna Baby

Hotelaria Oficial: George V

Produção: Touché Entretenimento

Seguindo os protocolos sanitários devido à epidemia de Covid-19, a fim de evitar aglomerações, os ingressos são vendidos em pares. Para compras de ingressos individuais, é necessário selecionar os assentos disponíveis em cada setor.



INFORMAÇÃO IMPORTANTE SOBRE O MAPA DE ASSENTOS



O mapa de assentos disponível para este evento possui um sistema de bloqueio de assentos para garantir a segurança dos consumidores e respeitar as regras de distanciamento social vigentes na compra de seus ingressos. Assim sendo, não é necessário pular cadeiras durante a seleção ou realizar compras separadas; caso durante a sua compra o bloco de assentos permitido para respeitar o distanciamento social não seja 100% adquirido por você, não se preocupe: a distância segura será garantida pelo sistema





- 50% de desconto para estudantes, idosos (maiores de 60 anos), portadores de necessidades especiais e acompanhante quando necessário. Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargo do quadro de apoio das escolas de rede estadual e municipais, e professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino.

Jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos. - GLESP 25% de desconto, digite seu CPF no campo promocional - Club UOL 30% de desconto



- Apontador 25% de desconto

A bilheteria funcionará em dias de espetáculo a partir das 13h até o início do evento.

Telefone: (11) 3207-9760