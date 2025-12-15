Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards; DISASTER: THE MUSICAL Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Baltimore & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Baltimore Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Baltimore Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Suanne Eckel Thompson
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
20%
Jim Barone
- ELVIS: A MUSICAL CELEBRATION
- Milburn Stone Theatre
19%
Dry Spell
- DRY SPELL AS BLACK SABBATH
- Embassy Theatre
16%
Nate Hutchings
- NATE HUTCHINGS IN CONCERT
- Embassy Theatre
14%
Timoth David Copney
- THE BIG BROAD SONGBOOK
- Spirits, ClubCar, Lord Baltimore
12%
Joey Leavitt
- I PUT A SPELL ON YOU
- ACT Black Box Studio
12%
John Feffer
- THE WEDDING JESTER
- balto theatre project
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Natalie Hudson
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
8%
Amy Appleby
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
7%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
7%
Keirsten Gasemy
- GREASE
- Cumberland Theatre
7%
Devon Johnson
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
6%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%
Bambi Johnson & Asst. Katelyn O'Connor
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
6%
Arthur Cuadros
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%
Abigail Weinel and Olivia Winter
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
5%
Shalyce Hemby
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Abigail Weinel
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
4%
Julie Herber
- DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Christen Svingos
- SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
3%
Jill Keith
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
3%
Sisi Saunders
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Rikki Lacewell
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project (ESPtheatre)
3%
Mikayla Gilmer
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Sam Pinkleton
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Christen Svingos
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Shari Strier Seymour
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%
Olivia Winter
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Jett Meisel
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
1%
Mark Minnick
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Lisa Chadwick
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Andrew Malone
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Tiffany Zellner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
6%
Nick Cochran
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
5%
Dann Combs
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Tiffany Zellner
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Miranda Secula-Rosell and Jennifer Secula
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Jennifer Clark
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Jennifer Clark
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Larry Boggs
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Dann Combs
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Dann Combs
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Giuliana Weiss
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
3%
Elizabeth Tringali and Judy Harkins
- JANE ANGER
- Maryland Ensemble Theatre
3%
Nick Burt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Danise Whitlock & Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Deana Fisher Brill
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Kristina Lambdin
- MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Miranda Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Heather C. Jackson
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%
Julie Cray
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
David Burdick
- POTUS
- everyman
2%
Danise Whitlock
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%Best Dance Production GREASE
- Cumberland Theatre
23%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
16%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
13%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
13%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
12%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
9%SLEEPING BEAUTY
- Cecil Dance Theatre
8%HOLIDAY ENCHANTMENT
- Cecil Dance Theatre
3%HARRIET'S HAPPIEST HALLOWEEN
- Harford Dance Theatre
3%Best Direction Of A Musical
Dr. Shane Jensen
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Anna See-Jackowski
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
8%
Danny Durr
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
7%
Hayden Davis
- GODSPELL
- Embassy Theatre
6%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
5%
Kevin McAllister
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
5%
Andrew John Mitchell
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
Laura Beth Wonsala
- OLIVER!
- Players on Air
4%
Sean Elias
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Ryan Sherchak
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Constantine Maroulis
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
3%
Scott Ruble
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Kimberli Rowley
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Dennis Clark
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
3%
Eric Bray Jr.
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Sean Elias
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
John Desmone
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Stephen Foreman
- SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%
Ashley Gerhardt
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%
Joel Roberson & Miranda Secula-Rosell
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Dane Hutchinson
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
2%
Miranda Secula-Rosell
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%
Mark Minnick
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
1%
Mark Minnick
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
1%Best Direction Of A Play
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Al Hall
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
7%
Rain Pryor
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters (partnership)
6%
Miranda Secula-Rosell & Savanna Wright
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Dane Hutchinson
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
4%
Géné Fouché
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Kevin McAllister
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Tyler Gilks
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
4%
Nicole Mattis
- DOUBT
- Cumberland Theatre
4%
Ann Turiano
- HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
3%
Karen Weaver
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Rikki Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Rebecca Wahls
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
3%
Nick Hrutkay
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
3%
Jalice Ortiz-Corral
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
2%
Michelle Boizelle
- CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%
Jennifer Enfield
- A CHRISTMAS CAROL
- ACT Black Box Studio
2%
Seamus Miller
- A CHRISTMAS CAROL
- Chesapeake Shakespeare Company
2%
Tom Wyatt
- WORKING A MUSICAL
- Colonial Players of Annapolis
2%
Sache Satta-Fleming
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Tom Doty
- THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
2%
Evan Crump
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%Best Ensemble DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
6%TOPDOG/UNDERDOG
- Spotlighter's Theatre
4%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%GODSPELL
- Embassy Theatre
3%OLIVER!
- Players on Air
3%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
3%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%GREASE
- Cumberland Theatre
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
2%THE BORROWERS
- Maryland Ensemble Theatre
2%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%POTUS
- everyman
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
1%COMPANY
- Players on Air
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
John Purnell
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
12%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
9%
Will Heyser-Paone
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
7%
Brett Pearson
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%
Rhett Wolford
- DOUBT
- Cumberland Theatre
6%
Chenelle Foster
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Hayden Davis & Kat Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Thomas Gardner
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
4%
Bevin Gorin
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
4%
Tyrell Stanley
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Liam Corley
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Thomas Gardner
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Iron Crow Theatre
3%
Lynn Joslin
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
3%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Tyler Gilks
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
3%
Daniel Reed
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Tim Beavers
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Scott Ruble
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
2%
Dakota Secula-Rosell
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sophie Barden
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Doug Grove
- THE BEAUTY QUEEN OF LEENANE
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Rob Miller and Grace Wantz
- SOMETHING ROTTEN!
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Rook Bartlett
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
2%
Matt Coyle
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Eric Jones
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
11%
Kelly Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
11%
Jaiden Courrier
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
11%
Laura Groves
- GODSPELL
- Embassy Theatre
7%
Amanda Stilwell
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
5%
Amanda Stilwell
- AVENUE Q
- Authentic Community Theatre
5%
Angelica Ramos
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
4%
Trey Pope
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
4%
George Smith
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Amy Heikkinen
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Keric Ellis
- RENT
- Authentic Community Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
3%
Sam Meros
- BEAUTY AND THE BEAST
- Milburn Stone Theatre
3%
Jane Cardona/Kris Kukul
- CEILIDH
- M & T bank exchange
3%
Bennett Spotts
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Trey Pope
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Ross Scott Rawlings
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
3%
Tad Howley
- BALTIMORE SYMPHONY GAMERS ORCHESTRA
- War Memorial Building
3%
Kelly Stoneberger
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Marci Shegogue
- INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%
Sarah Field
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Lisa Dodson
- FALSETTOS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Marci Shegogue
- SONGS FOR A NEW WORLD
- Other Voices Theatre
2%
Joey Leavitt
- DESCENDANTS: THE MUSICAL
- ACT Black Box Studio
1%Best Musical DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
10%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
6%JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
6%GODSPELL
- Embassy Theatre
5%THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
5%THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
4%GREASE
- Cumberland Theatre
4%HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%OLIVER!
- Players on Air
3%ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
2%OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%CEILIDH
- M & T bank exchange
2%HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Signature Theatre
2%RENT
- ACT Black Box Studio
2%9 TO 5 THE MUSICAL
- Toby's Dinner Theatre
2%A CHRISTMAS CAROL: THE MUSICAL
- Players on Air
2%INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
2%ONCE
- Milburn Stone Theatre
2%SEUSSICAL
- Silhouette Stages
2%INDECENT
- Endangered Species theatre Project
2%GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
2%Best New Play Or Musical A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
14%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
12%JOHN WILKES BOOTH - ONE NIGHT ONLY
- Baltimore center stage
10%NEVER SAY GOODBYE & THE MARIE DEFENSE
- Embassy Theatre
9%CEILIDH
- M & T bank exchange
9%BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
7%CALL ME BY ANY OTHER NAME... JUST AS SWEET
- The Voxel
7%WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
6%EVERYTHING THAT NEVER HAPPENED
- Center Stage Baltimore
5%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
5%INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
4%MYTHOS OF A LOST NIGHTMARE
- Red Hill Theatre Group
2%FLOATING DOWN TO CAMELOT
- spotlighters
2%VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Performer In A Musical
Meghan McCarthy
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
6%
Ethan Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
4%
Lynwood McLeod
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Caitlyn Ruth McClellan
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
4%
John Murphy
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
4%
Addie Skillman
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
4%
Amanda Bradford
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
3%
Jack Patterson
- ROCK OF AGES
- Small Town Stars Theatre Company
3%
Cameron Walker
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Brian Records
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Abby Middleton
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
2%
Nolen Petrosky
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Codey Odachowski
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Tameka Harris
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Justin Patterson
- OLIVER!
- Players on Air
2%
Raven Elenor Sylvana
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%
Wilson Seltzer
- HAIR
- Vagabond Players
2%
Brittany Johnson
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Deacon Withers
- HEATHERS
- Authentic Community Theatre
2%
Kristen Stickley
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Gianni Saverio
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Taber Robinette
- GODSPELL
- Embassy Theatre
1%
Nicky Kaider
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
1%
Scott Gilmore
- CEILIDH
- M & T bank exchange
1%
Will Brown
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Performer In A Play
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
9%
Gillian Shelly
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
5%
Skylar Lane
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Alex Stompoly
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Aaron Watkins
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
4%
Delaney Goodwin
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Bill Dennison
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
4%
Jossan Robinson
- TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
3%
Nick Yarnevich
- THE CHERRY ORCHARD
- Towson University
3%
Julie Herber
- DOUBT
- Cumberland Theatre
3%
Christopher Malone
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Logan Wheeler
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Olivia Ward
- THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Kimberli Rowley
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
2%
Jack Evans
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Kadejah Oné
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
2%
Jacqueline Youm
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Alexandra Overby
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Garrett Webb
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Vedant Sharma
- ROPE
- UpStage Artists
2%
Tom Doty
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- Potomac Playmakers
2%
Andrew King
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%
Sharon Maguire
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Katlynn Lahman
- MISERY
- Embassy Theatre
1%
Jessie Duggan
- POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
1%Best Play MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%TOPDOG/UNDERDOG
- ESPtheatre & Spotlighters
6%HAMLET
- Milburn Stone Theatre
6%LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
6%THE CRUCIBLE
- Small Town Stars Theatre Company
5%THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%MARY STUART
- Chesapeake Shakespeare Company
4%MISERY
- Embassy Theatre
4%ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%THE CEMETERY CLUB
- Potomac Playmakers
3%DOUBT
- Cumberland Theatre
3%ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%POTUS
- Small Town Stars Theatre Company
2%PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%HOW TO TRANSCEND A HAPPY MARRIAGE
- Iron Crow Theatre
2%CHRISTMAS CAROL DRUNK AFTER DARK
- ACT Black Box Studio
2%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
2%KONG'S NIGHT OUT
- UpStage Artists
2%CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%INDECENT
- Endangered Species (theatre) Project
2%THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Jim Stoneberger
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
10%
Rhett Wolford
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
8%
Ben Marsh
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
7%
Bruce Kapplin
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
6%
Shane Lowry
- THE LITTLE MERMAID
- Toby's Dinner Theatre
4%
David DiFalco
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Don Llewellyn
- GODSPELL
- Embassy Theatre
4%
Tim Beavers and Paul Keays
- INTO THE WOODS
- Small Town Stars Theatre Company
4%
Tyler Gilks
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
3%
Ben Marsh
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
3%
Daniel Ettinger
- THE PIANO LESSON
- everyman
3%
Ben Marsh & Brandon Gorin
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
3%
Aaron Angello
- THE BALTIMORE WALTZ
- Ardeo Theatre Company
3%
Emily Lotz
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
3%
Maggie Jackson
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
2%
Ben Marsh
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
David DiFalco
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Scott Ruble
- RENT
- ACT Black Box Studio
2%
Tyler Gilks & Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
2%
Emily lotz
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Rachel hauck
- CEILIDH
- M & T bank exchange
2%
Justin Nepomuceno
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
2%
Shane Lowry
- THE MUSIC MAN
- Toby's Dinner Theatre
2%
Scott Ruble
- AVENUE Q
- ACT Black Box Studio
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Hayden Van Wormer
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
15%
Corey Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
12%
Zach Sexton
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
9%
Ryan Edwards
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
9%
Brett Pearson & Paul Suroweic
- ONCE
- Milburn Stone Theatre
5%
Brett Reel
- BRETT REEL'S CALLBACKS
- Embassy Theatre
5%
Mark Ashby
- INSTRUMENTS OF HEALING
- Embassy Theatre
5%
Chris Lane
- MA RAINEYS BLACK BOTTOM
- ArtsCentric Inc
5%
Brett Reel
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
5%
Marc Smith
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
4%
Mark Smedley
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
4%
Hayden Davis
- MISERY
- Embassy Theatre
4%
Jen Scorziello
- ANASTASIA
- Milburn Stone Theatre
4%
Tom Majarov
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Jen Scorziello
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Jen Scorziello
- CRY-BABY
- Milburn Stone Theatre
3%
Max Garner
- VARIATIONS ON NIGHT
- Rapid Lemon Productions
2%Best Supporting Performer In A Musical
Michael Kenny
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
9%
Melanie Kurstin
- HEDWIG AND THE ANGRY INCH
- Maryland Ensemble Theatre
6%
Emily L. Sergo
- DISASTER: THE MUSICAL
- Annapolis Summer Garden Theatre
3%
Anna Hampton
- GODSPELL
- Embassy Theatre
3%
Cera Baker
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
3%
Alissa Margolis
- GUYS & DOLLS
- Other Voices Theatre
3%
Roman Adolfs
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song
3%
Connor McCabe
- GREASE
- Cumberland Theatre
3%
Emily Snyder
- GREASE
- Cumberland Theatre
2%
Aly Kaiser
- RUTHLESS! THE MUSICAL
- Players on Air
2%
Justin Skinner
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Adrienne Athanas
- THE SOUND OF MUSIC
- Toby's Dinner Theatre
2%
Connor McCabe
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Jacob Gross
- BE MORE CHILL
- Milburn Stone Theatre
2%
Nolen Petrosky
- JERSEY BOYS
- Cumberland Theatre
2%
Tia Silver
- PIPPIN
- Small Town Stars Theatre Company
2%
Sam Ranocchia
- SISTER ACT
- Phoenix Festival Theatre
2%
Fela Langston
- THE COLOR PURPLE
- ArtsCentric Inc
2%
Daniel Russell
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- September Song Musical Theatre
2%
Josiah Thompson
- HAIRSPRAY
- Dundalk Community Theater
2%
Heather Ann Bounds
- JEKYLL & HYDE
- OH Productions
2%
Kiley Ernest
- THE ROCKY HORROR SHOW : PRIDE EDITION
- Iron Crow Theatre
2%
Emma Schilling
- THE WEDDING SINGER
- Cumberland Theatre
2%
Gabrielle Wuensch
- OKLAHOMA!
- Milburn Stone Theatre
2%
Ian Donoway
- GODSPELL
- Embassy Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
10%
Willem Rogers
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Kiersten Gasemy
- THE COTTAGE
- Cumberland Theatre
5%
Nadia Palacios
- CLYDE'S
- Maryland Ensemble Theatre
5%
Jayden Perez
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST
- Other Voices Theatre
4%
Eric Jones
- A VERY JEWISH CHRISTMAS
- Maryland Ensemble Theatre
4%
Breton Stailey
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
4%
Danise Whitlock
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
4%
Adanya Koger-Hobson
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Krysta Stefanosky
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
3%
Jonah Caudle
- LITTLE WOMEN
- Embassy Theatre
3%
Andromeda Bacchus
- WORKING FOR CRUMBS
- Spotlighter's Theatre
3%
Riley Calpin
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
3%
Charlie Meeks
- ANTONY & CLEOPATRA
- Cumberland Theatre
3%
Valerie Lewis
- HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
3%
Ashton Joy
- CHRISTMAS BELLES
- Embassy Theatre
2%
Luann Lancaster
- THE STRANGE CASE OF DR. JEKYLL & MR. HYDE
- Embassy Theatre
2%
Daniel J. Mauro
- THE SHARK IS BROKEN
- Cumberland Theatre
2%
Steven Todd Smith
- THE SHARK IS BROKEN
- Maryland Ensemble Theatre
2%
Brian Keith MacDonald
- AS YOU LIKE IT
- Unstrung Harpist
2%
Pam Huxtable
- HAMLET
- Milburn Stone Theatre
2%
Samuel White
- THE CRUCIBLE
- Milburn Stone Theatre
2%
Cameron Isaac
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Semaj Kelly
- ROMEO & JULIET
- Laurel Mill Playhouse
2%
Stephanie Mull
- PUFFS
- ACT Black Box Studio
2%Best Theatre For Young Audiences Production A WINNIE THE POOH CHRISTMAS TAIL
- Small Town Stars Theatre Company
42%DON'T LET THE PIGEON DRIVE THE BUS! THE MUSICAL
- Maryland Ensemble Theatre
36%HONEY BEE BABY
- Rapid Lemon Productions
13%MORRIS MICKLEWHITE AND THE TANGERINE DRESS
- Maryland Ensemble Theatre
9%Favorite Local Theatre
Annapolis Summer Garden Theater
12%
Cumberland Theatre
10%
Milburn Stone Theatre
8%
Maryland Ensemble Theatre
8%
Embassy Theatre
6%
Maryland Renaissance Festival
6%
September Song Musical Theatre
6%
Small Town Stars Theatre Company
5%
Players on Air
4%
Toby's Dinner Theatre
3%
Iron Crow Theatre
3%
Spotlighter's Theatre
2%
Everyman Theatre
2%
OH Productions
2%
Other Voices Theatre
2%
Chesapeake Shakespeare Company
2%
Center Stage Baltimore
2%
Authentic Community Theatre
2%
Silhouette Stages
1%
ArtsCentric Inc
1%
ACT Black Box Studio
1%
Scottfield Theatre Company
1%
Dundalk Community Theater
1%
Potomac Playmakers
1%
Endangered Species theatre Project
1%