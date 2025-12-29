Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards; SOMETHING ROTTEN! Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Albuquerque & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Albuquerque Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
New Mexico’s Gay Men’s Chorus
- WE’RE STILL STANDING
- Popejoy
27%
Debra Ann Byrd
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
14%
Stevie Nichols
- SHOWCASE SERIES: GOLDEN AGE
- Musical Theatre Southwest
11%
Hannah Machado
- THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
11%
Morgan Geddes
- SHOWCASE SERIES: LOVE GONE WRONG
- Musical Theatre Southwest
10%
Andy Boehnlein
- SHOWCASE SERIES: SPOOKY SEASON
- Musical Theatre Southwest
7%
Antonio Granjero
- EL FLAMENCO CABARET
- Entreflamenco
7%
Zircus Erotique
- SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%
Dominic Rosner-Salazar
- SHOWCASE SERIES: 7 DEADLY DESIRES
- Musical Theatre Southwest
4%
Doug Preston, Joe Illick
- ZOZOBRA: THE REVENGE
- New Mexico Philharmonic
4%Best Choreography Of A Play Or Musical
Larry Joseph Aguilar & Nathan Clifford
- MATILDA
- The Cardboard Playhouse Theatre
17%
Annmarie Garcia Sheahan
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
14%
Jonathan Ragsdale
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Sarah Harkness
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%
Annmarie Garcia Sheahan
- WE'RE STILL STANDING
- New Mexico Gay Men's Chorus
7%
Zane Barker
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%
Laura Orozco-Garrett
- INTO THE WOODS
- Laura Orozco-Garrett
5%
Dyane Harvey-Salaam
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
4%
Laura Orozco-Garrett
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
4%
Zane Barker
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Wendy Barker
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Louis & Courtney Giannini
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Wendy Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Louis Giannini
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Talia Pura
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Laura Orozco-Garrett
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ann Marie Pennington
- MATILDA
- Cardboard Playhouse Theatre Company
16%
Alexandre Jamon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
12%
Cassandra Trautman
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Robbie Zanotti
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%
Aleah Montano
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
5%
Katy Jacome and Shannon Scheffler
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Rachel Capener
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Aubrey Pietrocci
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Avery Edwards
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Eden Resnick
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Khristah Garcia
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
3%
Louisa O'Neill
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Rachael Capener
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Gail Cooper-Hecht
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
2%
Kaylee Silcocks
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Paige Gallegos
- SING TO ME, MUSE
- Breaking Even
2%
Kimmy Cunnington
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Brianna Fristoe
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Erin Moots
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Rachel Capener
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Caitlyn Fox
- OTHELLO
- ISC Santa Fe
1%
Kaylee Silcocks
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
1%
Joseph Blaha
- DRACULA
- Santa Fe Playhouse
1%
Rachel Capner
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%
Lila Martinez
- CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
1%Best Dance Production SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
28%DRACULA
- Elite Dance and Theatre
23%THE WIZARD OF OZ
- Elite Dance & Theatre
21%UNBOUND: A PERFORMANCE RITUAL
- Dancing Earth Creations
13%SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%ANTOLOGÍA #1
- Ramos Danza
5%LINEAGE
- Zeitgeist Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Anna Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
19%
Doug Montoya and Kristin K. Berg
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
18%
Laura Cummings Wright
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
12%
Randal K. West
- LEGALLY BLONDE
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%
Theresa Carson
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
7%
Rob Sisneros
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
7%
David Bryant
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Art Tedesco
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
6%
Marilyn Barnes
- INTO THE WOODS
- Tri-MProductions
5%
Laurie Finnegan
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Marilyn Barnes
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Talia Pura
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
2%Best Direction Of A Play
Tara Moses
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
11%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
11%
Christy Burbank
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
7%
James Cady
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
6%
Clare Davidson
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Zoe Burke
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
5%
Cameron Illidge-Welch
- A YEAR IN QUIRKY TOWN
- Abobe Theatre
5%
Colin Hovde
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
4%
Lynn Goodwin
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actor's Lab
4%
Theresa Carson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Robb Anthony Sisneros
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
RayRey Griego
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Tina Packer
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
3%
RayRey Griego
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Emily Rankin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actor's Lab
3%
Zoe Burke
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Henry H. Avery
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
2%
Vanessa Rios y Valles
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Ryan Jason Cook
- COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- The Vortex
2%
Zoe Lesser
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Robin Havens - Parker
- NOW AND THEN
- The Adobe
2%
Lauren Albonico
- METAMORPHOSIS
- Vortex Theatre
2%
Leslee Richards
- HAMLET
- The Vortex
2%
Stephanie Grilo
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
1%
Stephanie Grilo
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
1%Best Ensemble SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
14%MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
14%HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
8%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
6%A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
5%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
4%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
3%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
3%SING TO ME, MUSE!
- BreakingEven
3%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
2%THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
2%CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
2%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%METAMORPHOSES
- The Vortex Theatre
1%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
1%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Incite Shakespeare Compamy
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nicholas Hogan
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
13%
Zac Goin
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
11%
Danica Miller
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%
Brittany Baker
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%
Fabian Garcia
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
RayRey Griego
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
RayRey Griego
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Linnea Mae
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Riley Lewis
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
4%
Skip Rapoport
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Banx Tenorio
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Ryan Jason Cook
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
2%
Diego Garcia
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Zac Goin
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Riley Lewis
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Tiana Strode
- SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
2%
Lucas Zuniga
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Lapis Kesselring
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jennifer Fok
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Skip Rapoport
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- EDEN PRAIRIE, 1971
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Gretchen Amstutz
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
18%
Xavier Visage
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
15%
Aaron Howe/Colin Burdge
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
13%
Colin Burdge
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
9%
Shelly Andes
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
7%
Gregory Gallagher
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
6%
Lina Ramos
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Kathleen Rich
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Cheryl Sharp
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Gregory Gallagher
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Michael Gale
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Charles Tichenor
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
3%
Kathleen Ritch
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Karles McQuade
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Musical SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
21%MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
15%THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
10%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
8%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
5%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
5%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
4%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
1%OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
0%Best New Play Or Musical PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
26%LION ISLAND
- Vortex Theatre
16%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
12%103RD MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
9%NOW AND THEN
- The Adobe
9%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
7%WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
6%CHUPACABRA FROM PLANET ZAR
- Theater of Death
4%GRACE STORIES
- Ironweed Productions
4%THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
3%BLUE DESERT
- Teatro Paraguas
2%BIG WORDS
- Teatro Paraguas
1%Best Performer In A Musical
Sean McCall
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Lindsey Meek
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Dakotah Lopez
- SOMETHINGS ROTTEN
- Santa Fe playhouse
7%
Olivia Darling Busby
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
7%
Lando Ruiz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Courtney Gates
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Caiti Lord
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
4%
Jesse Graff
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
4%
Christian Libonati
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
4%
Travis Burge
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Bill Brooks - Harvey Milk
- UNBREAKABLE HARVEY MILK
- New Mexico Gay Men's Chorus
3%
Jet Terry
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Adrianne Elkins
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Lauren Jehle
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Noah Smith
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
2%
Anna Wilson
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
2%
Zane Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Gilbert Chavez
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Amy Poland
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Ron Gallegos
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Divara Harper
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Nicole Erdman
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%
Mary Brzezinski-Mabel
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ryan Pennington
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Santiago Alfonso Meza
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
1%Best Performer In A Play
Bradley Lewis
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
11%
Madison Dodd
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
7%
Christy Burbank
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Stephanie Jones
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
Christina Martos
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%
Hector Corona
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
4%
Merritt C. Glover
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Jesse Miller
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%
Noe Fields-Perkins
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
3%
Aaron Black
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Hania Stocker
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
3%
Myles Hughes
- THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
3%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%
Pilar O’Connell
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
2%
DeAnna Gonzalez
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Isabel Madley
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Mariah Montoya
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Alex Reid
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
2%
Tim Nguyen
- DRACULA
- Elite Dance & Theatre
2%
Versai Knight
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Beatrice Villegas
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Ian R.Q. Slater
- HAMLET
- Vortex
2%
Isaac Carrillo
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Ed Chavez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
1%
Devoney Wilhite
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%Best Play PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
14%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
9%MISERY
- Albuquerque Little Theatre
8%WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
5%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
5%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
5%A VIEW FROM A BRIDGE
- Vortex Theatre
4%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
4%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
3%LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
3%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
3%THREE CATS CAFE
- Teatro Paraguas
2%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
2%EVERY BRILLIANT THING
- Santa Fe Playhouse
2%KING JAMES
- Vortex Theatre
2%NOW AND THEN
- The Adobe
2%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
2%HAMLET
- Exodus Ensemble
1%COWBOY MOUTH
- New Mexico Actors Lab
1%BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
1%Best Production of an Opera LA BOHÈME
- Santa Fe Opera
36%TURN OF THE SCREW
- Santa Fe Opera
18%MADAMA BUTTERFLY
- Opera Southwest
18%DIE WALKÜRE
- Santa Fe Opera
13%LLANTOS 1492
- Opera Southwest
10%AGES AGO
- The Anti-Opera
5%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cruz Hernandez
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
14%
Doug Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
13%
Daniel Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Kimberly Powers
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
Jason Cook
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
7%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
7%
Chris Conard
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
6%
Jason Roman
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
4%
Jason Cook
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
Chadney Everett
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
David Bryant
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Dahl Delu/Kari Reese
- THE KING AND I
- Landmark Theatre
3%
Mary Rossman
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Matt Horowitz
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Joey Sauthoff
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
2%
Quinten Avila
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Jordon Embree
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Richard Hess
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Linda Wilson
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Mary Rossman
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- Vortex Theatre
1%
Jason Roman
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Ed Hasenbalg
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre CO.
10%
Gregory Fields
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Santiago Chacon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
6%
Landa Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
6%
David D. Wright
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
5%
Lando Ruiz
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Saibi Khalsa
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Simon Welter
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
4%
Lando Ruiz
- SING TO ME MY MUSE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Jarred Sjoberg
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Justin Salada
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
Esteban Cole
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Saibi Khalsa & Cullen Elliot
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
Lando Ruiz
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Goiyo Perez
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Riley Lewis
- KING JAMES
- Vortex Theatre
2%
Lando Ruiz
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Dan Piburn
- GRACE: STORIES
- Ironweed Productions
2%
Simon Welter
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Goiyo Perez
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%Best Supporting Performer In A Musical
Drew Frost
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
11%
Zayne Thomie
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Jesse Miller
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
8%
Rachel Biggs
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
7%
Santiago Baca
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Arwyn Vernold
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Kyra Sprague
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
5%
Kelsey Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
4%
Alex Kiefert
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Lauren Jehle
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Latasha Booth
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
4%
Emily Breitbach
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
3%
Ali Esmeralda Marin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
3%
Jessica Ubiera
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Jim Williams
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
2%
Lina Ramos
- MAN OF LA MANCH
- Musical Theatre Southwest
2%
Nicole Erdman
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Hania Stocker
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Tasha Booth
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Jim Williams
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Paul Ashby
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Doug Vandewinckel
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Russell Gurule-Rietmann
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Nina Damián Folch
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Play
Timothy Chivalette
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
11%
Paul Ashby
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
8%
Ariana Roybal
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
8%
Addie Nayback
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
7%
Emily Rankin
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Parker Owen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- NM Shakespeare Festival
4%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Brent Whitted
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Aaron Black
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Yasmin Bañuelos
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Ali Esmeralda Marin
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
3%
Amy Meilander
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Elizabeth Olton
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Alex Glover
- CORIOLANUS
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Yamiley Allen
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Jesus Bañuelos
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Garrick Sigl
- BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
2%
Caitlyn Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Graydon Clarke
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Michelle Volpe Roe
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
2%
Ang Lopez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Russell Gurule
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Ed Benson
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theater
2%
María Teresa Herrera
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Owen Reid Callis
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
2%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Santa Fe Playhouse
30%THE BOX
- The Box
17%SEUSSICAL
- Musical Theatre Southwest
14%BIG BAD WOLF
- Vortex Theatre
11%NM YOUNG ACTORS
- Kimo Theatre
7%A CHRISTMAS CAROL
- Upstart Crows
7%ROMEO & JULIET
- Upstart Crows
6%BYE BYE BIRDIE
- Pandemonium Productions
5%DREW'S CLUES
- Teatro Paraguas
2%Favorite Local Theatre
Santa Fe Playhouse
23%
Cardboard Playhouse Theatre Company
10%
Albuquerque Little Theatre
10%
Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Musical Theatre Southwest
9%
The Vortex Theatre
6%
The Box Performance Space and Improv Theatre
5%
West End Productions
3%
Tri-M Productions
3%
NM Actors Lab
2%
New Mexico Actors Lab
2%
Landmark Musicals
2%
The Adobe Theater
2%
ISC Santa Fe
2%
New Mexico Shakespeare Festival
2%
Opera Southwest
2%
North Fourth Arts Center
1%
Fusion Theater
1%
Teatro Paraguas
1%
Adobe Theatre
1%
Santa Fe Classic Theater
1%
Duke City Rep
1%