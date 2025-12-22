Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards; Santa Fe Playhouse Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Albuquerque & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Albuquerque Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Albuquerque Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
New Mexico’s Gay Men’s Chorus
- WE’RE STILL STANDING
- Popejoy
29%
Debra Ann Byrd
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
14%
Hannah Machado
- THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
11%
Stevie Nichols
- SHOWCASE SERIES: GOLDEN AGE
- Musical Theatre Southwest
11%
Morgan Geddes
- SHOWCASE SERIES: LOVE GONE WRONG
- Musical Theatre Southwest
8%
Antonio Granjero
- EL FLAMENCO CABARET
- Entreflamenco
7%
Andy Boehnlein
- SHOWCASE SERIES: SPOOKY SEASON
- Musical Theatre Southwest
7%
Zircus Erotique
- SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%
Dominic Rosner-Salazar
- SHOWCASE SERIES: 7 DEADLY DESIRES
- Musical Theatre Southwest
5%
Doug Preston, Joe Illick
- ZOZOBRA: THE REVENGE
- New Mexico Philharmonic
4%
Best Choreography Of A Play Or Musical
Larry Joseph Aguilar & Nathan Clifford
- MATILDA
- The Cardboard Playhouse Theatre
18%
Annmarie Garcia Sheahan
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
13%
Jonathan Ragsdale
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Sarah Harkness
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Annmarie Garcia Sheahan
- WE'RE STILL STANDING
- New Mexico Gay Men's Chorus
7%
Zane Barker
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%
Laura Orozco-Garrett
- INTO THE WOODS
- Laura Orozco-Garrett
5%
Laura Orozco-Garrett
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
4%
Dyane Harvey-Salaam
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
4%
Zane Barker
- THE PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Wendy Barker
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Wendy Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Louis & Courtney Giannini
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Louis Giannini
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Talia Pura
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Laura Orozco-Garrett
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Ann Marie Pennington
- MATILDA
- Cardboard Playhouse Theatre Company
17%
Alexandre Jamon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
11%
Robbie Zanotti
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
11%
Cassandra Trautman
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Katy Jacome and Shannon Scheffler
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Aleah Montano
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
5%
Rachel Capener
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Aubrey Pietrocci
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Avery Edwards
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Louisa O'Neill
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Rachael Capener
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Eden Resnick
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Kaylee Silcocks
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Khristah Garcia
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
2%
Gail Cooper-Hecht
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
2%
Kimmy Cunnington
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
2%
Brianna Fristoe
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Erin Moots
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Paige Gallegos
- SING TO ME, MUSE
- Breaking Even
2%
Rachel Capener
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Caitlyn Fox
- OTHELLO
- ISC Santa Fe
1%
Kaylee Silcocks
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
1%
Joseph Blaha
- DRACULA
- Santa Fe Playhouse
1%
Lila Martinez
- CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
1%
Rachel Capner
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%Best Dance Production SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
29%THE WIZARD OF OZ
- Elite Dance & Theatre
22%DRACULA
- Elite Dance and Theatre
21%UNBOUND: A PERFORMANCE RITUAL
- Dancing Earth Creations
13%SWEET SIXTEEN
- Zircus Erotique
6%ANTOLOGÍA #1
- Ramos Danza
5%LINEAGE
- Zeitgeist Dance Theatre
4%Best Direction Of A Musical
Anna Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
19%
Doug Montoya and Kristin K. Berg
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
18%
Laura Cummings Wright
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
11%
Randal K. West
- LEGALLY BLONDE
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Theresa Carson
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
7%
Rob Sisneros
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
7%
David Bryant
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Art Tedesco
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
6%
Marilyn Barnes
- INTO THE WOODS
- Tri-MProductions
5%
Laurie Finnegan
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Marilyn Barnes
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Talia Pura
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
1%Best Direction Of A Play
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
11%
Tara Moses
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
10%
Christy Burbank
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
7%
Clare Davidson
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Zoe Burke
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
6%
Cameron Illidge-Welch
- A YEAR IN QUIRKY TOWN
- Abobe Theatre
5%
James Cady
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
5%
Colin Hovde
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
4%
Lynn Goodwin
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actor's Lab
4%
Theresa Carson
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Robb Anthony Sisneros
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
RayRey Griego
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
RayRey Griego
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Tina Packer
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
3%
Zoe Burke
- THE MRS ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
3%
Henry H. Avery
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
3%
Emily Rankin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actor's Lab
2%
Vanessa Rios y Valles
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Zoe Lesser
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Ryan Jason Cook
- COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- The Vortex
2%
Robin Havens - Parker
- NOW AND THEN
- The Adobe
2%
Lauren Albonico
- METAMORPHOSIS
- Vortex Theatre
2%
Leslee Richards
- HAMLET
- The Vortex
2%
Stephanie Grilo
- OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
1%
Stephanie Grilo
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
1%Best Ensemble MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
15%SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
14%HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
9%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
4%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex
3%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
3%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
3%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%SING TO ME, MUSE!
- BreakingEven
3%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
2%CEBOLLAS
- Santa Fe Playhouse
2%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%METAMORPHOSES
- The Vortex Theatre
1%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
1%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Incite Shakespeare Compamy
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Nicholas Hogan
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
13%
Zac Goin
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Danica Miller
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%
Brittany Baker
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%
Fabian Garcia
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
8%
RayRey Griego
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
5%
RayRey Griego
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Linnea Mae
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Skip Rapoport
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Riley Lewis
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Banx Tenorio
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Ryan Jason Cook
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Diego Garcia
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- The Vortex Theatre
2%
Zac Goin
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Riley Lewis
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Tiana Strode
- SING TO ME, MUSE
- BreakingEven
2%
Lucas Zuniga
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Lapis Kesselring
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jennifer Fok
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Skip Rapoport
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- EDEN PRAIRIE, 1971
- New Mexico Actors Lab
1%
Skip Rapoport
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
0%Best Music Direction & Orchestra Performance
Gretchen Amstutz
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
18%
Xavier Visage
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
16%
Aaron Howe/Colin Burdge
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
13%
Colin Burdge
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
9%
Shelly Andes
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
7%
Gregory Gallagher
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
6%
Lina Ramos
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
5%
Kathleen Rich
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Cheryl Sharp
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Gregory Gallagher
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
4%
Michael Gale
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Eliot Gray Fisher
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
3%
Charles Tichenor
- OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
3%
Kathleen Ritch
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
2%
Karles McQuade
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Musical SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
21%MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
16%THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
10%BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
9%DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
8%PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
5%LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
5%MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
5%CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
4%INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
1%OVER YIP'S RAINBOWS
- Labinger Productions
0%Best New Play Or Musical PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
25%LION ISLAND
- Vortex Theatre
15%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
13%NOW AND THEN
- The Adobe
10%103RD MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
10%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
7%WAKEY, WAKEY
- Fusion Theater
6%GRACE STORIES
- Ironweed Productions
4%CHUPACABRA FROM PLANET ZAR
- Theater of Death
4%THAT I WERE A MAN
- ISC Santa Fe
3%BLUE DESERT
- Teatro Paraguas
3%BIG WORDS
- Teatro Paraguas
1%Best Performer In A Musical
Sean McCall
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Olivia Darling Busby
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
7%
Dakotah Lopez
- SOMETHINGS ROTTEN
- Santa Fe playhouse
7%
Lando Ruiz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Lindsey Meek
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
5%
Courtney Gates
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
5%
Caiti Lord
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Jesse Graff
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
4%
Travis Burge
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
4%
Christian Libonati
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Jet Terry
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
3%
Bill Brooks - Harvey Milk
- UNBREAKABLE HARVEY MILK
- New Mexico Gay Men's Chorus
3%
Adrianne Elkins
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
3%
Noah Smith
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Lauren Jehle
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Anna Wilson
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
Gilbert Chavez
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Zane Barker
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Amy Poland
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Ron Gallegos
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Divara Harper
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Ryan Pennington
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Mary Brzezinski-Mabel
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
2%
Nicole Erdman
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
1%
Tim Nguyen
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
1%Best Performer In A Play
Bradley Lewis
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
Madison Dodd
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
6%
Christy Burbank
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
5%
Stephanie Jones
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
4%
Christina Martos
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%
Hector Corona
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
4%
Merritt C. Glover
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
4%
Noe Fields-Perkins
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
4%
Jesse Miller
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%
Aaron Black
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
3%
Myles Hughes
- THE UNDERPANTS
- Adobe Theatre
3%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
3%
Hania Stocker
- WHO'S AFRIAD OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
3%
Pilar O’Connell
- EVERY BRILLIANT THING
- The Santa Fe Play House
2%
DeAnna Gonzalez
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Isabel Madley
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Mariah Montoya
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
2%
Alex Reid
- COWBOY MOUTH
- New Mexico Actor's Lab
2%
Tim Nguyen
- DRACULA
- Elite Dance & Theatre
2%
Versai Knight
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Beatrice Villegas
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Isaac Carrillo
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
2%
Ed Chavez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Ian R.Q. Slater
- HAMLET
- Vortex
2%
Devoney Wilhite
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%Best Play PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
13%MISERY
- Albuquerque Little Theatre
9%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
8%WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
7%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
6%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
6%A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
5%FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
5%A VIEW FROM A BRIDGE
- Vortex Theatre
5%LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
4%ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
3%LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
3%OTHELLO
- New Mexico Shakespeare Festival
3%EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
3%THREE CATS CAFE
- Teatro Paraguas
2%COMPLETE HISTORY OF AMERICA (ABRIDGED)
- Vortex
2%NOW AND THEN
- The Adobe
2%BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
2%EVERY BRILLIANT THING
- Santa Fe Playhouse
2%THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%KING JAMES
- Vortex Theatre
2%HAMLET
- Exodus Ensemble
1%COWBOY MOUTH
- New Mexico Actors Lab
1%BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
1%Best Production of an Opera LA BOHÈME
- Santa Fe Opera
35%MADAMA BUTTERFLY
- Opera Southwest
19%TURN OF THE SCREW
- Santa Fe Opera
18%DIE WALKÜRE
- Santa Fe Opera
13%LLANTOS 1492
- Opera Southwest
10%AGES AGO
- The Anti-Opera
5%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Cruz Hernandez
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
15%
Doug Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
13%
Daniel Hogan
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
12%
Kimberly Powers
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
7%
Jason Cook
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
7%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
7%
Chris Conard
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
6%
Jason Roman
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
4%
Jason Cook
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Chadney Everett
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
David Bryant
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Dahl Delu/Kari Reese
- THE KING AND I
- Landmark Theatre
3%
Mary Rossman
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
3%
Matt Horowitz
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
2%
Joey Sauthoff
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
2%
Quinten Avila
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Jordon Embree
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Richard Hess
- CITY OF ANGELS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Linda Wilson
- NOW AND THEN
- The Adobe
1%
Jason Roman
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
1%
Ellen Mizener
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Mary Rossman
- WHAT THE CONSTITUTION MEANS TO ME
- Vortex Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Ed Hasenbalg
- HAIRSPRAY
- Four Corners Musical Theatre CO.
11%
Gregory Fields
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
10%
Santiago Chacon
- PUEBLO REVOLT
- Santa Fe Playhouse
9%
Landa Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
6%
Lando Ruiz
- MISERY
- Albuquerque Little Theatre
6%
David D. Wright
- BECOMING OTHELLO: A BLACK GIRL'S JOURNEY
- Santa Fe Playhouse
5%
Simon Welter
- THE ADDAMS FAMILY
- Landmark Musicals
4%
Saibi Khalsa
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Lando Ruiz
- SING TO ME MY MUSE
- Albuquerque Little Theatre
4%
Jarred Sjoberg
- OKLAHOMA!
- Tri-M Productions
4%
Lando Ruiz
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
4%
Justin Salada
- LITTLE WOMEN
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Lando Ruiz
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
3%
Esteban Cole
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
3%
Lando Ruiz
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
3%
Saibi Khalsa & Cullen Elliot
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
3%
Lando Ruiz
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
3%
Riley Lewis
- KING JAMES
- Vortex Theatre
2%
Goiyo Perez
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
2%
Lando Ruiz
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Dan Piburn
- GRACE: STORIES
- Ironweed Productions
2%
Simon Welter
- THE KING AND I
- Landmark Musicals
2%
Goiyo Perez
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
1%Best Supporting Performer In A Musical
Drew Frost
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
11%
Zayne Thomie
- THE LITTLE MERMAID
- Four Corners Musical Theatre Co.
11%
Rachel Biggs
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
7%
Jesse Miller
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
7%
Santiago Baca
- BEAUTY AND THE BEAST
- Albuquerque Little Theatre
6%
Arwyn Vernold
- SOMETHING ROTTEN!
- Santa Fe Playhouse
5%
Kyra Sprague
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
5%
Kelsey Montoya
- MATILDA THE MUSICAL
- Cardboard Playhouse Theatre Company
4%
Lauren Jehle
- BEAUTIFUL
- Albuquerque Little Theatre
4%
Alex Kiefert
- INTO THE WOODS
- Tri-M Productions
4%
Emily Breitbach
- LITTLE WOMEN
- Tri-M Productions
3%
Latasha Booth
- BARE: A POP OPERA
- Musical Theatre Southwest
3%
Ali Esmeralda Marin
- BIKE AMERICA
- New Mexico Actors Lab
3%
Jim Williams
- PIRATES OF PENZANCE
- Albuquerque Little Theatre
3%
Jessica Ubiera
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
3%
Lina Ramos
- MAN OF LA MANCH
- Musical Theatre Southwest
2%
Nicole Erdman
- DOG FIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Tasha Booth
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Hania Stocker
- HEROES OF THE FOURTH TURNING
- New Mexico Actors Lab
2%
Jim Williams
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Paul Ashby
- DOGFIGHT
- Musical Theatre Southwest
2%
Doug Vandewinckel
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
2%
Nina Damián Folch
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%
Russell Gurule-Rietmann
- MAN OF LA MANCHA
- Musical Theatre Southwest
1%
Rachel Biggs
- THE MELODRAMA
- Santa Fe Playhouse
1%Best Supporting Performer In A Play
Timothy Chivalette
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Albuquerque Little Theatre
9%
Paul Ashby
- EXIT, PURSUED BY A BEAR
- Albuquerque Little Theatre
9%
Addie Nayback
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
8%
Ariana Roybal
- LAUGHS IN SPANISH
- Santa Fe Playhouse
8%
Emily Rankin
- WHO'S AFRAID OF VIRGINIA WOOLF?
- Santa Fe Classic Theater
6%
Parker Owen
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- NM Shakespeare Festival
5%
Brent Whitted
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Albuquerque Little Theatre
4%
Devon Griste
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Aaron Black
- A SUBTLE KIND OF MURDER
- New Mexico Actors Lab
4%
Yasmin Bañuelos
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
4%
Ali Esmeralda Marin
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
3%
Elizabeth Olton
- THE MRS. ROCHESTERS
- Santa Fe Playhouse
2%
Yamiley Allen
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Amy Meilander
- A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
- ISC Santa Fe
2%
Jesus Bañuelos
- LION ISLAND
- Vortex Theatre
2%
Alex Glover
- CORIOLANUS
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Garrick Sigl
- BURN THIS
- New Mexico Actor's Lab
2%
Graydon Clarke
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theatre
2%
Caitlyn Fox
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Michelle Volpe Roe
- HOW THE OTHER HALF LOVES
- West End Productions
2%
Russell Gurule
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
Ang Lopez
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- New Mexico Shakespeare Festival
2%
María Teresa Herrera
- FAROLITOS OF CHRISTMAS
- Vortex Theatre
2%
Owen Reid Callis
- ROSENCRANTZ AND GUILDENSTERN ARE DEAD
- The Vortex Theatre
2%
Ed Benson
- A VIEW FROM THE BRIDGE
- The Vortex Theater
2%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Santa Fe Playhouse
31%THE BOX
- The Box
16%SEUSSICAL
- Musical Theatre Southwest
15%BIG BAD WOLF
- Vortex Theatre
11%NM YOUNG ACTORS
- Kimo Theatre
7%A CHRISTMAS CAROL
- Upstart Crows
7%ROMEO & JULIET
- Upstart Crows
6%BYE BYE BIRDIE
- Pandemonium Productions
5%DREW'S CLUES
- Teatro Paraguas
2%Favorite Local Theatre
Santa Fe Playhouse
23%
Cardboard Playhouse Theatre Company
10%
Albuquerque Little Theatre
10%
Four Corners Musical Theatre Co.
10%
Musical Theatre Southwest
10%
The Vortex Theatre
6%
The Box Performance Space and Improv Theatre
4%
West End Productions
3%
Tri-M Productions
3%
NM Actors Lab
2%
New Mexico Actors Lab
2%
Landmark Musicals
2%
The Adobe Theater
2%
ISC Santa Fe
2%
New Mexico Shakespeare Festival
2%
North Fourth Arts Center
1%
Opera Southwest
1%
Teatro Paraguas
1%
Adobe Theatre
1%
Fusion Theater
1%
Santa Fe Classic Theater
1%
Duke City Rep
0%