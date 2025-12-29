Last Chance to Vote for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards; INTO THE WOODS Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Tampa & beyond.
This is the final chance to vote for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve! The deadline to vote is December 31, 2025 at midnight.
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Tampa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
20%
Canela Vasquez, NaTasha McKenzie
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
12%
Paul Berg
- EVERY BRILLIANT THING
- Carrollwood Cultural Center
10%
Michael Raabe
- FREEFALL SINGS: SONDHEIM
- freeFall Theatre Company
9%
AR Williams
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
8%
Dirty John's
- DIRTY JOHN'S
- Studio@620
8%
Terrence Jamison
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
6%
Janderlyn White
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
6%
Larry Alexander
- MY YEAR WITH LIZA
- FreeFall Theatre
6%
Robert Teasdale and Hannah Barrens
- TILL THERE WAS YOU
- FreeFall Theatre
4%
Ryan Hill
- ONE NIGHT ONLY: RYAN HILL
- The Studio@620
4%
Dani Marie Eyermann
- ONE NIGHT ONLY: DANI MARIE EYERMANN
- The Studio@620
4%
Jai Shanae
- SOULSTICE
- The Studio@620
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Lyla Ruth
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
16%
Ev Lomba
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
13%
Chloe Lanham
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
13%
Christan McLaurine
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
11%
Tatiana Eriksen
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Alexander Jones
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
6%
Kristie Affolter
- KISS ME, KATE
- Francis Wilson Playhouse
6%
Alexander Jones
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
6%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Alexander Jones/Project Alchemy
- THE GOOD PEACHES
- American Stage
4%
Heather Kreuger
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
4%
Jessica K Scruggs
- RING OF FIRE
- American Stage
2%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
Jessica Hindsley
- HAIR
- American Stage
2%
Leann Alduenda
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Katrina Stevenson
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
13%
Andrea Herrera
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
12%
Betty-Jane Parks
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
11%
Emily Karagozian
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
9%
Lindsay Ellis
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
8%
Karen Taylor
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
6%
Shelley Giles
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
5%
Susan Dearden
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
Dee O'Brien
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
4%
Karen Taylor
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Michelle Giles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Katrina Stevenson
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Lindsay Ellis
- ADA AND THE ENGINE
- Stageworks Theatre
2%
Katrina Stevenson
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Dee O'Brien
- THE MAN FROM STRATFORD
- TheatreFor
2%
Katrina Stevenson
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- Jobsite Theatre
2%
Katrina Stevenson
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
1%
Wendell C. Carmichael
- FAT HAM
- American Stage
1%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Dee Johnson
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
1%
David Covach
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre
1%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Eric Davis
- FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
1%Best Dance Production XANADU
- Breakroom Entertainment
35%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
30%THE GOOD PEACHES
- American Stage
24%WITH LOVE
- ProjectAlchemy
11%Best Direction Of A Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
17%
Angel Borths
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
14%
April Golombek
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
11%
Karissa Barber
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
6%
Chris Holcom
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
5%
Thomas Paul
- COMPANY
- Carrollwood Players
4%
Georgia Mallory Guy
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
4%
Michelle Petrucci
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Jason Fortner
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Thomas Pahl
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Jason Fortner
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
4%
Steve Bucko
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
3%
Michele McCarty Bronson
- THE WIZARD OF OZ
- Richey Suncoast Theatre
3%
Karla Hartley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- stageworks
3%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
David Jenkins
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
2%
Jason Fortner
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
Fanni Green
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
2%
David Jenkins
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Road Show
- ERICA DAVIS
- Freefall Theatre
0%Best Direction Of A Play
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
11%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
9%
Alexa Pérez
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
7%
John David Partain
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
5%
Jack Holloway
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
5%
Betty-Jane Parks
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
4%
David J. Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
4%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
4%
David Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
3%
Josh Eberhart
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
3%
David Jenkins
- PUFFS
- Jobsite
3%
Jason Fortner
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Francis Wilson Playhouse
3%
Alan Mohney Jr.
- TWO ACROSS
- The Off-Central Players
3%
Jessica Burchfield
- OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
3%
Dee O'Brien
- MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Richard Ryan
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
2%
David Jenkins
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Clareann Despain
- WITCH HUNT
- Powerstories
2%
Erin Kearns
- CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%
Chris Holcom
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
2%
Ami Salee
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
When the Righteous Triumph
- CHRIS JACKSON
- Stageworks
1%
Owen Robertson
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
1%Best Ensemble GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
10%INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
8%ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
6%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
5%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
5%MUSIC MAN
- New Tampa Players
5%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
4%THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College/HatTrick Theater
4%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
4%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%METEOR SHOWER
- TheatreFor
3%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
3%PUFFS
- Jobsite
3%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
3%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%AMITYVILLE 74
- Carrollwood Cultural Center
2%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%POTUS
- Jobsite Theatre
1%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Celeste Silsby Mannerud
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
16%
Celeste Silsby Mannerud
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
13%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
9%
Sebastian Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
7%
Todd Wiener
- 9-5
- Carrollwood players
6%
Josh Eberhart
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
5%
Celeste N Silsby Mannerud
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%
Jo Averill-Snell
- PUFFS
- Jobsite Theatre
4%
Dalton Hamilton
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Jo Averill-Snell
- MACBETH
- Jobsite Theatre
3%
Joshua Eberhart
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
Todd Weiner
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
2%
Mike Wood
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%
Dalton Hamilton
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Stephen Bell
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
2%
Josh
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
2%
Jo Averill-Snell
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
1%
Jo Averill-Snell
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%
Mike Wood
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Latoya McCormick
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
19%
Emi Stefanov
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
13%
G. Frank Meekins
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
10%
Latoya McCormick-Hutchinson
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
10%
G. Frank Meekins
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Emi Stefanov
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
6%
Rick Barclay
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
5%
Latoya McCormick
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
5%
Xander McColley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
5%
Latoya McCormick-Hutchinson
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
5%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
4%
Jeremy Douglass
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Michael Raabe
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
William P. Coleman
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
2%
Michael Raabe
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%
Michael Raabe
- HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
1%
Michael Raabe
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
1%Best Musical INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
17%9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
9%ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
8%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
6%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
5%THE WIZARD OF OZ
- TheatreFor
4%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
4%THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
4%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
4%YOU’RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
4%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
3%COMPANY
- Carrollwood Players
3%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
2%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
2%THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
1%WONDERFUL TOWN
- Francis Wilson Playhouse
1%RING OF FIRE
- American Stage
1%ROADSHOW
- Freefall Theatre
1%GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
1%Best New Play Or Musical THE CASE OF THE MISSING JOE
- Stage West Playhouse
21%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
11%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
9%ROMEO, ROMEO
- The Beach Theatre
8%WHEN THE RIGHTEOUS TRIUMPH
- Stageworks
7%CLONE
- TheatreFor
7%THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
6%LETTERHEAD
- Carrollwood Cultural Center
5%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%FABLE
- Freefall
4%TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
4%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
3%COOLER
- LAB Theater Project
3%THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
3%HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
2%TRUST ME
- LAB Theater Project
2%FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
2%Best Performer In A Musical
Ashley Browning (Doralee)
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
10%
Sydney Beck
- XANADU
- Breakroom Entertainment
10%
Alyssa Yates
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
9%
Asher Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
7%
Taliya Smart
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
7%
Adrian De La Rosa
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%
Anny DePolis
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
4%
Charlie Lane
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
4%
Christan McLaurine
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Madison Abrams
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
3%
Sophie Tobin (Audrey)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
3%
Blaine Moss
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
3%
Patty Smithey
- AIDA
- mad Theatre
3%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%
Elizabeth Daley
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
3%
Chelsea Scourtes
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Colleen Cherry
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
2%
Kristin Brazzell (Little Red)
- INTO THE WOODS
- SPC
2%
Katie Davis
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%
David Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Richard Brown
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
1%
Julia Rifino
- TELL ME ON A SUNDAY
- Freefall Theatre
1%
Melanie Bierweiler
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%
Emilia Sargent
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Gabriel Marin
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%Best Performer In A Play
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
7%
Adrian De La Rosa
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
6%
Trevor Feshanko
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
5%
TJ Howsare
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
James Rosa
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
5%
Cody Farkas (Arturo Ui)
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
5%
Angela Bernard-Lucien
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
4%
Charlie Lane
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Hattrick Theater/St. Petersburg College Theater
3%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%
Charlie Lane
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
3%
Juan Toro
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
3%
Alaina Rahaim Miller
- SYLVIA
- Early Bird Dinner Theater
3%
Ethan White
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
3%
Samantha Parisi
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Hollis Rutkoski
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
2%
Hippe Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Avry Eden
- CRAZY QUILTS
- lab theater project
2%
Adeline Richardson
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Se'a Shelley-Ryan
- FARCE OF HABIT
- Plant City Entertainment
2%
William Myerholtz
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
2%
Dominic Ehrlich
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
2%
Lauren Cunningham
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Judy Lowry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
8%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
7%RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
7%THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
6%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE, ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
6%A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
6%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
5%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
5%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%PUFFS
- Jobsite Theatre
4%AMITYVILLE 74
- Carrollwood Cultural Center
3%OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
3%MACBETH
- Jobsite Theatre
3%METEOR SHOWER
- TheatreFor
3%THE HOLLOW
- The Off-Central Players
3%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%COOLER
- LAB Theater Project
2%NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
2%BASKERVILLE
- Carrollwood Players
2%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%POTUS
- Jobsite Theatre
1%THE PILLOWMAN
- Jobsite Theatre
1%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
12%
Anne Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
12%
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
6%
Nora Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
6%
Christopher Pyfrom
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
6%
Matthew Barnes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
5%
Scott Cooper
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
4%
Alan Mohney Jr
- THE SOUND INSIDE
- The Off-Central Players
4%
James Cass
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
4%
Alan Mohney Jr
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Paul Berg
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
Tom Hansen
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
3%
Chris Giuffré
- MACBETH
- Jobsite
3%
Chris Giuffré
- PUFFS
- Jobsite
3%
Paul Berg
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
2%
Steven Mitchell
- RING OF FIRE
- American Stage
2%
Paul Berg
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
2%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Rick Bronson
- 37 POSTCARDS
- Early Bird Dinner Theater
2%
John Millsap
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Owen Robertson
- COOLER
- LAB Theater Project
2%
Alan Mohney Jr
- BAKERSFIELD MIST
- The Off-Central Players
2%
Paul Berg
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
1%
Chris Giuffré
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Sean Stringer
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
24%
Victoria Deiorio
- DRACULA:A COMEDY OF TERRORS
- Straz
12%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
11%
Daniel Gentry
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
9%
Daniel Gentry
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
7%
Richard Anthony
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
Daniel Gentry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
Jeremy Douglass
- PUFFS
- Jobsite
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Jeremy Douglass
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Eric Davis
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
2%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
2%
Eric Davis
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Jeremy Douglas
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
2%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
2%Best Supporting Performer In A Musical
Brian S. Brijbag, Esq
- ANNIE GET YOUR GUN
- Stage West Playhouse
21%
Troy Ochoa-Rowland
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
13%
Becky Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Ev Fredrick (Audrey II)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
5%
Leyla-Jade Curbelo
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
4%
Peter Jackson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
4%
Josue Maldonado
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
3%
Katie Davis
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
3%
The Pick-A-Littles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Farrell Nuon
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
3%
Nickie Berlage Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%
Lois Green
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
3%
Gabrielle Boffil
- INTO THE WOODS
- St.Petersburg College
3%
Robert Grogan (Mushnik)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
2%
The Quartet
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Chelsea Scourtes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
Troy Padraic Brooks
- RING OF FIRE
- American Stage
2%
Matt Kosinski
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
2%
Mileena Ruiz
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
2%
Ethan White
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Jonathan Van Dyke
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%
James Putnam
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
Julia Rifino
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Michael Gregory
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
David Tanciar
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Madison Abrams
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
12%
Callie Gray
- CHAPTER TWO
- Tarpon Arts
7%
Blake Boles
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
6%
Zach 'Hippie' Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
Steven Halstead
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
6%
Melanie Martinez
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
5%
Graham Muir
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
Candace Del Rio
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
David Warner
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
4%
Judy Wilson
- LOVE OR BEST OFFER
- Early Bird Dinner Theater
4%
Charles Byrd
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
3%
Judy Heck Lowry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Michael Vega
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
3%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
2%
Troy Padraic Brooks
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
2%
Matthew McGee
- PUFFS
- Jobsite
2%
Isabelle Lunsway
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
2%
Gigi Jennewein
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Yara Amani
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Katherine Yako
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
Liam Lencsak
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Susan Dearden
- CLONE
- TheatreFor
2%
Chad Jacobs
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Sabrina Hamilton
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%
Summer Bohnenkamp
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
52%CINDERELLA: SECRET AGENT
- Creative Arts Theatre
26%¡QUINCE! A PARTYSHOW FOR YOUNG AUDIENCES
- The Glazer Children's Museum
22%Favorite Local Theatre
SPC Theater Department
14%
LAB Theater Project
10%
Breakroom Entertainment
7%
New Tampa Players
7%
The Missing Piece Theatre
6%
TheatreFor
6%
Carrollwood Players
5%
Straz
4%
Francis Wilson Playhouse
4%
Jobsite Theatre
4%
St. Petersburg College
3%
Village Players
3%
Eight O'Clock Theatre
3%
Richey Suncoast Theatre
3%
Early Bird Dinner Theater
3%
The Studio@620
2%
Stage West Playhouse
2%
ThinkTank Theatre
2%
freeFall Theatre Company
2%
Plant city Entertainment
2%
Studio@620
1%
Stageworks Theatre
1%
Tarpon Arts
1%
The Fringe Theatre
1%
Powerstories Theatre
1%