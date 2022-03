LA TRAVIATA Premieres at Theater St.Gallen This Week

La Traviata is coming to Theater St.Gallen this weekend. Performances begin on 19 March.

Violetta Valéry ist jung, begehrt und todkrank. In der glamourösen Halbwelt von Paris führt sie als Edelprostituierte ein ausschweifendes, aber isoliertes Leben im Luxus - bis sie mit Alfredo den Mann trifft, für den sie alles aufgeben und mit dem sie einen bürgerlichen Neuanfang wagen will. Doch die Moralvorstellungen von Alfredos Familie sowie das Fortschreiten ihrer Krankheit machen Violettas Pläne zunichte.

Mit hochemotionalen Arien und Duetten sowie rauschender Festmusik illustriert Giuseppe Verdi in seinem 1853 uraufgeführten Erfolgswerk Sein und Schein von Violettas Lebenswirklichkeit. Das Theater St.Gallen zeigt Verdis Klassiker des Opernrepertoires über eine sowohl fragile als auch willensstarke Frau, die für ihre Selbstbestimmung kämpft, letztlich aber an den gesellschaftlichen Zwängen und Normen zerbricht, in der Neuinterpretation der jungen Schweizer Regisseurin Nina Russi. Chefdirigent Modestas Pitrenas hat die musikalische Leitung inne.

Zuletzt in St.Gallen: 2008/2009Uraufführung: 6. März 1853, Teatro La Fenice, Venedig

Musik von Giuseppe Verdi Libretto von Francesco Maria Piave

In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Koproduktion mit der Opéra national de Lorraine