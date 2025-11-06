GRAND FINALE is Now Playing at Theater Basel

Performances run through 22 May.
Wie kann das Leben abgeschlossen werden, wenn noch Rechnungen offen sind? Ein Bühnenunfall bringt eine Diva nicht nur um das Grand Finale ihrer Comeback-Show, sondern auch ums Leben.
Nach ihrem Tod trifft sie auf einen Bestatter, der mit den Toten redet und ihnen ihre letzten Wünsche erfüllt. Diese Gabe versucht er seinem straffälligen Lehrling weiterzugeben. Für die Musical-Uraufführung kehren Philipp Stölzl und Jan Dvořák (u. a. ‹Andersens Erzählungen›) zurück ans Theater Basel, gemeinsam mit Song- und Theatermusik-Komponist Christoph Israel.
Seine Songs lassen den bittersüssen, jazzigen Sound der Filmmusicals aus den Sechzigern wiederauferstehen.
Idee und Story: Philipp Stölzl
Musik: Christoph Israel
Buch: Jan Dvořák
Musikalische Leitung: Thomas Wise
Inszenierung und Bühne: Philipp Stölzl
Bühnenbildmitarbeit: Franziska Harm
Kostüme: Kathi Maurer
Lichtdesign: Cornelius Hunziker
Chorleitung: Michael Clark
Dramaturgie: Benjamin Wäntig
Eliza Castafiore: Elissa Huber / Irina Simmes
Giulio Huttner: Stefan Kurt
Philippe Durant: Camillo Guthmann
Deniz Bünyamin / Ronald Bigs: Pasquale Aleardi
Luna: Yasmin Yüksel
Gerichtsvollzieher / Bürgermeister / Nervenarzt: Klaus Brömmelmeier
Intendantin: Carina Braunschmidt / Wanda Wylowa
Einsatzleiter / Lunas Vater: Vivian Zatta
Lunas Mutter: Sonja Koppelhuber
Sohn des Bürgermeisters: Janus von Stülpnagel / Jeremias Frisch
Maklerin: Frauke Willimczik
Zwei Hipster: Teddy Métriau, Gabriel Courvoisier
Schauspieler:innen im Jingle: Kathrin Signer, Nicolas Dill
Stuntdouble Eliza: Lea Weber / Julia Menz
Chor: Chor des Theater Basel
Statisterie: Statisterie Theater Basel
Orchester: Jazzorchester ‹Grand Finale›
