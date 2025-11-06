GRAND FINALE is Now Playing at Theater Basel

Get Access To Every Broadway Story



Wie kann das Leben abgeschlossen werden, wenn noch Rechnungen offen sind? Ein Bühnenunfall bringt eine Diva nicht nur um das Grand Finale ihrer Comeback-Show, sondern auch ums Leben.

Nach ihrem Tod trifft sie auf einen Bestatter, der mit den Toten redet und ihnen ihre letzten Wünsche erfüllt. Diese Gabe versucht er seinem straffälligen Lehrling weiterzugeben. Für die Musical-Uraufführung kehren Philipp Stölzl und Jan Dvořák (u. a. ‹Andersens Erzählungen›) zurück ans Theater Basel, gemeinsam mit Song- und Theatermusik-Komponist Christoph Israel.

Seine Songs lassen den bittersüssen, jazzigen Sound der Filmmusicals aus den Sechzigern wiederauferstehen.

Künstlerisches Team

Idee und Story: Philipp Stölzl

Musik: Christoph Israel

Buch: Jan Dvořák

Musikalische Leitung: Thomas Wise

Inszenierung und Bühne: Philipp Stölzl

Bühnenbildmitarbeit: Franziska Harm

Kostüme: Kathi Maurer

Lichtdesign: Cornelius Hunziker

Chorleitung: Michael Clark

Dramaturgie: Benjamin Wäntig

Besetzung

Eliza Castafiore: Elissa Huber / Irina Simmes

Giulio Huttner: Stefan Kurt

Philippe Durant: Camillo Guthmann

Deniz Bünyamin / Ronald Bigs: Pasquale Aleardi

Luna: Yasmin Yüksel

Gerichtsvollzieher / Bürgermeister / Nervenarzt: Klaus Brömmelmeier

Intendantin: Carina Braunschmidt / Wanda Wylowa

Einsatzleiter / Lunas Vater: Vivian Zatta

Lunas Mutter: Sonja Koppelhuber

Sohn des Bürgermeisters: Janus von Stülpnagel / Jeremias Frisch

Maklerin: Frauke Willimczik

Zwei Hipster: Teddy Métriau, Gabriel Courvoisier

Schauspieler:innen im Jingle: Kathrin Signer, Nicolas Dill

Stuntdouble Eliza: Lea Weber / Julia Menz

Chor: Chor des Theater Basel

Statisterie: Statisterie Theater Basel

Orchester: Jazzorchester ‹Grand Finale›

